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Бутусов Юрий (4250) Слуга народа (2620) Юрченко Александр (101)

"Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Против нардепа "Слуги народа" Александр Юрченко в 2009 году регистрировали уголовное производство за кражу пива в супермаркете Киева.

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ в Национальном антикоррупционном бюро, в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в магазине "Каштан" по адресу Большая Васильковская, 92.

4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела (с кем-то порешали), отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимой служебную проверку", - пишет Бутусов.

Он допускает, что данное обстоятельство может быть одной из причин, почему Офис президента так долго пытался скрыть Юрченко от предъявления подозрения - вероятно, время использовалось для зачистки некоторых документов. "Факт включения в списки "Слуг" людей с неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты, может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании "Слуг" на местных выборах", - добавляет главред Цензор.НЕТ.

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Бутусов также отмечает, что судя по записям, опубликованным НАБУ, а также согласно источникам во фракции "Слуга народа", Юрченко был выдвинут на 211-й округ по представлению одного из самых влиятельных Слуг - народного депутата Андрея Холодова, которому принадлежит крупнейшая сеть киосков в Киеве по продаже сигарет.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.
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Топ комментарии
+52
*****...новые лица...!!!!!
Но это же типичный зебил, что тут удивляться!
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17.09.2020 13:41
+47
Несовершенолетних насиловать! Такие тоже в СН котируются!
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17.09.2020 13:42
+41
"Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8130не треш, а реальність
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17.09.2020 13:42
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украл-выпил-в тюрьму.в партию зеленского
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17.09.2020 16:11 Ответить
какой презЕдент, такая и команда.
клоунский отбор.
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17.09.2020 16:18 Ответить
Пиво 4 бутылки, че не коньяк, как-то несолидно.Сейчас наверное ящиками тягает, а руководство магазина "Каштан" это скрывает от народа.
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17.09.2020 16:18 Ответить
В промежутках между пивом , и нардепством , думаю был и коньяк
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17.09.2020 23:08 Ответить
Ну депутату надо отдать должное, он в этот комитет по экологии пошел по призванию. Ведь легче было бы (наверное) спереть 2л бутылку пиво десант или аналогичный напиток, но нет он украл экологически чистые, перерабатываемые стеклянные бутылки. Молодец, с юности против пластиковых отходов.
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17.09.2020 16:24 Ответить
Затем и шел в депутаты чтобы по мелочам не тырить, а сразу по крупному брать.
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17.09.2020 16:32 Ответить
Старопрамен його вже не вставляє, хотів Генесі пити
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18.09.2020 10:47 Ответить
Как вам такое, ЗЕбилы ?
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17.09.2020 16:46 Ответить
Дивуюсь нашим громадянам,все йде по підготовленному сценарію,Пороха з*їли,а якщо не повністю---то дожруть!!! Тепер взялись за ШМАРКЛЮ--поки що жують по повній,наші холопи все ковтають як і належить,якби не Порох,а тепер--щоб ти здох Зе!!!! А техесенько БАНДА жопоблока набирає бали,навіть вже скоро Шарік буде вище Пороха,а піпл заглотує і радіє,не думає своєю башкою,якщо вона Є!!! Порох не панацея,але якщо дожрете його,Білорусь буде як свято,будете ригати кров*ю по повній!! Чому? А хоча-б по одному,ГЕРОЇВ,які захистили МАТІНКУ,звинуватять в тероризмі і будуть судити всіх підряд,приклад----ТЕРОРИСТИ,ЯКІ СКОЇЛИ ТЕРАКТ проти Шеремета!!! І що ви думаєте,Ярош(наприклад) буде цьому дуже радий,от і почнеться МРІЯ карлика,а там Бойко попросить про допомогу,а кого,як ви думаєте?
