Саммит "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но есть загвоздка, - Песков

Встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд", об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября заявил, что встреча политсоветников состоится в течение 10 дней, а после нее состоится и встреча на высшем уровне.

"Мы абсолютно согласны с такой постановкой вопроса. Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка – что считать обозримым будущим", – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ждать саммита "нормандской четверки".

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что встреча должна быть подготовлена, напомнил он, – и, как минимум, для этой встречи необходимо зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече глав государств в Париже.

"Разумеется, помощники будут дальше встречаться, они продолжат свою работу с тем, чтобы каким-то образом нащупать пути для продвижения на пути выполнения ранее достигнутых договоренностей. Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата", – подчеркнул представитель Кремля.

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На просьбу уточнить, есть ли сейчас согласие российской стороны на проведение саммита, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: "У российской стороны есть политическая воля к продолжению работы в рамках нормандского формата, мы считаем, что альтернативы этому формату нет". Продолжение работы, конечно, подразумевает продолжение диалога, добавил он.

"В этом плане здесь все правильно, мы согласны с президентом Зеленским. Другое дело, что мы бы сейчас не стали бы фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно", – подчеркнул Песков.

Напомним, встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" состоялась 11 сентября в Берлине.