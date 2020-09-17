1 679 5
Заседание "СН" по изменениям в постановление о местных выборах отменено из-за болезни участника, - Качура
Фракция "Слуга народа" отменила сегодняшнее заседание, на котором парламентарии должны были обсудить проект о внесении изменений в постановление о местных выборах.
Об этом написал замглавы комитета по организации госвласти, нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - отметил парламентарий.
В среду Качура анонсировал, что заседание должно состояться в четверг, 17 сентября, в 15:15.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий17.09.2020 13:21 Ответить Мне нравится 9
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий17.09.2020 13:25 Ответить Мне нравится 4
мыкола дрон
показать весь комментарий17.09.2020 15:19 Ответить Мне нравится 0
q4ma
показать весь комментарий17.09.2020 13:21 Ответить Мне нравится 6
Ан Мур
показать весь комментарий17.09.2020 14:36 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...