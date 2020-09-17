РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9609 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
18 718 206
местные выборы (2751) партия (558) рейтинг (1558)

Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЕС - 11,3%, "Батькивщина" - 8,2%, "За майбутнє" - 5,8%

Рейтинг партий на местных выборах:

Среди украинцев, определившихся с выбором на местных выборах и планирующих принять участие в голосовании, 16% поддерживают партию "Слуга народа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В исследовании представлен агрегированный рейтинг партий на местных выборах, который представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве - городского совета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство - местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Так, согласно результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах партию "Слуга народа" на выборах в областные советы готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Оппозиционная платформа - За життя" поддерживают 11,9%, партию "Европейская солидарность" - 11,3%, партию "Батьківщина" - 8,2%, партию "За майбутнє" - 5,8%, Радикальную партия - 4,7%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 2,8%, партию "Голос" - 2,2%, партии "Пропозиція" и "Перемога Пальчевського" - по 2,1%, партию "Наш край" - 2,0%, партию "Сила и честь" - 1,5%, партию "Самопоміч" - 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включеных в список для исследования, - 21,2%.

Рейтинг партий на местных выборах: Слуга народа - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЕС - 11,3%, Батькивщина - 8,2%, За майбутнє - 5,8% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" получат меньше 10% на выборах, - Богдан

Отмечается также, что если на выборах в Верховную Раду Украины суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сегодня в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их агрегированный показатель - 50%. По сравнению с рейтингами политических сил в Верховную Раду заметные электоральные потери на местном уровне испытывают партии "Слуга народа", (26% "парламентского" рейтинга против 16% "местного"), "Оппозиционная платформа – За життя" (17% против 12% ), Европейская Солидарность (16% против 11%), партия "Голос" (4% против 2%), "Сила и честь" (4% против 2%). Зато наблюдается прирост в таких партий как "За майбутнє", "УДАР" "Пропозиція".

Рейтинг партий на местных выборах: Слуга народа - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЕС - 11,3%, Батькивщина - 8,2%, За майбутнє - 5,8% 02

Опрос Социологической группой "Рейтинг" был проведен с 12 по 15 сентября 2020 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 12 - 15 сентября 2020
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Тупая ЗЕ-манипуляция!!! По Отдельно взятым крупным городам Украины ЗЕ-ндоны набирают не более 5-6%!!!!
показать весь комментарий
17.09.2020 12:26
+38
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЕС - 11,3%, "Батькивщина" - 8,2%, "За майбутнє" - 5,8% - Цензор.НЕТ 9278
показать весь комментарий
17.09.2020 12:28
+34
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЕС - 11,3%, "Батькивщина" - 8,2%, "За майбутнє" - 5,8% - Цензор.НЕТ 4106
показать весь комментарий
17.09.2020 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Если все будут голосовать за Свободу, то Свобода будет иметь больше власти! Голосовать должны все только за свободу и не рассеивать голоса никуда и говорите все своим мамам, папа, дедушкам, бабушкам, детям, друзьям, знакомым - голосовать за Свободу, и тогда Свобода будет и моно-большинство иметь и президента национально ориентированного на защиту Украинских интересов и своего Ген Прокурора, и Главу СБУ и МВД! Хватит голосовать за хер знает кого. Все голосуем за национальные интересы Украины - за националистов! Ибо только националисты могут сделать великой Украину! И в сетях и на всех сайтах агитировать прошу всех за Свободу и националистов! На всех выборах! Выбирайте Украинское, а не олигархическое и московское. Это должен быть национальный флешмоб - голосуем за националистов!!! Во всех сетях! По всюду продвигайте национальные интересы Украины - голосовать за националистов! Это борьба за независимость Украины и ее расцвет!!!
показать весь комментарий
17.09.2020 21:48 Ответить
Рейтинг партій на місцевих виборах: "Слуга народу" - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЄС - 11,3%, "Батьківщина" - 8,2%, "За майбутнє" - 5,8% - Цензор.НЕТ 5912
показать весь комментарий
17.09.2020 20:38 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2020 21:16 Ответить
Зебарани ничему не учатся, лох єто судьба.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:39 Ответить
Як завжди ці мальовані рейтиги. Зе стабільно так як і на виборах набере біля 30% , 2-3 відсотків може розпорошитись "засумнівавшихся". Те що верещать по ТБ про рейтинги - так це ТБ все проти президента по іншому і годі сподіватись.Все заряджено на те щоб принизити президента і переманити побільше обалванених людей на свою сторону. Слава Україні!!!
показать весь комментарий
17.09.2020 21:30 Ответить
Шо за майбутне? Баранам опять очередную сказку предлагают.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:38 Ответить
Страница 3 из 3
 
 