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СИЗО (1332) Слуга народа (2620) Юрченко Александр (101)

Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО

Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО

Иван Фищенко, подозреваемый по делу о возможной взятке депутату Александру Юрченко внес залог и вышел из СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

По ее словам, Фищенко внес залог в полном объеме в четверг, 17 сентября. Залог составлял 1,5 млн грн.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

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Топ комментарии
+25
Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 6324
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17.09.2020 14:09
+19
и пошел за пивом
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17.09.2020 14:08
+14
В любом случае пусть єта курва объяснит происхождение средств, ато занес он понимаешь...
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17.09.2020 14:13
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и пошел за пивом
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17.09.2020 14:08 Ответить
Пиво воровал шеф. А єтот тырил у бомжей бутылки)
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17.09.2020 14:14 Ответить
Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 6324
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17.09.2020 14:09 Ответить
коли (ключове) були інші....- можливо це відзеркалення ( в загалі) недосуспільства....
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17.09.2020 14:39 Ответить
А розкажи но нам, казковий, як ся мають "діамантові" прокурори, Неля Штепа та інші?
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17.09.2020 14:53 Ответить
Вот и ответь, родимый. Как они ся мають, когда зеленое ничтожество уже больше года имеет монопольную власть в стране.
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17.09.2020 20:37 Ответить
Навчись, для початку, відповідати за дії свого хазяїна.
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18.09.2020 10:37 Ответить
Не меряй всей по себе, служивый. Трусишься тут за пайку -- твои проблемы.
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18.09.2020 13:45 Ответить
Що- тобі пайку глоду скоротили? Буває...
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18.09.2020 15:14 Ответить
Помічник нардепа Юрченка Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн і вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 2029
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18.09.2020 16:31 Ответить
Ти пішов до лікаря? Можливо тобі допоможуть, але це не буде швидко!
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18.09.2020 17:24 Ответить
Да-да-да. Таблеточки принять не забудь, служивый.
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18.09.2020 17:28 Ответить
А шефу на пиво оставил?
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17.09.2020 14:10 Ответить
полтора ляма? тьху, мелочь...
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17.09.2020 14:10 Ответить
В любом случае пусть єта курва объяснит происхождение средств, ато занес он понимаешь...
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17.09.2020 14:13 Ответить
1.5 ляма в каждой прикроватной тумбочке лежат, карманные деньги
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17.09.2020 14:11 Ответить
Неслабо так зелёные "наколядовали".
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17.09.2020 14:12 Ответить
Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 5997
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17.09.2020 14:17 Ответить
Шо у него с лицом!? Путлер скрепой промахнулся?
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17.09.2020 15:35 Ответить
вже пожовтіли під осінь
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17.09.2020 14:17 Ответить
Именно. А год назад пиво в ларьке крало... зебилы, - тупые выродки...
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17.09.2020 14:20 Ответить
У некоторых,типа кобылев, это карманные расходы
Не зря ввели 1000ю купюру.
В банкомате выдают только 200тки
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17.09.2020 14:18 Ответить
ну не курва,пся крев ??
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17.09.2020 14:19 Ответить
спросили бы откуда кеш
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17.09.2020 14:19 Ответить
незяі- неконституційно
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17.09.2020 14:23 Ответить
Молодець! У любого занюханого депутата, який нещодавно пиво тирив, повинен бути помічник з півтора лямами. А шр бутилки здав і мільйонер. Сюр, пля...
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17.09.2020 14:19 Ответить
скільки ж бабла вони крадуть - десятки мільярдів зЄлені в рік....
грЄбані слуги .....
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17.09.2020 14:22 Ответить
Помощник депутата и легко внес 1,5 ляма залога . Наверное продал последнюю рубаху и занял "червонец" у соседей до зарплаты
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17.09.2020 14:22 Ответить
чисто сироты...
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17.09.2020 14:24 Ответить
Масштабы коррупции поражают это писец они с нас высосут все через жкх и налоги выгнать их неполучается поэтому будем валить отсюда мы а они пусть остаются со своими менделями соснами и велюрами
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17.09.2020 14:27 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/09/17/bilshe_pokazovykh_quotposadokquot_zelenskyy_publichno_zaklykav_nabu_i_sap_borotysya_z_korupciyeyu_u_vladi Погрязший в коррупции и коррумпированных связях Зеленский требует наказать пойманную «шестерку» Юрченко, за невнимательность в процессе получения взятки?
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17.09.2020 14:30 Ответить
За сирого и убогого Фищенко люди с миру по нитке собрали и внесли. Пользуется любовью избирателей!
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17.09.2020 14:32 Ответить
т.е. в банках теперь надо объяснять откуда деньга, чтоб не заблокировали...но суд не такой принципиальный.!..сокудава 1,5 млн. на оплату заставы у какого-то вшивого помощника???
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17.09.2020 14:34 Ответить
Все просто - портновське диверсійне "законодавство" дозволяє вносити заставу будь-кому за будь-кого без перевірки походження заставних грошей. Рай для корупціонерів.
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17.09.2020 14:43 Ответить
А нардепы всё плачутся - зарплата маленькая, а надо еще содержать помощников и всё такое....
Оказывается, что любой помощник может содержать несколько нардепов!
Во как оно, Владимир Саныч.....
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17.09.2020 14:42 Ответить
І де ж він їх взяв???
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17.09.2020 14:44 Ответить
Комитет скинулся, что всех не спалил!
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17.09.2020 14:51 Ответить
Под елочкой наколядовал
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17.09.2020 14:54 Ответить
ахах..
зеленский свою банду никогда не сдаст
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17.09.2020 14:52 Ответить
Эти гниды пришли в Раду голосракими, а теперь легко разбрасываются миллионами, когда основная масса украинского народа еле сводит концы с концами.
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17.09.2020 14:53 Ответить
Мне кажется, что если бы сумма залога была 1,5 млн. баксов, то и тогда бы внёс и вышел, не напрягаясь. Хлебное, однако, место - помощник депутата-слуги народа...
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17.09.2020 15:23 Ответить
их бизнес спонсирует или народ (государство)?
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17.09.2020 15:24 Ответить
как 15 грн сколько там у них денег..что б он здох
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17.09.2020 15:30 Ответить
смешно, вчера он ныл, что таких денег у него нет))) а бенедиктова вчера не видела оснований вручать подозрение, сегодня была ну прям ночь чудес - после нее одна прозрела, а другой озолотился))
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17.09.2020 15:50 Ответить
Вот это я понимаю социальный лифт у чувака: еще 10 лет назад оно тырило пивасик в магазе, а сегодня спокойно отстегивает 1,5 ляма для залога.
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17.09.2020 18:10 Ответить
А откуда у него появились 1.5 миллионов гривен, неужто заработал "честным" трудом???
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17.09.2020 20:38 Ответить
 
 