Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 17 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, согласно данным Минздрава, загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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Любитель "руского міра" спасається в нащадків "фошістоФФ"
Фарцовщик Гепа летить лікуватися не в "вялікую рассеюшку", де антивірусну вакцину випробував на власній дочці сам ПУ, а до "фошістоФФ" - до Німеччини. За що дєди ваевалі-то?
"Вєлікій хозяйствєннік", сєпар і корупціонер Гєпа за якого рве всі свої отвори совкова вата, лікується не у вкрай реформованому ним Харкові, а на ненависному йому загниваючому Заході, у ненависних німців! Бо в психлікарні в Україні..його в свій час НЕДОлікували, чи ПЕРЕлікували ? .
Ну що, вата срана, голосуюча за прокацаплених ригів і "шаветскій шаюз", дивіться куди ваш головний гуру поїхав на лікування залишивши вас наодинці з вашим рузькім міром
А що сказав би "таваріщ Сталін" , бо Жуков, за якого топить ця тварюка, - в труні перевертається. А таваріщ ПУ - це ж просто презирливе невизнання його вакцини?
А "таваріщ Лєнін", який точно в такій позі сфоткався перед смертю в Горках - схвалив би, бо сам звідти починав....
Правда Лєнін - починав, а фарцовщик Гепа - може закінчити..."
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Кернеса літаком транспортують до Німеччини.
На тлі коронавірусу в нього ще і інсульт. Він без свідомості.
Чому до Німеччини?
Бо наша медицина нездатна.
А чого нездатна?
Бо керують Кернеси.
Ну вони хоч можуть лікуватись в Європі. А ми - ні.
А так - зовсім не шкода. Хай летить.
(Хоча для Європи правильніше було б не пускати, щоб коронавірус не розповсюджував. Хай би лікувався там де "керував" і "будував")