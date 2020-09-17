РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9575 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
3 181 8
местные выборы (2751) Арахамия (984) Степанов Максим (2062)

Арахамия о баллотировании Степанова в Одесский облсовет: "Я бы на его месте этого не делал"

Арахамия о баллотировании Степанова в Одесский облсовет:

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия критически отреагировал на баллотирование министра здравоохранения Максима Степанова в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

 Об этом сказал Арахамия в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы на его месте этого не делал ... Я не понимаю, как можно по совместительству работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии", - сказал нардеп.

Арахамия рассказал, что в связи с этим Степанова вызовут на фракцию партии.

"Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Напомним, 16 сентября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будет во главе списка партии "Слуга народа" в областной совет Одесской области на местных выборах.

"Я принял решение усилить команду Президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга Народа" в Областной совет", - сказал он.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

30 марта 2020 года Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В одеський, до вати? А чому не у львівський?
показать весь комментарий
17.09.2020 11:51 Ответить
Хитросделанный Арахамия не может врубиться))
показать весь комментарий
17.09.2020 13:04 Ответить
Ну, рвется Степанов в Одессу, там же весь бизнес его семьи. На КОВИДЕ уже не заработаешь, фонд ушел на дороги и зарплату ментам, маски Радуцкий уже все продал, а столоваться где-то надо.
показать весь комментарий
17.09.2020 11:53 Ответить
Подождиие, а я слышал, что Степанов - великий реформатор медицинского обслуживания в Украине, мол, жизнь не мила ему, пока медицина не станет офигенной. Вот, смотрим:

https://censor.net/ru/news/3187315/obeschayu_chto_v_ukraine_nepremenno_budet_sovremennaya_i_effektivnaya_meditsina_glava_minzdrava_stepanov

А вот, кстати, мне интересно, 210 новых компьютерных томографов успели распилить?
https://censor.net/ru/news/3205575/uje_v_etom_godu_rayionnye_i_gorodskie_bolnitsy_ukrainy_poluchat_210_novyh_kompyuternyh_tomografov_stepanov
показать весь комментарий
17.09.2020 13:42 Ответить
Агрохимию уже не спрашивают в этом подобии партии кому куда баллотироваться.
показать весь комментарий
17.09.2020 11:54 Ответить
с ковидом все просрал, пора убегать на депутатство
показать весь комментарий
17.09.2020 12:03 Ответить
Какая то вороватая Арахамия с рожей рыночного продавца цветов советских времён
-Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации, какой то Степанов. Мышиная возня в кодлане Коломойского.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:03 Ответить
Это девиз всех слуг народа
Если воровать, то везде и всё
показать весь комментарий
17.09.2020 12:10 Ответить
 
 