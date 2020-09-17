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Заседание "СН" по изменениям в постановление о местных выборах отменено из-за болезни участника, - Качура

Заседание

Фракция "Слуга народа" отменила сегодняшнее заседание, на котором парламентарии должны были обсудить проект о внесении изменений в постановление о местных выборах.

Об этом написал замглавы комитета по организации госвласти, нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - отметил парламентарий.

В среду Качура анонсировал, что заседание должно состояться в четверг, 17 сентября, в 15:15.

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Заседание СН по изменениям в постановление о местных выборах отменено из-за болезни участника, - Качура 01
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Слуги явно хотят устроить "гонки" в мусорных контейнерах. Пересмотр постановления о местных выборах? На каком основании? На том что оно ***** не понравилось?!
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17.09.2020 13:21 Ответить
Заседание "СН" по изменениям в постановление о местных выборах отменено из-за болезни участника, - Качура - Цензор.НЕТ 4552вірною дорогою зе лайно чеше
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17.09.2020 13:25 Ответить
ограниченный МИКРОБ КА-чура----- тебе НЕОБХОДИМО лечиться !!!!!
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17.09.2020 15:19 Ответить
Насколько я понял, слуги урода - единственная фракция,которая собиралась рассматривать этот вопрос. (зажопную фракцию не считаю)
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17.09.2020 13:21 Ответить
Гризлов захворів?
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17.09.2020 14:36 Ответить
 
 