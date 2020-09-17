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За сутки в Киеве выявили 379 случаев коронавируса, 5 человек умерли, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 379 случаев коронавируса, 5 человек умерли, - Кличко

По состоянию на 17 сентября в столице 18 449 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них - 41 ребенок. 5 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 296 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет,130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, а также 20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 лет до 17.

Заболели, в частности, 7 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попал 31 пациент. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего коронавирус поборол 5601 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 72, в Днепровском районе - 59 и в Деснянском районе - 55 случаев.

Также читайте: COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 483, Тернопольщина - 390 и Киев - 379

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Носите дальше маски на бороде в транспорте.
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17.09.2020 11:19 Ответить
Как дела в Швеции и Белоруссии?Вымерли?
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17.09.2020 11:55 Ответить
 
 