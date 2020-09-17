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Зеленский (19064) Песков (1802) саммит (1113) нормандская четверка (1596)

Саммит "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но есть загвоздка, - Песков

Саммит

Встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд", об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября заявил, что встреча политсоветников состоится в течение 10 дней, а после нее состоится и встреча на высшем уровне.

"Мы абсолютно согласны с такой постановкой вопроса. Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка – что считать обозримым будущим", – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ждать саммита "нормандской четверки".

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что встреча должна быть подготовлена, напомнил он, – и, как минимум, для этой встречи необходимо зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече глав государств в Париже.

"Разумеется, помощники будут дальше встречаться, они продолжат свою работу с тем, чтобы каким-то образом нащупать пути для продвижения на пути выполнения ранее достигнутых договоренностей. Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата", – подчеркнул представитель Кремля.

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На просьбу уточнить, есть ли сейчас согласие российской стороны на проведение саммита, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: "У российской стороны есть политическая воля к продолжению работы в рамках нормандского формата, мы считаем, что альтернативы этому формату нет". Продолжение работы, конечно, подразумевает продолжение диалога, добавил он.

"В этом плане здесь все правильно, мы согласны с президентом Зеленским. Другое дело, что мы бы сейчас не стали бы фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно", – подчеркнул Песков.

Напомним, встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" состоялась 11 сентября в Берлине. 
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Им ща некогда собираться. Бяларусь нада анексировать!!!
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17.09.2020 13:37 Ответить
еххх, нє прокатіло
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17.09.2020 13:37 Ответить
Оце ще попка-дурак.
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17.09.2020 13:39 Ответить
На хутлера ці усі зустрічи? Про що з р@шистами розмовляти? Переливання з пустого в порожне....
Р@шиська федерастія має забрати своїх терористів та війска з території України (Крим, частка Донбасу) й виплатить компенсацію, БЕЗ НІЯКИХ УМОВ! Усе, поки ццього не зроблять немає про що розмовляти!!!
Але звісно зрадникам янєлоха є про що домовлятися з Ворогом, тільки для України варіант вірний один - перемога й деокупація на НАШИХ УМОВАХ а не на умоваг агресора!!!
Слава Україні!
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17.09.2020 14:03 Ответить
Здравия всем! Да такого троллинга Зе и его команды со всех сторон!!! Я не помню давно! Докерувались, дебилы! Это не давление, это просто издевательство, хотя надо признать, он его вполне заслужил! Не знаю, тролят Зеленского и Ко, а стыдно и больно почему то мне!
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17.09.2020 14:09 Ответить
Украине нужен президент не левак промосковский сдающий национальные интересы, а нужен правый президент и желательно прошедший войну и который будет защищать интересы Украины! Во второй мировой государства воевали и ставили государство выше жизней солдат, а зеленский сейчас говорит, что жизнь солдат выше государства - ну он дурак полный! Армия создана для того, чтобы воевать и защищать страну, а он дыбил просто и предатель - сдает все национальные интересы и тогда и армия не нужна будет, если государство развалит этот поц жидовский. фу, просто фу! Нужно требовать его отставки и нужно назначить президента Украинским народом самого ультраправого и прошедшего войну, который будет защищать Украинские интересы и не сдаст ничего! И страну могут сделать только правые партии! Леваки - они все разваливают и разграбляют и им похер на государство и они вообще на чужое государство работают и команды с Кремля выполняют, а те приказывают все шатать и разваливать и грабить и рушить все! Только правые будут стоять отстаивать интересы Украины! В списках ищите все националистов любых правых и голосуйте за них все!!!
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17.09.2020 14:16 Ответить
 
 