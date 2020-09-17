43% граждан Украины вообще не знают, когда состоятся местные выборы, - опрос "Рейтинга"

43% граждан Украины вообще не знают, когда состоятся местные выборы, и только 35% опрошенных знают точную дату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным исследования, респонденты имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом. Так, 56% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, 41% в то же время испытывают разочарование. Зато, когда речь идет о ситуации в стране, то 61% испытывают разочарование, и 35% - надежду. Относительно больше тех, кто испытывает надежду в обоих случаях, среди младших респондентов и жителей областных центров.

Вместе с тем, лишь 35% опрошенных знают точную дату местных выборов в Украине. 43% вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что где-то в октябре, но даты не знают. Еще 3% назвали другие даты. О дате местных выборов знают преимущественно только старше респонденты.

Кроме того, 69% опрошенных не знают, по какой системе пройдут местные выборы 25 октября 2020 года. Лишь 13% уверенно ответили, что знают, как будет происходить голосование, 18% отметили, что знают об этом частично. Относительно высокий уровень осведомленности о системе выборов демонстрируют старшие опрошенные. В то же время среди младшей возрастной группы (18-29 лет) почти 80% вообще ничего не знают о системе выборов.

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57% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) - 19% респондентов, возможно примут участие - еще 9% респондентов. О маловероятности участия в выборах сообщили 15% респондентов. Относительно высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения, женщины, те респонденты, у кого высокий уровень осведомленности о дате и системе выборов.

52% ожидают незначительных фальсификаций на местных выборах 25 октября 2020. 22% считают, что они будут значительными, 20% - вообще их не ожидают. По сравнению с президентскими выборами 2019 ожидания фальсификаций на выборах значительно снизились.

Оценивая сферы, в которых местной власти удалось достичь наибольших успехов, опрошенные чаще всего упоминали о дорогах и тротуарах (54%) и парках и скверах (36%). Об улучшении в сферах общественного транспорта говорили только 12%, медицины - 9%, образования и жилищно-коммунального хозяйства - по 7%, экологии - 5%.

В то же время, говоря об основных приоритетах в работе местной власти, респонденты чаще всего упоминали о медицине (58%), экономике и создании рабочих мест (33%), образовании (27%), борьбе с коррупцией (23%).

Опрос Социологической группой "Рейтинг" был проведен с 12 по 15 сентября 2020 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 12 - 15 сентября 2020.

Напомним, Верховная Рада Украины 15 июля 2020 года назначила очередные местные выборы на 25 октября. В этот день избиратели будут голосовать за депутатов районных советов, а также сельских, поселковых и городских голов.