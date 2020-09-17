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НАБУ (4183) Слуга народа (2620) Офис Президента (1775) Юрченко Александр (101)

ОП о ситуации с нардепом Юрченко: "В свои 32 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года"

ОП о ситуации с нардепом Юрченко:

Больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это наглость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой наглостью он стал "героем" того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От наглости к взяточничеству - всегда один шаг", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады.

"Власть - не место для "плюшек". Ценим и понимаем деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по выявлению нечистых действий и намерений среди политического класса страны. Надеемся, что материалы этого и других громких дел собраны в достаточном количестве и необходимы по своему качеству, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинения в суде", - добавили в Офисе Президента.

В то же время внимание общественности обращают на презумпцию невиновности: каждый человек считается невиновным, пока обратное не установлено обвинительным приговором суда.

"Ожидаем, что господин Юрченко будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса Генерального прокурора для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов. Политически и морально все уже все увидели. Также ожидаем от НАБУ полноценного сотрудничества с Генеральным прокурором, как этого требует действующее процессуальное законодательство", - подытожили в ОП.

Читайте также: Зеленский: Требую от НАБУ, САП и Офиса генпрокурора приговоров и посадок "искателей выгод во власти"

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

Также читайте: "Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко

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Топ комментарии
+46
Єрмаку з братухою на лобі оцю заяву напечатайте.
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17.09.2020 11:24
+27
да ладно! а с Ермаком что делать? простить и отпустить?
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17.09.2020 11:24
+23
Серед слуг урода більшість таких як юрченко.
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17.09.2020 11:25
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Єрмаку з братухою на лобі оцю заяву напечатайте.
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17.09.2020 11:24 Ответить
ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року" - Цензор.НЕТ 3902
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17.09.2020 11:35 Ответить
Он не умел заниматься "Великим крадівництвом"
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17.09.2020 11:38 Ответить
Не напечатать,а сделать тату.Смоют ведь суки.
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17.09.2020 11:46 Ответить
та и шмаркле тоже: "зеленский в свои 42 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года"
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17.09.2020 12:46 Ответить
да ладно! а с Ермаком что делать? простить и отпустить?
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17.09.2020 11:24 Ответить
- Что ты сделал с Салли?
- Я его отпустил.

ОП о ситуации с нардепом Юрченко: "В свои 32 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года" - Цензор.НЕТ 9443
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17.09.2020 11:27 Ответить
Командо... хороший фильм из юности
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17.09.2020 11:35 Ответить
не ермака низзя трогать....он же не в раде
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17.09.2020 11:28 Ответить
ага было уже и такое .... Набил бы я тебе рыло, да только Заратустра не позволяет....
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17.09.2020 11:31 Ответить
Так у вас всі такі, пропущені.
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17.09.2020 11:24 Ответить
Серед слуг урода більшість таких як юрченко.
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17.09.2020 11:25 Ответить
безработные домработницы, свадебные фотографы, соросята, поросята, насильники, менты оборотни....Во "команда" зелени в Раде скучковалась!
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17.09.2020 11:25 Ответить
Собаководы и рюкзаковы...
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17.09.2020 11:28 Ответить
Этот Юрченко как раз был безработным. Мудрый нарид решил его трудоустроить депутатом.
При чем избирался он в Киеве, в одном из центральных районов, Голосеевском.
Были там и вполне достойные кандидаты, но нарид решил, что лучше, чем безработный аферист их интересы никто представлять не сможет.
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17.09.2020 13:03 Ответить
А они там все остальные у членограя, типа, продвинутые ??????????
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17.09.2020 11:26 Ответить
совесть и власть понятия не совместимые.
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17.09.2020 11:26 Ответить
ОП о ситуации с нардепом Юрченко: "В свои 32 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года" - Цензор.НЕТ 221
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17.09.2020 11:28 Ответить
ОП о ситуации с нардепом Юрченко: "В свои 32 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года" - Цензор.НЕТ 3950
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17.09.2020 11:32 Ответить
ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року" - Цензор.НЕТ 176
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17.09.2020 11:35 Ответить
Дали заднюю. До последнего спасали мундир Слуг Народа, потом поняли, шо себе дороже. Может пацан в НАБУ заговорит и вскроет кое-какие интимные подробности взяткобрания "слуг".
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17.09.2020 11:29 Ответить
выбрали самого убогого и выпорят для пиара, а то что там все по 80 штук берут на одном голосовании пофиг
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17.09.2020 11:29 Ответить
32-летний писюн, думал шо судьбу за бороду схватил. В тех сферах крадут поболее, но они волки, знают как, имеют прикрытие, а это выскочка, дешёвка.
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17.09.2020 11:30 Ответить
Вы правы.

