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Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети

Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети

С 15 сентября в Украине начала действовать правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в Интернете по телефону 1545.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

"Интернет сегодня является важнейшим инструментом взаимодействия с миром в руках не только взрослых, но и детей. Он помогает им учиться, развиваться, поддерживать общение с друзьями, следить за событиями в мире.

Однако, кроме очевидной пользы, в сети также таится множество угроз, с которыми не всегда под силу справиться ребенку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одним из вызовов современности является предупреждение насилия над детьми в разных его проявлениях (в том числе в Интернете).

"Дети, подвергшиеся сексуальному насилию в Интернете, травмированы еще сильнее, чем те, кто подвергся физическому насилию, поскольку особенность совершения сексуального насилия над детьми в онлайн состоит в том, что материалы (фото, видео) остаются в Интернете и транслируются по всему миру ( даже после того, как ребенок спасен)", - сообщили в ведомстве.

С 15 сентября в Украине начала действовать правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в Интернете по телефону 1545 (далее выбрать 3).

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Линия создана с целью повышения уровня осведомленности детей, родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам предупреждения и реагирования на риски, с которыми дети могут столкнуться в Интернете.

Справка: с января 2020 года в Украине впервые заработала государственная горячая линия для лиц, пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей. Действует короткий номер - 1547.
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Топ комментарии
+3
Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети - Цензор.НЕТ 4614
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17.09.2020 11:38
+3
Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети - Цензор.НЕТ 649
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17.09.2020 11:48
+2
треба починати допомогати не тількі дітям, а почати захищати й інший контінгент споживачив ЗМІ, бо прахофіли зовсім оскаженіли та кидаються мов здичала зграя тварин на людей...
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17.09.2020 12:30
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Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети - Цензор.НЕТ 4614
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17.09.2020 11:38 Ответить
блин, текст бы сюда тот - иди суда, дай адрес = Пушкина 20, квартира 18, - я щас приеду с ребятами, = жду, - я занят
ну, там смешнее.
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17.09.2020 11:47 Ответить
Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети - Цензор.НЕТ 649
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17.09.2020 11:48 Ответить
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17.09.2020 11:56 Ответить
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17.09.2020 12:13 Ответить
как весной 19года.. когда шмаркля орал то "анализы сдать", то "на стадион".. а потом само ссалось прийти))
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17.09.2020 12:49 Ответить
так, дуже схожа поведінка. А потім людям, що під кулями ходили розповідати, що він - не лох, бо йому вже аж сорок два. Мені вже 63 і що? Другий раз таку дурницю утну. Але страждаю від того сам і сімья.
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18.09.2020 11:29 Ответить
Пускайте в интернет с 18, и всем спокойнее будет.
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17.09.2020 11:52 Ответить
треба починати допомогати не тількі дітям, а почати захищати й інший контінгент споживачив ЗМІ, бо прахофіли зовсім оскаженіли та кидаються мов здичала зграя тварин на людей...
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17.09.2020 12:30 Ответить
 
 