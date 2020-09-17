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Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 17 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, согласно данным Минздрава, загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в семи областях Украины, - Минздрав 01
Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в семи областях Украины, - Минздрав 02

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Зелена потвора звезла сюди заразу з усього світу заради піару.
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17.09.2020 10:50 Ответить
ЗЕ-команда показала свои катастрофические ошибки в борьбе с corona-19. Вместо больниц "строятся" дороги, финансовая помощь бизнесу и людям не оказывается, а требовали и требуют чтобы люди сидели дома. Жить на что, оплачивать счета ЖКХ, аренду помещений?
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17.09.2020 11:08 Ответить
Оксюморон...

Любитель "руского міра" спасається в нащадків "фошістоФФ"

Фарцовщик Гепа летить лікуватися не в "вялікую рассеюшку", де антивірусну вакцину випробував на власній дочці сам ПУ, а до "фошістоФФ" - до Німеччини. За що дєди ваевалі-то?

"Вєлікій хозяйствєннік", сєпар і корупціонер Гєпа за якого рве всі свої отвори совкова вата, лікується не у вкрай реформованому ним Харкові, а на ненависному йому загниваючому Заході, у ненависних німців! Бо в психлікарні в Україні..його в свій час НЕДОлікували, чи ПЕРЕлікували ? .

Ну що, вата срана, голосуюча за прокацаплених ригів і "шаветскій шаюз", дивіться куди ваш головний гуру поїхав на лікування залишивши вас наодинці з вашим рузькім міром

А що сказав би "таваріщ Сталін" , бо Жуков, за якого топить ця тварюка, - в труні перевертається. А таваріщ ПУ - це ж просто презирливе невизнання його вакцини?

А "таваріщ Лєнін", який точно в такій позі сфоткався перед смертю в Горках - схвалив би, бо сам звідти починав....

Правда Лєнін - починав, а фарцовщик Гепа - може закінчити..."
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17.09.2020 13:43 Ответить
Станіслав Краснов
·
Кернеса літаком транспортують до Німеччини.
На тлі коронавірусу в нього ще і інсульт. Він без свідомості.
Чому до Німеччини?
Бо наша медицина нездатна.
А чого нездатна?
Бо керують Кернеси.
Ну вони хоч можуть лікуватись в Європі. А ми - ні.
А так - зовсім не шкода. Хай летить.
(Хоча для Європи правильніше було б не пускати, щоб коронавірус не розповсюджував. Хай би лікувався там де "керував" і "будував")
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17.09.2020 13:44 Ответить
 
 