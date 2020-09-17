Зеленский: Требую от НАБУ, САП и Офиса генпрокурора приговоров и посадок "искателей выгод во власти"
Президент Украины Владимир Зеленский просит Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис Генерального прокурора работать продуктивнее и конкретнее.
Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особенных нет, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили - за взяточничество будет очень больно", - написал Зеленский.
При этом он выразил надежду, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора "все же услышат общество и станут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти".
"Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", - подытожил президент.
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
Пожалуйста, подождите...
Посадите же наконец брата Ермака и сына Авакова..... Видите , вас же сам бубочка просит!!!
Теперь понятно, кто нашел "выгоду" во власти от покрасок лавочек в метро за 30 тыс. $ за счет гос.компании те могут лечиться в Шарите, кто нашел выгоду от "откатов" с самых дорогих в Мире % по облигациям государственного займа по которым Украина платит при стабильном курсе гривны 18% переплачивая как миримум 12% на сумме только внутреннего долга в гривнах на 45 миллрд. $, а это 5, 4 миллрд. $ , кто принял закон и получае выгоду от выручки с бюджета за тарифы по "зеленой" э/э в три раза выше Европейских и заставили переплачивать всю страну 35 миллрд.грн, кто нашел выгоду от строительства дорог за бюджет в то время когда это абсолютно комерческий проэкт, так как дороги еще не пустые а фур и мерседесов слава Богу все больше и больше значит спрос опережает предложение, а спрос это главное в росте экономики так прчему это должно делаться за гос.счет а не развиваттся бизне ,тем более, что дороги уже де факто платные когда автомобилисты платят акциз с бензина, может надо спросить куда уходят деньги с акцизов, а не выделять их из фонда короновируса, вместо того, что бы инвестировали частные инвесторы под залог кредита и получали выручку за реализацию услуг,только если власть цивилизованная, а не компрадорско-колониальная должна не воровать , а создавать условия для экономической свободы и конкуренции с целью кредитования с банковской маржой не более 1,5 % от валютного депозита 2% итого под 3,5%,а не банки переводят в гривну и отдают кредиты под 20% и делают их не возвратными для своих, когда заработок инвестора если 15% это очень хорошо, какое тут развитие экономики, занятость и поступление в бюджет.
Так , что надо одевайть маски по плотнее, мыть руки, не забыть протерать антисептиком все прикасаемые поверхности,обрабатывать термично продукты, не подходить близько к людям если они сами не подходят , что бы не заразиться не заразить кого то и не забыть поблагодарить разработчиков бактериологического оружия и их заказчиков, правда они оказались торговцы на базаре из Ухани, выгодополучателей от этого коронокризиза по скупке и приватизации подешевевших ресурсов в том числе Земли в Мире и Украине, потому, что пока Президент занимается посадками, тех кто ищет выгоду во власти, а не тех кто ее уже нашел, напрмер при не целевом использовании фонда короновируса во время пандемии на бизнес проэкты в том числе дороги, "зеленую" э/э,не рыночные % по гос.займам,куда уходят милларды бюддетных $,и кто бы это мог быть, кто же сам себя посадит,помощи от государства ждать проблематично, как скащал Зеленский :"Бо в нас країна бідна і в бюджеті на всіх грошей не вистачає, а тільки на обраних".
Трясти мудями на сцені під регіт люмпену це одно, а політика - зовсім інше.
корупції уряда Шмигаля та президента Зеленського. Більше року, точніше 13.03.2020, як уряд
розформував Державну архітектурну інспекцію - єдиний орган дієвого контролю над
забудовами. Це пояснювали тим, що орган корупційний. Та, що працюють над новим
органом з цими функціями. Створив 18.03.2020
Державну інспекцію містобудування. Але на практиці вона не виконує
функції контролю та нагляду за будівництвом.Таким чином, уряд зробив безконтрольними забудову по всій країні на довгий час.
