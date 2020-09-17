Европарламент не признал Лукашенко президентом, потребовал ввести санкции и осудил гибридное вмешательство РФ, - резолюция
Европейский парламент (ЕП) принял в четверг резолюцию о ситуации в Беларуси с осуждением власти и с поддержкой оппозиции, в документе содержится требование санкций против захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Европарламент "решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко; призывает Совет (ЕС) безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий".
ЕП призывает институты Евросоюза и правительства стран ЕС "изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Беларуси".
Принятая резолюция относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.
Европейские депутаты назвали состоявшиеся в Беларуси 9 августа президентские выборы "ни свободными, ни справедливыми", "не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения его нынешнего срока полномочий".
Европарламент, говорится в резолюции, "поддерживает мирную и демократическую передачу власти в результате инклюзивного национального диалога при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа; повторяет в этой связи призывы белорусского народа к организации как можно скорее новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем, в первую очередь БДИПЧ ОБСЕ, и в соответствии с международно признанными стандартами".
ЕП "приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон".
Депутаты требуют "немедленного прекращения насилия и незаконных задержаний", "немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с правозащитников, активистов, журналистов и других лиц, произвольно задержанных или осужденных".
Кроме того, они настаивают "на тщательном и беспристрастном расследовании всех случаев произвольного задержания, жестокого обращения и пыток".
Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС "оказать помощь демократической оппозиции в Беларуси, включая Координационный совет во главе со Светланой Тихановской". Резолюция "констатирует, что многие белорусы считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и избранным президентом Беларуси".
Европарламент "требует прекратить все акты репрессий против правозащитников, представителей оппозиции, активистов гражданского общества, наблюдателей за выборами, защитников экологических прав, религиозных лидеров, независимых журналистов и блогеров и настаивает на том, чтобы гарантировать их способность осуществлять свою деятельность без страха репрессий и при отсутствии ограничений".
Евродепутаты заявляют о "полной поддержке белорусских рабочих и независимых профсоюзов", они "призывают белорусские власти и работодателей уважать основные права белорусских рабочих на забастовку без риска увольнения, ареста или других репрессий".
ЕС должен оказывать финансовую поддержку организациям гражданского общества, "одновременно отказываясь от любого финансирования правительства и контролируемых государством проектов".
Европарламент "призывает государства-члены ЕС облегчить и ускорить создание гуманитарного коридора и процедуры получения виз для тех, кто покидает Беларусь по политическим причинам или для тех, кому требуется медицинская помощь в результате насилия, совершенного в отношении них, и предложить им и их семьям всю необходимую поддержку и помощь; призывает (Европейскую) комиссию незамедлительно приступить к эффективной реализации финансовой помощи ЕС для поддержки гражданского общества и жертв репрессий и мобилизовать больше ресурсов для их физической, психологической и материальной поддержки".
ЕП "осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в Беларуси, в частности, делегирование так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников в вооруженные силы и правоохранительные органы, и призывает правительство Российской Федерации прекратить любые скрытые или явные вмешательство во внутренние процессы Беларуси; призывает Российскую Федерацию уважать международное право и суверенитет Беларуси; предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Беларуси, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси, в том числе с российскими властями".
Европарламент "выражает сожаление по поводу того, что Беларусь уже загрузила ядерное топливо в первый реактор Островецкой атомной электростанции и планирует начать производство энергии в ноябре 2020 года, не выполняя в полной мере рекомендации по стресс-тестам".
Среди других мер, депутаты называют прием белорусов, ищущих убежища в ЕС, учреждение программы стипендий для студентов, отчисленных из белорусских университетов, финансовую и академическую поддержку белорусских ученых, отзыв решения национальных федераций о проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Не визнають.
после этого можно не читать(((((
и все в сторону гибридной рашки... чтоб не злить *****...
Европейский парламент принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в документе, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0280_EN.html опубликованном на сайте ЕП. В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.
Кот, обидевшись на то, что его шлепнули тапком, внес в ссанкционный список коврик в прихожей, диван в гостиной и вышеупомянутые тапочки.
В случае повторения актов агрессии обещал расширить список ссанкций.
сценарию.
Захотелось ,чтобы 1000км белорусско-украинской границы стали белорусско-
российскими ?
Пророссийскую тупую дуру Тихановскую хочешь в президенты соседней страны ???
Эта глупая ,тупая курица Тихановская ,руководимая ,подсмеивающимся х**лом ,
толкнула Лукашенко,а с ним и страну в объятия путина.
Прочитай её первоначальные высказывания ,это её сейчас корректируют ,
ГУГЛ в помощь.
написали ,одобрили в кремле . Путин в таких делах дока.
Тихановской ?
Вспомните Украину - Ющенко- Янукович -президентские выборы ,оспаривались
в суде. Так же оспаривались результаты выборов Янукович - Тимошенко.
Только суд может установить были ли выборы фальсифицированы ,а никак не
болтовня Тихановской.
белорусы считают Тихановскую победителем президентских выборов и избранным
президентом Беларуси".
Итак Тихановская объявила о фальсификации выборов и что она президент,
Беларуси ,не подтвердив это ни одним ни протоколом .ни другими документами,
а ЕП ,не имея никаких юридических обоснований ,поверил ей на слово.
Резолюция голословная и юридически безграмотная.
2. Лукашенко жестоко разгонял мирные протесты, а это несовместимо с рассказами про свободу слова и прочую демократию.
3. Признавать или не признавать того или иного диктатора - это полное право Европы. ЕП решил не признавать. Туда же и санкции. Европа может торговать или не торговать с кем угодно. Это Белоруссия рвётся торговать в Европу а не наоборот.
4. Непризнание диктатора - это НЕ вмешательство во внутренние дела. В отличие от отправки туда рашкой своих ОМОНовцев и войск, что является как раз вмешательством.
В чём обвиняли Лукашенко до разгона демонстрантов ? Ни одного конкретного требования .
Европа не имеет никакого права подставлять под удар Украину ,а своей тупой ,безмозглой
резолюцией она это делает в угоду путину ,даёт ему шанс превратить Беларусь в
российскую вотчину.