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17.09.2020 17:10 Ответить
Дно? Лифт со дна?
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17.09.2020 17:32 Ответить
Не совсем. Дно, потом 40 метров дерьма, а потом слой зелёных. Туда и пробурили.
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17.09.2020 18:54 Ответить
так народ ве давно підмітив, що зверху плаває
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18.09.2020 10:49 Ответить
Выбирают социально близких. Ничего нового. Демократия, сэр.
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17.09.2020 17:36 Ответить
В Украине, теория эволюции явно не работает...
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17.09.2020 17:53 Ответить
то что в Слуги понабирали дебилов по обьявлениям с улицы - давно ни для кого не секрет. Но тут как по мне самое забавное - что этот экземпляр настолько безнадежен, что не смог без шуму и пыли стырить 4 бутылки пива и попался. А попавшись - не смог этот вопрос замять, отвертеться без последствий для себя. Он случайно не даун?
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17.09.2020 17:53 Ответить
На это 73% скажут "Ну и шо? А ваш Порох брата убил!!!"
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17.09.2020 18:12 Ответить
До чого тут 73 % і якийсь Юрченко ???
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17.09.2020 20:14 Ответить
ваше питання і є найкращим доказом "правоти" 73%.
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17.09.2020 20:46 Ответить
ПАПуас па мелочевке не клепторасит, гены унаследовал клепторасные, поэтому не пападаицца на пиве.
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17.09.2020 23:43 Ответить
Высер, достойный зебила! Доволен, как твой зеленый бох сливает Украину опзж и путину?
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18.09.2020 00:16 Ответить
У мине нихто ниче не сальет, эта я магу у унитаз каво угодно смыть, а ты малчее саси рашен.
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18.09.2020 00:41 Ответить
"Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8802
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17.09.2020 18:14 Ответить
Чому дивуватись. Там всі такі.
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17.09.2020 18:16 Ответить
Хвора людина. Клептоманія не лікується. Був просто лохом -крав пиво, став депутатом -ну як тут встояти від спокуси урвати великий куш, тим більше що крадуть всі, хто в депутати проліз.
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17.09.2020 18:29 Ответить
Карьера Шарикова, которого вовремя не остановили.
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17.09.2020 18:53 Ответить
ЗАВТРА пойду в АТБ и украду ящик ШАМПАНСКОГО , может повезет и тоже стану ДЕПУТАТОМ !!!
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17.09.2020 19:10 Ответить
Если ящик шампанского - то сразу в президенты.
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17.09.2020 19:28 Ответить
Помогло происхождение.
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17.09.2020 19:11 Ответить
.....общество у нас КОНЕЧНО же очень и очень НЕАДЕКВАТНОЕ , выбирать таких ПРЕЗИДЕНТОВ , начиная с овоща (((((
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17.09.2020 19:15 Ответить
ну овощ на фоне зели реальный академик))) он был намного опытней, но урку он в себе так и не подавил. а зеля от природы тупой
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17.09.2020 19:22 Ответить
Овощ умел целым гаражом руководить! И даже целую проффесорскую диссертацию осилил...
А этот похоже может только кандидатскую по музыкально-урологической тематике... Пока токо не может решить, где защищать - в консерватории или кожвендиспансере...
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18.09.2020 08:27 Ответить
Пиво вкрав, розбійник! Йди до нас у партію Слуга Наріду.
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17.09.2020 19:19 Ответить
какой народ такие и депутаты)))
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17.09.2020 19:19 Ответить
Пиво это не мелочь на базаре по карманам тырить - это предварительный тест на вход в сг.
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17.09.2020 19:39 Ответить
ничего удивительного. зебаран не то еще приведет в свою шоблу слуг сброда .

