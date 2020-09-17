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Новости Репрессии в Беларуси
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Беларусь (7771) Лукашенко (3542) резолюция (315) репрессии (2764)

Европарламент не признал Лукашенко президентом, потребовал ввести санкции и осудил гибридное вмешательство РФ, - резолюция

Европарламент не признал Лукашенко президентом, потребовал ввести санкции и осудил гибридное вмешательство РФ, - резолюция

Европейский парламент (ЕП) принял в четверг резолюцию о ситуации в Беларуси с осуждением власти и с поддержкой оппозиции, в документе содержится требование санкций против захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Европарламент "решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко; призывает Совет (ЕС) безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий".

ЕП призывает институты Евросоюза и правительства стран ЕС "изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Беларуси".

Принятая резолюция относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.

Европейские депутаты назвали состоявшиеся в Беларуси 9 августа президентские выборы "ни свободными, ни справедливыми", "не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения его нынешнего срока полномочий".

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Европарламент, говорится в резолюции, "поддерживает мирную и демократическую передачу власти в результате инклюзивного национального диалога при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа; повторяет в этой связи призывы белорусского народа к организации как можно скорее новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем, в первую очередь БДИПЧ ОБСЕ, и в соответствии с международно признанными стандартами".

ЕП "приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон".

Депутаты требуют "немедленного прекращения насилия и незаконных задержаний", "немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с правозащитников, активистов, журналистов и других лиц, произвольно задержанных или осужденных".

Кроме того, они настаивают "на тщательном и беспристрастном расследовании всех случаев произвольного задержания, жестокого обращения и пыток".

Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС "оказать помощь демократической оппозиции в Беларуси, включая Координационный совет во главе со Светланой Тихановской". Резолюция "констатирует, что многие белорусы считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и избранным президентом Беларуси".

Европарламент "требует прекратить все акты репрессий против правозащитников, представителей оппозиции, активистов гражданского общества, наблюдателей за выборами, защитников экологических прав, религиозных лидеров, независимых журналистов и блогеров и настаивает на том, чтобы гарантировать их способность осуществлять свою деятельность без страха репрессий и при отсутствии ограничений".

Евродепутаты заявляют о "полной поддержке белорусских рабочих и независимых профсоюзов", они "призывают белорусские власти и работодателей уважать основные права белорусских рабочих на забастовку без риска увольнения, ареста или других репрессий".

ЕС должен оказывать финансовую поддержку организациям гражданского общества, "одновременно отказываясь от любого финансирования правительства и контролируемых государством проектов".

Европарламент "призывает государства-члены ЕС облегчить и ускорить создание гуманитарного коридора и процедуры получения виз для тех, кто покидает Беларусь по политическим причинам или для тех, кому требуется медицинская помощь в результате насилия, совершенного в отношении них, и предложить им и их семьям всю необходимую поддержку и помощь; призывает (Европейскую) комиссию незамедлительно приступить к эффективной реализации финансовой помощи ЕС для поддержки гражданского общества и жертв репрессий и мобилизовать больше ресурсов для их физической, психологической и материальной поддержки".

ЕП "осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации в Беларуси, в частности, делегирование так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников в вооруженные силы и правоохранительные органы, и призывает правительство Российской Федерации прекратить любые скрытые или явные вмешательство во внутренние процессы Беларуси; призывает Российскую Федерацию уважать международное право и суверенитет Беларуси; предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Беларуси, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси, в том числе с российскими властями".

Европарламент "выражает сожаление по поводу того, что Беларусь уже загрузила ядерное топливо в первый реактор Островецкой атомной электростанции и планирует начать производство энергии в ноябре 2020 года, не выполняя в полной мере рекомендации по стресс-тестам".

Среди других мер, депутаты называют прием белорусов, ищущих убежища в ЕС, учреждение программы стипендий для студентов, отчисленных из белорусских университетов, финансовую и академическую поддержку белорусских ученых, отзыв решения национальных федераций о проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.
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Топ комментарии
+6
Европарламент не признал Лукашенко президентом, потребовал ввести санкции и осудил гибридное вмешательство РФ, - резолюция - Цензор.НЕТ 1562
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17.09.2020 14:39
+6
Ну не скажите. Есть куда более интересная новость из ЕП
Европейский парламент принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в документе, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0280_EN.html опубликованном на сайте ЕП. В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.
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17.09.2020 14:46
+2
ох эти размытые формулировки - гибридное вмешательство...гибридная война...
и все в сторону гибридной рашки... чтоб не злить *****...
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17.09.2020 14:37
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Признают они бацку, от пройдет кенгурация Луки и нику они не денутся
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17.09.2020 14:32 Ответить
Та ні.
Не визнають.
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17.09.2020 14:46 Ответить
херла поцена в список,пусть в кацапетовке с яныком базар держит
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17.09.2020 15:07 Ответить
к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членовИсточник: https://censor.net/ru/n3219871

