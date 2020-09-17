За сутки в ВСУ выявили 72 новых случая COVID-19, всего болеют 656 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 17 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 656 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 1683 человека, летальных случаев - 8.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 209 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 72 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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Из них в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 58 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.