За хабар тепер стало можливо як завгодно порушувати норми ДБН. А куди йдуть ці хабарі?Ні глава уряду Шмигаль, ні президент Зеленський, як гарант конституції, не
можуть не знати про створений їми корупційний клімат. Адже вони зацікавлені в
ньому. Це ознаки наявності ліфта хабарів наверх. Мінімум це злочинна
бездіяльність посадових осіб. Прошу НАБУ розслідувати цей факт. Тут навіть не
треба прямих доказів.А якщо глава уряду та президент, якимось чином чесні люди, але не можуть припинити
корупцію хоча б в будівельній сфері, то ласкаво просимо на вихід. Не треба
чекати, поки почнуться повстання. Пишу це звернення не з теоретичних міркувань, а з гіркого досвіду, коли в
Ірпені впритул до мого двоповерхового будинку будують багатоповерхівку, порушуючи
всі норми ДБН про пожежну безпеку. Жалоби во всі інстанції, включно з нац. поліцією
та прокуратурою, нічого не дали, всі кивають на відсутність ДАБІ та її функцій.
А також рекомендують судитись з крупним забудовником від партію Б'ЮТ. Смішно, правда? Але суди йдуть роками, адвокати платні, а рішення судів не виконуються. Та
хто буде зносити потім багатоповерхівку, в якій вже розпродани усі квартири? І
навіщо потрібна купа державних органів та норми ДБН? Це технічне питання
повинно вирішуватись автоматично, а суди потрібні там, де спірне законодавство,
або заплутана справа. Чому люди повинні витрачати свій час, гроші та нерви на
суди, коли порядок в будівництві - це функція держави. Жити стало гірше та
безправніше, навіть ніж за часів правління «проффессора».
Висновок. Корупційна схема зроблена свідомо вищими посадовцями. А якщо не можете
вправно керувати країною, то йди туди, звідки прийшли.
Рецепт тут может быть один: нельзя играть на расстроенной гитаре, надо волевым путем натянуть струны и настроить ее. А потом играй по нотам.
Если в Белоруссии избыток авторитаризма, то у нас недостаток. То пересол, то недосол. Ну, что за повара, такое и блюдо.
Только после конкретного палева, ******* начинают демонстрировать шевеление жопой.
Просто знакомый Зеленского
Еще один телевизионный проект Андрея Пальчевского - ежедневное социальное ток-шоу «О жизни» на «Интере», которое стартовало в мае 2012 года. Сначала Пальчевский вел его вместе с российским телеведущим Андреем Малаховым.
«Программа "на разрыв" для женщин и мужчин, высоких и низких, толстых и худых - в общем, о нас с вами. Участники - народ Украины с привлечением иностранцев, которые будут интересны этому народу», - https://detector.media/withoutsection/article/68497/2011-12-30-tok-shou-palchevskogo-na-interi-mae-robochu-nazvu-pro-zhittya-ta-planuetsya-na-kviten/ охарактеризовал проект сам Пальчевский. По формату ток-шоу было похоже https://detector.media/withoutsection/article/71888/2012-05-15-pro-zhittya-na-interi-startue-28-travnya-maizhe-v-odnomu-sloti-z-govorit-ukraina/ на ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», которое выходило на российском Первом канале.
Генеральным продюсером телеканала «Интер» был тогда будущий клиент клиники «Евролаб» Владимир Зеленский (уволится в сентябре того же года). Производством шоу занималась Студия «Квартал-95».
Сам Пальчевский говорит, что встречался с Зеленским лишь несколько раз в жизни. Однажды, по его собственным словам, «https://www.youtube.com/watch?v=wMNEgHQQ1Ak делил с ним деньги ». Свидетельств, что Пальчевский - больше, чем знакомый Зеленского, действительно практически нет. Зато в Едином государственном реестре можно найти некое ООО «О жизни с Андреем Пальчевским» (код ЕГРПОУ 38306491). Его руководителем с 26 октября 2012 года указан Борис Нахманович Шефир - полный тезка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 продюсера Студии «Квартал-95». 75% уставного фонда предприятия принадлежит компании «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД», зарегистрированной на Кипре, которая, вероятно, недавно фигурировала в скандале с https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya российскими активами Зеленского .
В 2013 году, уже после увольнения Зеленского, «Интер» решил https://detector.media/withoutsection/article/79344/2013-02-21-inter-ne-bude-prodovzhuvati-programu-pro-zhittya-z-palchevskim/ не продлевать проект, и шоу https://detector.media/kritika/article/80141/2013-03-21-tok-shou-andriya-palchevskogo-na-pershomu-zminyue-nazvu/ переехало на Первый национальный, где, видимо, из юридических соображений, изменило название на «С Андреем Пальчевским "О жизни"», а вскоре прекратило существование.