ну не будут марать руки уважаемые люди о зеленую шмарклю. вот и приходится брать в "королевскую рать" всякую щалупень подзаборную .
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17.09.2020 19:50 Ответить
95-го кварталу для державних посад не стає от вони й набирають із публіки на своїх концертах з перших рядів, резерви поки не вичерпані, до галерки ще далеко.
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17.09.2020 23:12 Ответить
Яка партія такі і депутати... Оце вам яскрава ілюстрація того що насправді являють собою "партійні списки". По мажоритарці таке гівно не проходить.
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17.09.2020 20:00 Ответить
Ці всі зашквари очікувані але не радують. Бо кого наступним вибере наш мудрий нарід? чи не Бойка з Мертвечуком? аби не Порох чи Йуля.
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17.09.2020 20:06 Ответить
чотири пляшечки пиваса -
шлях, від слуги до ..дораса !
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17.09.2020 20:40 Ответить
" Соціальний ліфт" Зеленського працює)
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17.09.2020 20:56 Ответить
для 73% - этот зебил свой в доску ...
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17.09.2020 21:08 Ответить
ЗЕКослуги Урода..
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17.09.2020 21:20 Ответить
Красть пиво - это уже ни в какие ворота, даже нищие студенты находят на него деньги. За такое нужно ставить черную метку и не подпускать к должностям выше огородного пугала.
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17.09.2020 21:46 Ответить
Ухти! Вітаю нешановних зебілів з черговим достойним поповненням в їх рядах!
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17.09.2020 21:59 Ответить
После дважды седевшего президента Януковича, после сидельцев Ляшко, Рабиновича ( де юре дважды) глав целых фракций и т.д. Воровство пива, это так " баловство", таких в парламенте у нас как собак не резанных. ( хотя конечно печальная действительность)
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17.09.2020 22:23 Ответить
Пива чотири пляшки! Теж мені компромат. Ну, труби горіли, всяке буває.

Та й ті 13 тисяч баксів - дрібниця. Рівень районного оперуповноваженого.

Бєня три ярди по-третьому разу скомуніздив - і ніхто нічого. Суркісам чесно вкрадені триста мільйонів вашингтонів повернули.

А чуваком відзвітуються.
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17.09.2020 22:35 Ответить
АМІНЬ!!!!!
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18.09.2020 04:34 Ответить
ушльопок. На П'єро схожий )))).
Біосміття якесь у складі слуг урода. Воно і зрозуміло, нормальна людина уроду служити не буде !
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17.09.2020 22:40 Ответить
На шныря он похож, который папика обслуживает по воровским понятиям
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18.09.2020 05:56 Ответить
Вывод. Кто не воровал что нибудь пиво или шапки и т д , тот не достоин представлять мудрий 73% нарід в верховной власти Украины
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18.09.2020 00:17 Ответить
Зеваков має застрелитися нагородним пістолєтом, причому бажано не відкладати це дійство напатом...
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18.09.2020 00:59 Ответить
"пацан к успєху шол, нє падфартіла, нє свєзло..."
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18.09.2020 04:33 Ответить
Не надо никаких подозрений. Просто свозите Юрченко в Трускавец.
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18.09.2020 07:10 Ответить
Не, стал бы пожизненным наставником всех великих и малых гетьманов, районных гетьманят и Апостолом всех шинкарей и халдеев, которые живут на недоливах и урезанных котлетах...
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18.09.2020 08:31 Ответить
Бл***ь, у власти ветераны пенных вечеринок, контуженные при откупоривании шампанского!
Ларечники, мясники, свадебные фотографы с тамадами, трактирщики, потаскушки-тусовщицы собрались вокруг самого прикольного, который умеет шпарить на рояле без рук! Ну а баранам как всегда - шашлык! Вернее - стать шашлыком!
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18.09.2020 08:22 Ответить
кстати, на фото похож на "раннего" Чарли Чаплина - шо не зебил то комик с воровским стажем..
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18.09.2020 08:35 Ответить
Так что в шутке Олега Филимонова начала 90-х есть доля шутки?
...как красный пиджак заказал постройку советского гастронома, чтобы снять фильм как он бутылку портвейна крадет..
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18.09.2020 08:40 Ответить
"Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, интересно куда он бутылки всунул,чтобы их вынести ?
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18.09.2020 09:25 Ответить
зелена гопота.
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18.09.2020 09:38 Ответить
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