Люди системы опытны и осторожны - их труднее за руку поймать
Остальные просто вспыхнет и погаснут .
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17.09.2020 11:32 Ответить
ОСОБЛИВО коли це й не крадуть....то й не спіймаєш
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17.09.2020 12:35 Ответить
ему всего 32. А нелохом становятся в 42 ))))))
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17.09.2020 12:36 Ответить
Когда из них формировали партию , видно ПАТРИОТИЗМ и любовь к Украине не являлся одним из качеств будущего члена партии

Остаётся только выяснить - КТО СОБИРАЛ ЖТИ КАДРЫ? Фамилию в студию 😀
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17.09.2020 11:30 Ответить
Вони самі прилетіли, як мухи на гній.
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17.09.2020 11:37 Ответить
Хто, хто... Криворізький недоумок.
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17.09.2020 11:38 Ответить
" видно ПАТРИОТИЗМ и любовь к Украине не являлся одним из качеств будущего члена партии"

А они на лбу у людей видны? СН собирали за 1 месяц из кого попало - вот там шопопало и получилось.
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17.09.2020 12:10 Ответить
Без волшебного пенделя наша власть не едет! Зебилы, это только начало=)
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17.09.2020 11:31 Ответить
Так этому не обучали в Трускавце, чего вы прицепились к чуваку?
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17.09.2020 11:34 Ответить
Бла - бла -бла. Какой Юрченко нехароший челавек А вот Єрмак і такиєже записи, єта правакация. Обожнюю цих лицемірів.
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17.09.2020 11:34 Ответить
В нашей стране будет вечный кризис, потому что армия чиновников ворует быстрее, чем народ что-то производит.
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17.09.2020 11:34 Ответить
Боливар не вынесет...
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17.09.2020 12:12 Ответить
о как зашевелились суки зеленые. а вы типа не видели раньше что это за тип?
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17.09.2020 11:35 Ответить
А де була ОПА в 14 році? Кривлялась на сцені?
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17.09.2020 11:35 Ответить
У нас бубочка и Ко был на гастролях. И пропустил и Майдан и Войну и аннексию и гибель десятков тысяч украинцев.....
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17.09.2020 11:36 Ответить
Що це з ОП сталося? Прямо не вірю своїм очам. Може Гео Лероса дослухалися?
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17.09.2020 11:36 Ответить
инстинкт самосохранения всего лишь, не надо строить иллюзии
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17.09.2020 11:38 Ответить
а еще вчера Венедиктовой "нечего было ему предъявить", как же быстро ЗЕкоманда переобувается
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17.09.2020 11:37 Ответить
В ОП отмечают, что …Юрченко потерял ..основания быть депутатом Верховной Рады. - Это ОП погорячился. Не будь выборов - взятку сочли бы за детскую шалость/ Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал четыреждыуклонист
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17.09.2020 11:39 Ответить
Ещё один янелох 32 годика
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17.09.2020 11:39 Ответить
что взять с зеленого существа в которого всего одна извилина... и та разделяет два плоские полушария... - тупость, это их природно-животное состояние.
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17.09.2020 11:40 Ответить
а он тоже брат Ермака??
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17.09.2020 11:41 Ответить
"В то же время внимание общественности обращают на презумпцию невиновности: каждый человек считается невиновным, пока обратное не установлено обвинительным приговором суда.".
Когда то Венедиктова говорила обратное Пороху. Иди и доказывай свою невиновность в суде. И все "зе" молчали в тряпочку. А тут вспыхнула у них презумпция. Стадо моральных уродов.
Источник: https://censor.net/ru/n3219830
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17.09.2020 11:43 Ответить
кстати да, то порошенко мародер, то зеленский в 2014 году дающий концерты в россии на рояле и помогающий вывести деньги из привата - представитель общественности....
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17.09.2020 11:55 Ответить
не петі.. Стерненку
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17.09.2020 12:08 Ответить
Что я могу сказать по этому поводу. Все навеняка видели фокус- когда иилюзионист прекрывает свою ассистенку и себя и постоянно появляются в костюме и платьях другого цвета! Хамелион! Это самое правильное сравнение " Слуг Народа". Как изменяется внешняя среда, так и меняется цвет этих от природы Зеленых тварей.
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17.09.2020 11:45 Ответить
Самое главное шо в слуге народа не быкуют: нянечька, маникюрист, свадебный фотограф и Рагнар Лодброк. Понимают, что они никто и сидят тихо
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17.09.2020 11:45 Ответить
"маникюрист"
мастер ***** юра ))
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17.09.2020 12:41 Ответить
Наглость рождается и подтверждается общим тонусом и настроем во фракции. Скорее всего перед местными выборами каждому определена квота - сколько принести в клюве в общий котел, а отсюда не гласные заверения "сверху" таким исполнителям о безнаказанности за подобное творчество. Мандат никто не отобрал и не отберет, можно и дальше проталкивать "идеи партии", а пройдет немного времени и этот эпизод сотрут из памяти., в т.ч. и из мозгов правоохренителей. А сейчас такой деловар в 32 года забирается или скорее "забирают" на купол власти и они начинают там коллективно "чудить", не забывая про свой карман. Система живет и порождает безнаказанность.
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17.09.2020 11:49 Ответить
Наверное, учебу в Трускавце прогулял. Подлец, не научился взятки брать. И учиться у старших товарищей (у Ермака) не захотел. И сразу видно, что он порохобот, ЗЕ сказал.
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17.09.2020 11:49 Ответить
а как же 200 тысяч на всю фракцию слуг?
он же для всех старался, а они его сливают, предатели )))))
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17.09.2020 11:52 Ответить
Юрченко пропустил политическое развитие после 2014 г, но наверстал после 2019 г.
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17.09.2020 11:52 Ответить
Дуже влучне уточнення
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17.09.2020 11:59 Ответить
Л - логика, в ОПе даже не поняли что сморозили, ведь согласно их предвыборной риторики, после 2014 года в стране правила клика шоколадного барыги на крови, которая всех заставляла воровать и заниматься коррупцией, вот именно этому "офисный администратор, он же временно безработный просффесионал, он же новое лицо" и научился за это время
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17.09.2020 11:55 Ответить
да сборище дегенератов слуг сброда практически все такие как эта сопливая мразь юрченко. просто они еще не засветились. хотя для этих гнид еще все впереди.
не лох оманский привел во власть под своей эгидой слуг сброда а теперь типа я не при делах.
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17.09.2020 12:01 Ответить
а чем эта быдломорда заслужила мандат депутата ?за какие заслуги?
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17.09.2020 12:05 Ответить
зеля, маючи довіру від населення, набрав до себе у фракцію
корупціонерів, а зараз робить вигляд, що
він тут не до чого.. і зовсім не при справах і не у долях..
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17.09.2020 12:05 Ответить
Ну, мовчали би у тому Офісі. Із записів же видно, що то норма серед слуг. І Юрчено, просто попався першим. Може він і був нормальним на початку каденції, але потім вирішив не відрізнятися від "товаришів" по фракції.
Тепер чекаємо наступних.
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17.09.2020 12:06 Ответить
32 а уже не лох
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17.09.2020 12:07 Ответить
Вообщем всё понятно, зеленский решил подставить пешку, что б отвезти шумиху вокруг крупного коррупционного скандала вокруг себя и ермака
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17.09.2020 12:11 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3276343.html Очам своїм не повірив - Шабуня прозрів?