Во время нынешней предвыборной президентской кампании Пальчевский одобрительно отзывается о Зеленском. Говорит, что тот https://www.youtube.com/watch?v=wMNEgHQQ1Ak рожден быть президентом Украины. Причем поддерживает Зеленского не только на украинском, но и на российском телевидении. В частности, в марте во время ток-шоу «https://www.youtube.com/watch?time_continue=2636&v=Yn_O7YAtOdw 60 минут » на телеканале Россия-24, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева. В их студии Пальчевский не только поддержал Владимира Зеленского, но и одобрительно отозвался о поездке Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а также https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/prezident-eurolab-mrie-pro-vozzednannya-ukraini-i-rosii-splivlo-skandalne-video.htm помечтал о «счастливом воссоединении Украины с Россией».
Андрею Пальчевскому - 58 лет. Родился он в Киеве, но высшее образование получил в Москве - в настоящее время не существующем Военном институте иностранных языков. В 1983-1991 годах служил в советской армии - в Сибири, Средней Азии и за рубежом, https://112.ua/interview/narod-cherez-referendum-dolzhen-reshit-prodolzhat-voynu-i-ostavit-donbass-sebe-ili-pozvolit-pravitelyu-otdat-ego-435514.html дослужился до майора. Владеет, в частности, лаосским языком, и как раз в Лаосе отбыл шесть лет, официально -военным переводчиком.
Именно эти факты биографии дают повод оппонентам время от времени обвинять Пальчевского в работе на российские спецслужбы. Даже в интервью, которых за свою насыщенную событиями жизнь Пальчевский раздал немало, журналисты нередко спрашивают его, не является ли он шпионом. Пальчевский подозрения отрицает, говорит - на спецслужбы никогда https://gordonua.com/ukr/publications/palchevskiy-ce-dolya-mlyarderv-mlyonerv-u-konflkt-mzh-batkom-matryu-dti-zavzhdi-na-boc-groshey-233530.html не работал и не работает, к тому же http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s35_66289/8268.html уверяет - в разведку его бы никогда не взяли, потому что он слишком похож на шпионов из кинофильмов.
После демобилизации преподавал английский на военной кафедре института международных отношений в Москве.
5 апреля Владимир Зеленский и Петр Порошенко https://hromadske.ua/posts/yak-poroshenko-ta-zelenskij-zdavali-analizi сдали «переддебатные» анализы . Порошенко сделал это в медпункте НСК «Олимпийский», а Зеленский ехать на стадион отказался и сдал кровь в клинике «Евролаб». По словам представителя его штаба, https://hromadske.ua/posts/zelenskij-prijshov-v-medlabaratoriyu-dlya-zdachi-analiziv-nazhivo Зеленский решил воспользоваться услугами частной лаборатории , поскольку учреждения, контролируемые государством, «могут быть ангажированными».
Основателем клиники «Евролаб» является Андрей Пальчевский, человек с очень насыщенной биографией - кадровый российский военный, потом - украинский бизнесмен, телеведущий и даже заместитель министра. Пальчевский одобрительно отзывается о президентских перспективах Зеленского. Зеленский же отрицает, что Пальчевский является его другом, говорит, что «просто его знает".
Зменшили виплати по субсидіям, урізали фінансування армії та гуманітарних галузей...
Збільшили видатки на "утримання преЗедента" на 350 млн грн.
Саакашвили: Зеленский приказал расследовать схему на таможне, а Минфин назначает фигуранта дела, коррупционера Осипова на новую должность.
Начальник Киевской городской таможни ГФС Сергей Сличко назначил подозреваемого в причастности к злоупотреблениям на таможне Сергея Осипова на должность замглавы одного из отделений. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/a.267904939906561/3622900887740266/ сообщил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
По его словам, во время спецоперации в ноябре 2019 года были арестованы 10 участников ОПГ «короля контрабанды» Вадима Альперина, среди которых был и Осипов. Саакашвили отметил,что на тот момент Осипов «рулил» на посту Столичный «правильными» сменами инспекторов и курировал потоки».
НАБУ и САП предъявили Осипову обвинение, и он был уволен из структуры ГФС, но это никак не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова в должности уже в в структуру «реформированной» таможни.
Но еще ни разу не было такого, чтобы Президент давал четкий сигнал расследовать коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности. - https://inforesist.org/saakashvili-zelenskij-prikazal-rassledovat-shemu-na-tamozhne-a-minfin-naznachaet-figuranta-dela-na-novuyu-dolzhnost/