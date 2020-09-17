Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО

Иван Фищенко, подозреваемый по делу о возможной взятке депутату Александру Юрченко внес залог и вышел из СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

По ее словам, Фищенко внес залог в полном объеме в четверг, 17 сентября. Залог составлял 1,5 млн грн.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

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