Що не кажіть - а прогрес іде.
Якби мені рік тому хтось сказав, що Шабунін буде співати дифирамби Петру Порошенко і критикувати ЗЕ за зняття депутатської недоторканості, я спитав би такого пророка - що він курить?
Але - от.
Шабунін стверджує, що ЗЕзняття недоторканості з нардепів - це фікція, і стало тільки гірше.
А Порошенко і його команда порівняно з зеленню - просто зразок неупереджності і законослухняності.
От що Печерський суд животворячий робить! Уявіть, що заспіває Шабунін ще за півроку?
Колись я задовбався казати всім цим борцунам, що в Україні може бути або як при Порошенко, або - набагато гірше.
ПрозрівайТе.
Д.Калинчук

ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року" - Цензор.НЕТ 6350
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17.09.2020 12:24 Ответить
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17.09.2020 12:37 Ответить
Офис лицемерия и цинизма рассмотрел, наконец, двоих наглых в Раде.
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17.09.2020 12:50 Ответить
Этого деятеля поймали...а ведь многих в СН и ОП еще не поймали, вряд ли они лучше...
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17.09.2020 13:14 Ответить
Юрченко ни в чём не виноват. Это всё продолжающаяся спецоперация НАБУ (на живца). В эти минуты НАБУ штурмует офис Генпрокурора Венедиктовой, за то, что она взяла взятку 1 млн. долларов, чтобы отпустить Юрченко.

This is Joke
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17.09.2020 13:23 Ответить
Там таких пришлепнутых дебилов, пришедших во власть чтобы обогащатся, большая половина. Неудивительно что ОП от него открестилось - ведь выборы на кону. Нехорошо для имиджа, который и так уже в жопе.
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17.09.2020 14:54 Ответить
Он опозорил высокое звание Слуги Народа! Не место ему в нашей партии - партии интеллектуалов, профессионалов и патриотов!
Проффесор Зеленский.
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17.09.2020 15:32 Ответить
 
 