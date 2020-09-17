Генштаб ВСУ покупает подарочные ручки Parker с позолотой по 9 тыс. грн, - "Наші гроші". ФОТО
Финансовое управление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 8 сентября по результатам тендера сообщило о намерении заключить договор с ООО "Май-Час" о закупке подарочных ручек на 308 тыс. грн.
Об этом со ссылкой на "Прозорро" сообщает "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.
Всего планируют закупить 80 подарочных ручек: 58 штук - с гравировкой "От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штуки - с изображением трезубца в футляре.
Самыми дорогими являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн. На сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6105 грн.
Также купили двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн. Из них десять будут типа роллер и десять перьевого типа. На рынке такие ручки-роллеры продаются без гравировки в фирменной коробке по 5 167-5 168 грн, а перьевые ручки - по 5748 грн.
Кроме того, еще десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 заказали по 2940 грн, десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 - по 2940 грн, десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 - по 2340 грн и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 - по 672 грн. Все они с позолотой деталей.
Единственным конкурентом было ФЛП Чалкова Людмила Михайловна из Киева, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Поэтому формальная экономия составила всего 1%.
Столичной фирмой "Май-Час" владеет и управляет киевлянин Виктор Кравец.
В общем С 2009 года победитель получил государственных подрядов на 5,5 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Я бы лучше ручку с именем Порошенко заказал. Или Roshen. Звучит гордо, хоть я не его фанат. Но ради желчи из ******** я б даже такую купил ей богу.
Соя, ти палишся з перших фраз свого комента.
Пались дальше ))) Мне на тебя *****.
ЗЕдаунизм не излечим в принципе.))) Зоя плять)))
Вы такие убогие дегенераты. Просто хочу чтоб ты знал свое место))
Тебя *****, **** и будут *****. Потому что ты идиот))
Такие ****** как Янукович и Зеленский - это отображение твоего интеллекта.
И половину страны тоже. Вы - заслуживаете жить в говне.
А теперь раб - ****** на работу за зарплату 100 долларофф)))
Если не стрелять, то писать отчеты про не боевые потери. Паперова армия Зе.
Саботаж Тарана МО.
Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года.
контракт подписан на поставку партии 152 мм гаубичных снарядов для орудий "Акация"/Д-20. Однако деньги до сих пор не перечислены.
-- Контракт на поставку снарядов для 152 мм орудий "Гиацинт" не заключен вообще, эти снаряды в остром дефиците уже длительное время.
---- Переход на 155 мм Натовский единый калибр гаубичной артиллерии вообще снят с повестки дня.
--- Разработка своей 155 мм гаубицы "Богдана" не получила ни копейки финансирования. Не финансируется хотя бы опытное производство 155 мм снарядов".
--- ни копейки денег на финансирование "Нептунов" в 2020-м не выделено. Как будет жить коллектив разработчиков, как будет развернуто производство без денег?" - отметил Бутусов.
Можно сделать вывод, что отсутствие закупок объясняется исключительно нераспорядительностью самого МО и отсутствием контроля премьер-министра. Ну или кто-то очень высокопоставленный просит не израсходовать средства МО до конца года, чтобы пустить их на дорожное строительство.
https://censor.net/ru/news/3218306/kabmin_i_minoborony_provalivayut_ispolnenie_gosoboronzakaza2020_goda_butusov
На оборону не выдано ни одной Госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности
https://censor.net/ru/news/3218265/na_oboronu_ne_vydano_ni_odnoyi_gosgarantii_raketnye_programmy_ne_finansiruyutsya_zatyagivaetsya_podpisanie
https://censor.net/ru/news/3218265/na_oboronu_ne_vydano_ni_odnoyi_gosgarantii_raketnye_programmy_ne_finansiruyutsya_zatyagivaetsya_podpisanie
Я вважаю, що без розстрілів нам не обійтись.
Народ невиправно крадовитий.
Менш успішні заздрять більш багатим.