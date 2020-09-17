Арахамия о баллотировании Степанова в Одесский облсовет: "Я бы на его месте этого не делал"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия критически отреагировал на баллотирование министра здравоохранения Максима Степанова в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

Об этом сказал Арахамия в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы на его месте этого не делал ... Я не понимаю, как можно по совместительству работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии", - сказал нардеп.

Арахамия рассказал, что в связи с этим Степанова вызовут на фракцию партии.

"Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Напомним, 16 сентября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будет во главе списка партии "Слуга народа" в областной совет Одесской области на местных выборах.

"Я принял решение усилить команду Президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга Народа" в Областной совет", - сказал он.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

30 марта 2020 года Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения Украины.