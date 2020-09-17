"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко
По состоянию на утро четверга НАБУ и САП не вручили подозрение депутату "Слуги народа" Александру Юрченко, которое накануне вечером согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Об этом сообщил экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Причина в том, что депутат Юрченко не пришел в четверг в Раду, закрылся в частном доме и не выходит наружу. Юрченко пользуется тем, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы не могут зайти внутрь. Тактика Юрченко безнадежна, поскольку существуют разные способы вручения подозрений, а не только лично в руки", - сообщил Лещенко.
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
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а вы думали преследовать будут только Порошенко?
А свинаботы аплодируют
еще предъявит требования как тот "террорист" - прочитай.те фразу из Биборана
Этим жалким ротшильдовским ушлепкам нодо было книжечку читать, "Человек сидящий" (доступна в электронном виде в сети).
Не беда, что это о зоне в РФ, на постсоветском пространстве зона одинаковая, у Малюськи точно так же, как у одногонароТа.
Каждый, каждый нардеп из Слуг Народа должен тщательно изучить эту занятную книжицу, чтобы знать, как вести себя на общих работах, почему нельзя тырыть колбнасу из холодильника, почему у лахтинских такая боязнь мыть отхожие места, и прочие, крайне полезные для нардепов из Слуг Народа, сведения.
А Богдану, Николозовичу и Арахамии я рекомендую избранные места законспектировать...
Отгоняю эти антигосударственные мысли и не хочу верить в похищение героями революции пива, но надо бы как-то эту страшную историю прояснить. Толкните кто-то депутата, пусть прокомментирует.
www.aportnov.com
😂
Иди на сделку со следсвием.... И если заложишь всю верхушку зелиных, то тк первый раз получишь условно.....