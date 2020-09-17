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Пациенты с COVID-19 или подозрением на коронавирус смогут проголосовать на местных выборах, - Степанов

Пациенты с COVID-19 или подозрением на коронавирус смогут проголосовать на местных выборах, - Степанов

Граждане Украины с COVID-19 или имеющие подозрение на коронавирусную болезнь смогут проголосовать на местных выборах дома, если подадут соответствующую заявку до 20.00 23 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если человек находится с COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии. если мне не изменяет память, то до 20-ти часов последней пятницы перед днем ​​голосования, и оставить заявление, что он должен проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью.  В день голосования приедет комиссия на дом и человек сможет проголосовать. Конечно, приедут во всех средствах защиты - так, как это должно быть", - рассказал глава Минздрава.

Также читайте: За сутки COVID-19 выявили у 301 ребенка и 147 медработников, - Степанов

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Интересно, а как же ограничение контактов? Или можно в толпу зайти, пообщаться?
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17.09.2020 11:02 Ответить
Носители урны будут, по совместительству, разносчиками коронавируса?
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17.09.2020 11:04 Ответить
Счас весь народ с подозрением на короновирус. Нормальных тестов как не было, так и нет, а из каждого утюга вещают, что бОльшая часть больных - бессимптомные.
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17.09.2020 11:06 Ответить
"голосуй, как в последний раз!" )
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17.09.2020 11:06 Ответить
помните карусели с переносными урнами для голосования на дому при овоще? так вот теперь все то же самое будет, через урну проведут столько бюллетеней "голосовавших на дому с подозрением", что в него физически столько бумаги не поместилось бы
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17.09.2020 11:09 Ответить
Хочется надеяться, что на этих выборах украинцы не выберут, а выЗЕбут зеленых слуг,
и вместе с ними ОПиЗЖопят всю мертвечуковскую наволочь.
В противном случае, кредиты эта сволота будет брать у кремлевской крысы, пример тому соседский таракан. А дальше только такое дно, что даже представлять не хочется.
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17.09.2020 11:15 Ответить
Интересно где найдут таких идиотов? Я имею ввиду членов комисий. У нас с трудом медиков заставляют.
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17.09.2020 12:06 Ответить
 
 