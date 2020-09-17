Задержанных и подозреваемых по делу об убийстве черкасского журналиста Комарова пока нет, - МВД

Подозреваемых и задержанных по делу об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова нет, продолжается множество негласных следственных розыскных действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"В категории так называемых контрольных, которыми журналистское сообщество занимается, есть одно из наиболее серьезных нераскрытых пока преступлений - это убийство журналиста Вадима Комарова в городе Черкассы 4 мая 2019 года", - отметил Шевченко.

По его словам, на данное время подозреваемых и задержанных по данному преступлению нет, следствие продолжается.

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"Этот случай является наиболее весомым вызовом для правоохранительной системы относительно преступлений этой категории – нераскрытое убийство журналиста Комарова", - подчеркнул Шевченко.

В свою очередь, и.о. начальника отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрий Кравченко также заявил, что по данному делу проведен большой объем работы, а на данный момент продолжается множество негласных следственных розыскных действий.

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло 4 мая 2019 года около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

20 июня Вадим Комаров умер в больнице, не приходя в сознание.

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