после этого можно не читать(((((
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17.09.2020 14:34 Ответить
EP pni na priamuju upravlaijet Ursuloj i ejio komisijej.Daze mogut i ubrat jesli sto.Nado ix slusat
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17.09.2020 14:59 Ответить
Все Бацька, песда тебе!!!
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17.09.2020 14:34 Ответить
ох эти размытые формулировки - гибридное вмешательство...гибридная война...
и все в сторону гибридной рашки... чтоб не злить *****...
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17.09.2020 14:37 Ответить
Ну не скажите. Есть куда более интересная новость из ЕП
Европейский парламент принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в документе, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0280_EN.html опубликованном на сайте ЕП. В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.
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17.09.2020 14:46 Ответить
Ну и шо интересного, в этой твоей новости? Амеры уже давно прикончили СП-2, а послепуканья евриков уже никого не волнуют.
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17.09.2020 15:05 Ответить
до речі, і тут зауважу, що потрібно ще подивитися на реакцію євродепутатів ПАРЄ.
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17.09.2020 15:14 Ответить
Спасибо, неплохой сайт, но тяжело найти нужную ветку.
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17.09.2020 18:12 Ответить
імпотенти нещасні. Став їх в позу і роби шо хочеш - вони тільки попискувати будуть і висловлювати обережну занепокоєність. дивно , що путін ще досі не оголосив себе імператором всєя європи. Вони ж не рухнуться
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17.09.2020 14:38 Ответить
Да він вже б оголосив якби не США
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17.09.2020 15:01 Ответить
А какой им смысл за ту же Украину жопу рвать, если сами украинцы раком стали и булки раздвинули, лишь бы субсидии и "сватом" не выключали?
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17.09.2020 16:27 Ответить
Воно то канєшно непогано, але враховуючи скільки, при негативному сценарії, - оголиться кордонів для кацапів, - схоже на "крайню стурбованість".
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17.09.2020 14:38 Ответить
Европарламент не признал Лукашенко президентом, потребовал ввести санкции и осудил гибридное вмешательство РФ, - резолюция - Цензор.НЕТ 1562
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17.09.2020 14:39 Ответить
А к чему здесь слово "гибридное" ?! Это так типа вежливо по-европейски завуалировать ********** беспредел, и еще одну ползучую аннексию, только уже целой страны в центре Европы ?! Задолбала уже эта "евроозабоченность" и сопливый "гибридный" либерализм.
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17.09.2020 14:42 Ответить
Психу выписали валерьянку, а нужна смирительная рубашка
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17.09.2020 14:59 Ответить

