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Новости Обмен пленными
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Террористы в ТКГ требуют, чтобы Рада голосовала за нужные им законы, шантажируя обменом пленными, - Казанский

Террористы в ТКГ требуют, чтобы Рада голосовала за нужные им законы, шантажируя обменом пленными, - Казанский

Переговоры в ТКГ по Донбассу по-прежнему заблокированы российской стороной, которая продолжает в ультимативной форме требовать от Украины, чтоб Рада голосовала за нужные им законы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает представитель оккупированного Донбасса в ТКГ Денис Казанский.

"На прошлой неделе шантажировали нарушением режима тишины и обстрелом наших позиций. Но эти угрозы пока реализовать не решились. Теперь же стали давить на другую болевую точку - обмен пленными. Представитель группировки "ДНР" Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков. То есть, на своих пленных в украинских тюрьмах "ЛДНР" плевать. О них вообще никто не думает", - подчеркнул Казанский.

По его словам, обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине и требуют политических шагов взамен.

"Причем, все это озвучиваться нарочито вызывающе, так чтобы спровоцировать перепалку. На вчерашнем заседании в хамской форме раздавали указания даже представителям ОБСЕ, чего ранее на моей памяти не случалось. Поэтому заседание завершилось досрочно. Помню, сторонники "ЛДНР" раньше очень обижались, когда их называли террористами. Но брать людей в заложники и выдвигать в обмен на их освобождение политические требования - это как раз и есть тактика террористических группировок. И именно это мы сегодня видим в исполнении российских прокси", - добавил Казанский.

"Почему Россия решила уцепиться за постановление ВР и заблокировать весь переговорный процесс - до конца не ясно. По одной из версий - в Москве ждут выборов в США, и в дальнейшем в зависимости от их результатов будут определять будущее ОРДЛО. Так что, видимо, до выборов в США ситуация так и будет оставаться подвешенной", - подытожил он.

Также читайте: Казанский о совместном инспектировании у Шумов: Компромиссы имеют смысл, если они обоюдны. Если на уступки идет одна сторона, это называется по-другому

