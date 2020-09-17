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взятка (6043) Лещенко Сергей (697) Слуга народа (2620) Юрченко Александр (101)

"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко

По состоянию на утро четверга НАБУ и САП не вручили подозрение депутату "Слуги народа" Александру Юрченко, которое накануне вечером согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сообщил экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Причина в том, что депутат Юрченко не пришел в четверг в Раду, закрылся в частном доме и не выходит наружу. Юрченко пользуется тем, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы не могут зайти внутрь. Тактика Юрченко безнадежна, поскольку существуют разные способы вручения подозрений, а не только лично в руки", - сообщил Лещенко.

Читайте также: Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Слуга народа Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко 01
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Топ комментарии
+25
Закрылся? Сломайте ему дверь, как в музее с картинами Порошенко!!!
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17.09.2020 11:14
+23
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1491
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17.09.2020 11:12
+18
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3001
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17.09.2020 11:14
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а железная дорога тут каким боком?
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17.09.2020 11:12 Ответить
СиРожа тепер в паравозики играется!
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17.09.2020 11:14 Ответить
"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3566 как то так...
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17.09.2020 11:33 Ответить
ну дык стрелочник же
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17.09.2020 11:24 Ответить
Лещенко продолжает журналистскую деятельность - у него даже своя программа на ТВ.
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17.09.2020 12:29 Ответить
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1491
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17.09.2020 11:12 Ответить
"я в домике..."
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17.09.2020 11:12 Ответить
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3001
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17.09.2020 11:14 Ответить
зебанутые - нужно принимать удары судьбы с высоко поднятой головой ))))
а вы думали преследовать будут только Порошенко?
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17.09.2020 11:14 Ответить
Так Юрченка , оказывается, "преследуют"? Вот это новый поворот в соевых методичках. Петро такой же невиноватый, как и этот Юрченко?
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17.09.2020 11:32 Ответить
та уже полтора года роют виноватость. да всё никак.
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17.09.2020 12:09 Ответить
овца, с чего ты сделала такой вывод? )))
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17.09.2020 15:05 Ответить
Смешно? грустно?...дебильно!
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17.09.2020 11:14 Ответить
Закрылся? Сломайте ему дверь, как в музее с картинами Порошенко!!!
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17.09.2020 11:14 Ответить
Нет , лучше шею, чтоб не мучался! Это благородно и гуманно по отношению к ним! А то такого натворят, что потом жостойные люди будут страдать и умирать, исправляя идотизм большинства " мудрого наріда"!
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17.09.2020 11:52 Ответить
не нада ломать шею. И этот Юрченко должен остаться народным депутатом и дальше в назедание всем зебилам. Но он не будет в слуге, а будет позафракционным и это минус 1 голос у зеленских. Пусть сидит еще 4 года в Раде и получает ЗП и откаты за голоса. ЗЕБИЛЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ, няхай страдают!!!!
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17.09.2020 11:58 Ответить
Один дома,взрослых нет ,я вам не открою."Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2619
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17.09.2020 11:15 Ответить
какой бородатая женщина всё успевающий......Как там коррупция на Железке?!
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17.09.2020 11:15 Ответить
А чё, так можно было? Просто закрываешься в доме и никаких подозрений?
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17.09.2020 11:15 Ответить
даю подсказку - возможно, там в доме хранятся контрабандные картины порошенко, пора брать на приступ
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17.09.2020 11:16 Ответить
Та не хвилюйтеся. Після виборів підозру знімуть і навіть виплатять компенсацію.
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17.09.2020 11:16 Ответить
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6266
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17.09.2020 11:16 Ответить
Оказывается, депутат Юрченко раньше был героем Майдана, активистом, членом разных общественных советов, функционером организации Правый Сектор, помощником у одного из сегодняшних лидеров «Руха Сопротивления капитуляции», помощником у депутатов Свободы и Самопомощи.
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17.09.2020 11:18 Ответить
Зеленский сажает Героев Майдана! Патриота!
А свинаботы аплодируют
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17.09.2020 11:19 Ответить
Гадя тоже была хероиней!
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17.09.2020 11:20 Ответить
Власов тоже был героем обороны Москвы вот только Сралин его чего-то не любил!
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17.09.2020 11:21 Ответить
"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2100
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17.09.2020 11:18 Ответить
надо оцепить шоп не взорвался))
еще предъявит требования как тот "террорист" - прочитай.те фразу из Биборана
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17.09.2020 11:20 Ответить
Заберіть в Насірова ковдру - передайте Юрченко.
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17.09.2020 11:22 Ответить
Самоизолировался
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17.09.2020 11:26 Ответить
Глупый нардеп пошел. Взятки гребет, а что делать, когда за ОПу взяли не знает. На росию в#бывать надо, так все 29 лет делают. Ты что, историю прогуливал?
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17.09.2020 11:32 Ответить
Он не ожидал подставы от Вавы. Не думал, барашка, что в любом отпущения пойдет. В зелёной массе вообще с интеллектом проблемы. Там только урвательный, жевательный, срательный и трахательный рефлексы развиты.
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17.09.2020 12:05 Ответить
Господи! Не нардепи а якісь юродиві.
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17.09.2020 11:32 Ответить
Корупціонер боїться.. це є добре
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17.09.2020 11:36 Ответить
Недоторканність по зеленому.
"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6568
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17.09.2020 11:40 Ответить
Ох, не тому, не тому нардепов в Трускавце натаскивали.
Этим жалким ротшильдовским ушлепкам нодо было книжечку читать, "Человек сидящий" (доступна в электронном виде в сети).
Не беда, что это о зоне в РФ, на постсоветском пространстве зона одинаковая, у Малюськи точно так же, как у одногонароТа.
Каждый, каждый нардеп из Слуг Народа должен тщательно изучить эту занятную книжицу, чтобы знать, как вести себя на общих работах, почему нельзя тырыть колбнасу из холодильника, почему у лахтинских такая боязнь мыть отхожие места, и прочие, крайне полезные для нардепов из Слуг Народа, сведения.

А Богдану, Николозовичу и Арахамии я рекомендую избранные места законспектировать...
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17.09.2020 11:53 Ответить
шановні, стєсняюсь спросіть, а сєрлєщ шо уже не працює на благо зє? звідки він такий освєдомлєнний? вони з наємом знову уже журнашлістки??
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17.09.2020 11:55 Ответить
​​Да простит меня следственная тайна «Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении» Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине «Каштан» по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива.

Отгоняю эти антигосударственные мысли и не хочу верить в похищение героями революции пива, но надо бы как-то эту страшную историю прояснить. Толкните кто-то депутата, пусть прокомментирует.

www.aportnov.com
😂
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17.09.2020 11:56 Ответить
ой, шоб не задушился использованной прокладкой в туалете
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17.09.2020 12:06 Ответить
Юрченко - даю совет.....
Иди на сделку со следсвием.... И если заложишь всю верхушку зелиных, то тк первый раз получишь условно.....
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17.09.2020 12:36 Ответить
Беги Лола, беги! В толпе хасидов, через болота Белорусси.
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17.09.2020 13:29 Ответить
А дальше будет клетчатый плед?
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17.09.2020 12:43 Ответить
Мамка сказала,не кому дверь не открывать!!!
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17.09.2020 13:09 Ответить
детский сад какой-то
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17.09.2020 13:19 Ответить
Позвольте, ведь у спецназа уже есть практический опыт штурма дома Маруси, даже ребенок с "оружием" не остановил. Зачем ждать от него ещё угроз и президенту!
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17.09.2020 13:32 Ответить
Сраный цирк...
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17.09.2020 13:49 Ответить
 
 