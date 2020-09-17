Пациенты с COVID-19 или подозрением на коронавирус смогут проголосовать на местных выборах, - Степанов

Граждане Украины с COVID-19 или имеющие подозрение на коронавирусную болезнь смогут проголосовать на местных выборах дома, если подадут соответствующую заявку до 20.00 23 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если человек находится с COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии. если мне не изменяет память, то до 20-ти часов последней пятницы перед днем ​​голосования, и оставить заявление, что он должен проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью. В день голосования приедет комиссия на дом и человек сможет проголосовать. Конечно, приедут во всех средствах защиты - так, как это должно быть", - рассказал глава Минздрава.

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