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Топ комментарии
+17
Террористов во всем Мире уничтожают, никто и никогда переговоров с ними не ведет.
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17.09.2020 13:46
+16
Так и есть - террористы.
Террористы предъявляют политические требования шантажируя заложниками.
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17.09.2020 13:46
+15
Москва-світова столиця тероризма!! Росія-розплідник терористів !!
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17.09.2020 13:48
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Так и есть - террористы.
Террористы предъявляют политические требования шантажируя заложниками.
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17.09.2020 13:46 Ответить
Террористов во всем Мире уничтожают, никто и никогда переговоров с ними не ведет.
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17.09.2020 13:46 Ответить
Москва-світова столиця тероризма!! Росія-розплідник терористів !!
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17.09.2020 13:48 Ответить
Это ещё цветочки...Ягодки будут,когда Янелох заведет их в Верховную Раду!!
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17.09.2020 13:49 Ответить
Ясна річ,тамженашилюди,головне не стріляти і жодної агресіі проти агресора !!!))))
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17.09.2020 14:37 Ответить
За шесть лет можно было всех переселенцев обеспечить жильём, а от тех отгородиться железным занавесом.
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17.09.2020 13:49 Ответить
Они же наши люди.
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17.09.2020 13:51 Ответить
Террористы в ТКГ требуют, чтобы Рада голосовала за нужные им законы, шантажируя обменом пленными, - Казанский - Цензор.НЕТ 8249
Оце наші люді?
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17.09.2020 13:56 Ответить
Росіі не потрібен Донбас , Росіі потрібна вся Україна , принаймні в статусі країни сателіта !!))
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17.09.2020 13:49 Ответить
Росія прагне втюхати Донбас з особливим статусом в Україну , з метою подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!))
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17.09.2020 13:51 Ответить
*Будет,будет! Шашлик с вас будет ...по-одесски * !!!)))
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17.09.2020 14:16 Ответить
А зачем нам пленные, если там все время каких-то таксистов или маргиналов отдают. А реальные воины сидят на подвалах и их никто не отдаст?
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17.09.2020 13:52 Ответить
Вам кацапам вони звісно не треба,бо вастамнєту.
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17.09.2020 14:07 Ответить
Тобі здаетса, шо кругом кацапи? Дружэ у тэбэ параноя
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17.09.2020 14:26 Ответить
Ничо наши алени проголосуют за все, что сепарьё скажит, даже уже не рашка, и выборов американских ждать не надо...
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17.09.2020 13:52 Ответить
А за Пороха мы уже бы "дожимали" потихоньку...Глядишь,и бамбас потихоньку бы освободили...
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17.09.2020 13:52 Ответить
Сумлівно.
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17.09.2020 14:34 Ответить
Требуют то шо пообещали дерьмаки с кравчуками.
А твоя задача, Казанский, рассказывать сказки как Кравчук обматерил Грызлова шо тот расстроился)
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17.09.2020 13:59 Ответить
Террористы в ТКГ требуют, чтобы Рада голосовала за нужные им законы, шантажируя обменом пленными, - Казанский - Цензор.НЕТ 1774
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17.09.2020 14:04 Ответить
Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський - Цензор.НЕТ 8001
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17.09.2020 14:28 Ответить
Що я бачю на цій гіфці. Троє хахлов малоросов. І більше нічого
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17.09.2020 14:34 Ответить
Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський - Цензор.НЕТ 207
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17.09.2020 14:38 Ответить
скажи номер карты я тебе скину 10 гривен на занавески
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17.09.2020 15:15 Ответить
Терористи ідуть на і в.
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17.09.2020 14:18 Ответить
Не дивно що країна терорист-рф шантажує.
Ви чекали чогось іньшого?
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17.09.2020 14:19 Ответить
Какая разница "молодым республикам" что будет принимать наша Рада?Пускай себе строят своё светлое будущее,а мы без них проживем как-нибудь
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17.09.2020 14:26 Ответить
вот поэтому рано или поздно будут конструктивные мирные переговоры. Мы без них точно проживем. Нам просто друг-друга просто оставить в покое послать нахрен Путлера, и Зе и просто жить каждый своей жизнью..... Рано или поздно так будет, адекватность и здравый смысл восторжествует, люди поймут что главное и самое бесценное, это не территории и границы, а человеческая жизнь дарованная Господом Богом.
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17.09.2020 20:50 Ответить
Обмен пленными , а скорее мы меняем заложников ( из числа наших граждан) на их агентуру и террористов. Заключается обмен людей на людей. Все побочные их хотелки пускай засунут себе во все дырки. Обсуждение может происходить только о формате обмена, количестве обмениваемых и конкретно по спискам.. , кого на кого меняем. Все. Если они не согласны с такой формулировкой процесса обмена, то нужно выносить это на ОБСЕ, ООН, ЕС, участникам "нормандской встречи", и вводить против Рф новые санкции. Обмен "пленными" не является причиной для выполнения каких то еще дополнительных требований.
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17.09.2020 14:31 Ответить
Чому би не шантажувати,як що за шість років та за двох ніби"українських" президентів,Україна так і не спромогла зробити ядерної зброї,для захисту від кацапського лайна.
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17.09.2020 14:31 Ответить
у зели была сильная как он считал переговорная позиция - например менять 1 пленного на 10-рых. но когда уперлось, а сдать больше боязно, то аргументов у него и нет.
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17.09.2020 14:43 Ответить
С террористами поэтому нельзя вести переговоры - что бы они не шантажировали !!!
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17.09.2020 16:04 Ответить
А давайте тоже похищать проросийских рыгов и членов ихних семей и тоже шантажировать?
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17.09.2020 18:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 01:10 Ответить
 
 