Предлагаемое законопроектом №3656 снижение НДС не может привести к сокращению налоговых поступлений, - замглавы Всеукраинского аграрного совета Соколов

Предлагаемое законопроектом №3656 снижение ставки НДС для аграриев не приведет к уменьшению доходов бюджета.

Об этом в Facebook написал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, комментируя статью эксперта Киевской школы экономики Олега Нивьевского для Лига.Бизнес.

"Больше всего меня поразило утверждение, что снижение ставки НДС на сырье, которое потребителю не реализуется, каким-то образом уменьшает доходы бюджета. Всем, кто понимает, как работает НДС, очевидно, что это не так. Поступления в бюджет зависят только от ставки НДС, которую платит конечный потребитель при покупке, и больше ни от чего", - написал Соколов.

Он отметил, что статья Нивьевского вводит в заблуждение, поскольку "построена на логических ошибках и магическом мышлении". "Мол, если есть общие рекомендации, что ставок НДС должно быть как можно меньше, значит снижение ставки НДС на сырье, которое не потребляется плохая идея. Вот просто так, без аргументов "почему". Также думали папуасы, когда строили аэропорты из камыша и удивлялись, почему на них не садится большая железная птица и из нее не вываливаются разные ништяки", - считает Соколов.

Напомним, Олег Нивьевский опубликовал статью, в которой раскритиковал законопроект №3656. По его мнению, он приведет к уменьшению благосостояния и налоговых поступлений, а также увеличит пространство для злоупотреблений с НДС. Поэтому, считает Нивьевский, необходимо фокусироваться не на ставках, а на администрировании налога.

Авторы законопроекта указывают: при нормальном администрировании НДС, в снижении ставки не было бы необходимости. Закон необходим, чтобы агропроизводители могли работать, не ожидая "нормального" администрирования еще несколько десятилетий. Различность ставок, в которой Нивьевский видит проблему, таковой также не является. В Украине уже действуют разные ставки НДС: 20% обычная, 0% при экспорте и 7% на лекарства. Нареканий со стороны фискалов или аптек на поступало. Кроме того, законопроект позитивно повлияет на наполнение бюджета, поскольку именно сумма налога, а не качество администрирования, является основной причиной злоупотреблений. Чем ниже налог, тем ниже мотивация уклоняться от его уплаты.

Как сообщалось ранее, законопроект №3656 предлагает снизить НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур. Таким образом, его авторы намерены стимулировать детенизацию АПК, а также несколько компенсировать агропроизводителям потерю оборотных средств в результате отмены спецрежима НДС. Профильные аграрные ассоциации призвали Раду вынести законопроект на голосование как можно скорее.