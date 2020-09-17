Соболев об организации покушения на него: "Полиция представила версию, что в меня стреляли случайно"

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря 2019 года было совершено покушение, в результате которого погиб его 3-летний сын, заявляет, что следствие фальсифицирует результаты расследования, а важнейшие улики не приобщены к делу.

Об этом депутат рассказал в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

По словам Соболева, он не согласен с решением суда, действиями полиции и считает результаты расследования сфальсифицированными.

"В деле это есть, в деле есть все, что надо для раскрытия, для изобличения убийц и заказчиков, но следствие пришло к выводу, что покушение было... не на меня. ... Полиция представила версию, что в меня стреляли... случайно! Это якобы не меня, а одного криминального авторитета хотели убить. И не важно, что тот человек за рулем вообще никогда не ездит. Не важно, что у него человек тридцать охраны, а я без охраны, с детьми. В общем, следователи уже выбросили покушение на меня из подозрения! Они в уголовном деле нарисовали, что стреляли по мне просто случайно, а заказ был по другому человеку. Причем это вывод сделан вопреки признанию киллера и вопреки всем наличным уликам. Предпринята попытка "отмазать" настоящих заказчиков преступления", - рассказал депутат.

Ранее Святошинский суд Киева приговорил к трем месяцам заключения Александра Раева, который скрыл информацию об убийстве сына Соболева.

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"Именно это решение суда и позволяет мне уверенно говорить: дело сфальсифицировано, участников покушения хотят вывести из-под ответственности, и это работа тех, кто покушение заказал и влияет на следствие и на судей. В апреле, когда граждане полицейские что-то начали чудить - не знаю, возможно, пообещали ему "светлое будущее", - убийца Лаврега поменял показания и начал рассказывать, что он по ошибке в меня стрелял. Он якобы шел убивать одного криминального авторитета и по ошибке выстрелил в меня. И все расследование полиции с апреля месяца повернулось совсем в другую сторону. В сторону прикрытия заказчиков убийства", - отметил депутат.

Соболев подчеркнул, что из дела пропало много документов.

"Главное следственное управлени Нацпола поработало со специалистом, который проводит экспертизу на детекторе, и он сошел с ума. Детектор лжи они использовали для того, чтобы направить по ложному следу и отвести от настоящих заказчиков. Имея на руках доказательства - видеозапись от 3 декабря, где киллеры подтверждают, что получили заказ меня убить, специалист на детекторе лжи провел с преступником примерно такой допрос: "У вас заказ не по Соболеву был?" – "Нет, не по Соболеву. По другому человеку". И этот специалист пишет: "99%, что преступник говорит правду". Вы можете себе такой бред представить? И у меня есть доказательства того, что полиграфолог преднамеренно исказил исследование. Или по чьей-то просьбе, или под угрозами, или за деньги", - добавил он.

Также, по словам Соболева, один из фигурантов дела Андрей Лаврега во время следствия начал менять показания.

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Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

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