Заседание "СН" по изменениям в постановление о местных выборах отменено из-за болезни участника, - Качура

Фракция "Слуга народа" отменила сегодняшнее заседание, на котором парламентарии должны были обсудить проект о внесении изменений в постановление о местных выборах.

Об этом написал замглавы комитета по организации госвласти, нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - отметил парламентарий.

В среду Качура анонсировал, что заседание должно состояться в четверг, 17 сентября, в 15:15.

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