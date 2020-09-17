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покушение (1006) убийство (6360) Бутусов Юрий (4250) Вячеслав Соболев (31)

Соболев об организации покушения на него: "Полиция представила версию, что в меня стреляли случайно"

Соболев об организации покушения на него:

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря 2019 года было совершено покушение, в результате которого погиб его 3-летний сын, заявляет, что следствие фальсифицирует результаты расследования, а важнейшие улики не приобщены к делу.

Об этом депутат рассказал в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

По словам Соболева, он не согласен с решением суда, действиями полиции и считает результаты расследования сфальсифицированными.

"В деле это есть, в деле есть все, что надо для раскрытия, для изобличения убийц и заказчиков, но следствие пришло к выводу, что покушение было... не на меня. ... Полиция представила версию, что в меня стреляли... случайно! Это якобы не меня, а одного криминального авторитета хотели убить. И не важно, что тот человек за рулем вообще никогда не ездит. Не важно, что у него человек тридцать охраны, а я без охраны, с детьми. В общем, следователи уже выбросили покушение на меня из подозрения! Они в уголовном деле нарисовали, что стреляли по мне просто случайно, а заказ был по другому человеку. Причем это вывод сделан вопреки признанию киллера и вопреки всем наличным уликам. Предпринята попытка "отмазать" настоящих заказчиков преступления", - рассказал депутат.

Ранее Святошинский суд Киева приговорил к трем месяцам заключения Александра Раева, который скрыл информацию об убийстве сына Соболева.

Читайте: Сообщено о подозрении по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Соболева, подозреваемый находится в международном розыске

"Именно это решение суда и позволяет мне уверенно говорить: дело сфальсифицировано, участников покушения хотят вывести из-под ответственности, и это работа тех, кто покушение заказал и влияет на следствие и на судей. В апреле, когда граждане полицейские что-то начали чудить - не знаю, возможно, пообещали ему "светлое будущее", - убийца Лаврега поменял показания и начал рассказывать, что он по ошибке в меня стрелял. Он якобы шел убивать одного криминального авторитета и по ошибке выстрелил в меня. И все расследование полиции с апреля месяца повернулось совсем в другую сторону. В сторону прикрытия заказчиков убийства", - отметил депутат.

Соболев подчеркнул, что из дела пропало много документов.

"Главное следственное управлени Нацпола поработало со специалистом, который проводит экспертизу на детекторе, и он сошел с ума. Детектор лжи они использовали для того, чтобы направить по ложному следу и отвести от настоящих заказчиков. Имея на руках доказательства - видеозапись от 3 декабря, где киллеры подтверждают, что получили заказ меня убить, специалист на детекторе лжи провел с преступником примерно такой допрос: "У вас заказ не по Соболеву был?" – "Нет, не по Соболеву. По другому человеку". И этот специалист пишет: "99%, что преступник говорит правду". Вы можете себе такой бред представить? И у меня есть доказательства того, что полиграфолог преднамеренно исказил исследование. Или по чьей-то просьбе, или под угрозами, или за деньги", - добавил он.

Также, по словам Соболева, один из фигурантов дела Андрей Лаврега во время следствия начал менять показания.

Читайте полный текст интервью с Вячеславом Соболевым здесь.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол объявил в розыск Абуева, подозреваемого в организации покушения на депутата Соболева

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Топ комментарии
+5
Розвелось соболєвих як собак.
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17.09.2020 11:53
+5
ніякого порядку у списках
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17.09.2020 11:59
+3
Заказ у убивц был очень большой , в результате перепутали машину и жертву.
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17.09.2020 11:54
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Аваков перерос должность министра. Он должен быть философом - Геращенко
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17.09.2020 11:51 Ответить
Розвелось соболєвих як собак.
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17.09.2020 11:53 Ответить
Они все из Московии.
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17.09.2020 12:17 Ответить
Давай представим
что твоего ребенка убили как собаку
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17.09.2020 12:21 Ответить
Ребенок погиб , псина ты помойная
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17.09.2020 12:55 Ответить
Соболєв Сергій, Соболєв Єгорка. Скільки їх ще буде, казьол?
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17.09.2020 12:59 Ответить
Яка різниця був замах чи не було, судити все одно будуть за убивство і за замах на убивство іншої особи.
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17.09.2020 11:54 Ответить
різниця в тому, що в разі замаху на нього, був замовник
тобто, замовника треба шукати
а, якщо замаху на нього не було, то й замовника шукати не треба
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17.09.2020 11:57 Ответить
Этот выстрел все равно кому-то адресовался, пуля ведь не сама вылетела из висящего на стене ружья. Причина какая-то все равно должна быть: или киллер из личных побуждений стрелял, или выполнял заказ на Соболева или не Соболева.
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17.09.2020 12:23 Ответить
Краще було якби все вдалося. А те що маємо, не вдалося таким нещасним для усіх чином.
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17.09.2020 12:21 Ответить
Заказ у убивц был очень большой , в результате перепутали машину и жертву.
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17.09.2020 11:54 Ответить
ніякого порядку у списках
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17.09.2020 11:59 Ответить
Меньше воровать надо, тогда не будет покушений. А так целая очередь покушающихся выстроилась.
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17.09.2020 12:16 Ответить
Многовато убийств стало.
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17.09.2020 13:25 Ответить
 
 