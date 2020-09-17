Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети

С 15 сентября в Украине начала действовать правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в Интернете по телефону 1545.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

"Интернет сегодня является важнейшим инструментом взаимодействия с миром в руках не только взрослых, но и детей. Он помогает им учиться, развиваться, поддерживать общение с друзьями, следить за событиями в мире.

Однако, кроме очевидной пользы, в сети также таится множество угроз, с которыми не всегда под силу справиться ребенку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одним из вызовов современности является предупреждение насилия над детьми в разных его проявлениях (в том числе в Интернете).

"Дети, подвергшиеся сексуальному насилию в Интернете, травмированы еще сильнее, чем те, кто подвергся физическому насилию, поскольку особенность совершения сексуального насилия над детьми в онлайн состоит в том, что материалы (фото, видео) остаются в Интернете и транслируются по всему миру ( даже после того, как ребенок спасен)", - сообщили в ведомстве.

С 15 сентября в Украине начала действовать правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в Интернете по телефону 1545 (далее выбрать 3).

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Линия создана с целью повышения уровня осведомленности детей, родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам предупреждения и реагирования на риски, с которыми дети могут столкнуться в Интернете.

Справка: с января 2020 года в Украине впервые заработала государственная горячая линия для лиц, пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей. Действует короткий номер - 1547.