Кот, обидевшись на то, что его шлепнули тапком, внес в ссанкционный список коврик в прихожей, диван в гостиной и вышеупомянутые тапочки.
В случае повторения актов агрессии обещал расширить список ссанкций.
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17.09.2020 14:59 Ответить
Чергова фаза в окупації рашою "союзника". Тепер хутін буде представляти бацьку на міжнародній арені.
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17.09.2020 15:01 Ответить
В протестах участвовало меньше 1 процента населения. Никаких доказательств у Европарламента, что выборы были нелегитимны нет (Хотя может и были, Но все равно) И это грубое вмешательство во внутренние дела независимой страны. Тем более что у Лукашенко есть поддержка значительной части населения. А завтра поменяется ситуация и начнут сбрасывать правительства в Италии, Австрии, Испании, России, Украины или еще где-то. Это путь к очень опасным последствиям.
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17.09.2020 15:07 Ответить
До речі, ось, наприклад, https://censor.net/ru/user/7290 - корумпований Хйулом бот.
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17.09.2020 15:10 Ответить
Я за честную политику. И я не хочу чтоб завтра так же поступили с Украиной, если этим гомикам что-то у нас не понравится. И так даже покакать самостоятельно нельзя, у них сначала надо разрешение попросить.
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17.09.2020 15:21 Ответить
ти сереш тут навіть не за дозволом з луб'янки, а виконуєш "священьій долг"
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17.09.2020 15:34 Ответить
"Сереш" как раз ты тут "Ан Мур" Только ты сереш за деньги, а я бесплатно, по зову сердца!
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17.09.2020 18:07 Ответить
аааа, значить, все ж таки "священьій долг". пшол нахутор, касап
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17.09.2020 18:18 Ответить
Если бы вы были за честную политику, то в первую очередь вы бы рассказывали за вмешательство рашки, а не за резолюции ЕС.
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17.09.2020 16:35 Ответить
"Обое рябое" и те и эти! Вмешательство Кремля, не дает право вмешиваться Брюсселю. Никому не позволено
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17.09.2020 18:09 Ответить
Брюссель не вмешивается. Он просто выражает свою позицию по данному вопросу. Вмешиваются только кацапы.
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17.09.2020 23:34 Ответить
Не спеши с выводами. Я ,к примеру ,думаю ,что провокаторы те ,кто тут горло дерёт за пророссийскую ,белорусскую оппозицию .,которая действует чётко по кремлёвскому
сценарию.
Захотелось ,чтобы 1000км белорусско-украинской границы стали белорусско-
российскими ?
Пророссийскую тупую дуру Тихановскую хочешь в президенты соседней страны ???
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17.09.2020 16:00 Ответить
Pocemu vy dumajte sto ona prorosijskaja,a ne proevropejskaja?Po mojemu ona bolse proevropejskaja cem rosijskaja.Vot Lukasenko sestiiorka kremlia i eto dokazyvat nenado
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17.09.2020 16:25 Ответить
Зайдите на авторскую тему "Белорусская многоходовка путина ". Моё мнение полностью совпадает с выводами автора. Там всё подробно ,блестяще изложено.
Эта глупая ,тупая курица Тихановская ,руководимая ,подсмеивающимся х**лом ,
толкнула Лукашенко,а с ним и страну в объятия путина.
Прочитай её первоначальные высказывания ,это её сейчас корректируют ,
ГУГЛ в помощь.
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17.09.2020 16:43 Ответить
Mozet i tak,no ja dumaju sto ona proevropejskix vzgliadax,tolko ne vsio mozet govorit sto dumajet.Ona vet i zila Irlandiji,tak sto vydela Evropu
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17.09.2020 16:52 Ответить
Думая и делая выводы оперируйте фактами. Конечно ,она говорит то ,что ей подготовили,
написали ,одобрили в кремле . Путин в таких делах дока.
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17.09.2020 17:01 Ответить
Ona ili net pust resajet narod na cesnix vyborax,a ne fona sto takije byli.Odno tocno nepojmu kogda svojix liudej mirnix bjut ,zencyn bjut,ubyvajet,zakryvajet v tiurmi i eto sucestvo potom mozno nazvat prezidentom?Kogo vot on predstavliajet ne mogu otvetit
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17.09.2020 17:11 Ответить
А где доказательства того ,что выборы были нечестными ? Голословные доказательства
Тихановской ?
Вспомните Украину - Ющенко- Янукович -президентские выборы ,оспаривались
в суде. Так же оспаривались результаты выборов Янукович - Тимошенко.
Только суд может установить были ли выборы фальсифицированы ,а никак не
болтовня Тихановской.
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17.09.2020 17:59 Ответить
Tak sami belorusi govoriat sto vybori byli fon,tut vsem poniatno.No mne interesnej drugoje neuzeli vy prestupnika na kotorom lezyt pytki,ubijstva liudej i drugyje masovyje raspravi mozete cytat prezidentom?Ego mesto v tiurme,kak i Janukovica.
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17.09.2020 18:12 Ответить
В качестве особо "железных,неопровержимых " доказательств прозвучало : "...многие
белорусы считают Тихановскую победителем президентских выборов и избранным
президентом Беларуси".
Итак Тихановская объявила о фальсификации выборов и что она президент,
Беларуси ,не подтвердив это ни одним ни протоколом .ни другими документами,
а ЕП ,не имея никаких юридических обоснований ,поверил ей на слово.
Резолюция голословная и юридически безграмотная.
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17.09.2020 15:53 Ответить
1. Доказательства фальсификаций есть.
2. Лукашенко жестоко разгонял мирные протесты, а это несовместимо с рассказами про свободу слова и прочую демократию.
3. Признавать или не признавать того или иного диктатора - это полное право Европы. ЕП решил не признавать. Туда же и санкции. Европа может торговать или не торговать с кем угодно. Это Белоруссия рвётся торговать в Европу а не наоборот.
4. Непризнание диктатора - это НЕ вмешательство во внутренние дела. В отличие от отправки туда рашкой своих ОМОНовцев и войск, что является как раз вмешательством.
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17.09.2020 16:33 Ответить
Назови хотя бы одно такое доказательство,де-юре.
В чём обвиняли Лукашенко до разгона демонстрантов ? Ни одного конкретного требования .
Европа не имеет никакого права подставлять под удар Украину ,а своей тупой ,безмозглой
резолюцией она это делает в угоду путину ,даёт ему шанс превратить Беларусь в
российскую вотчину.
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17.09.2020 16:49 Ответить
Ой ну начинается соплежевание. Украина сама себя под удар подставила, когда дегенерата себе в презы выбрала. А Белоруссия будет кацапской вотчиной хоть так хоть так. Хоть с Лукашенкой, хоть с этой второй, как её там. Разве что случится чудо какое нибудь. Но надежды на это совсем мало.
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17.09.2020 23:37 Ответить
Свою судьбу должны решать сами белоруссы, а Гей-Европе там дела не должно быть. Хватит одной Югославии.
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17.09.2020 15:08 Ответить
Расскажите это рашкованам. По вашему выходит ***** может отправлять ОМОНы и всяких Шойгу, а Европа - нет? У вас двойные стандарты.
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17.09.2020 16:34 Ответить
Європарламент - це одна інститція; це - ЄС. Давайте дочекаємось ще резолюції ПАРЄ; бо там і *****, і корумповані *****м євродепутати... В т.ч. з України
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17.09.2020 15:08 Ответить
A шо Украина ? Или брацкий зебил ?
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17.09.2020 15:19 Ответить
еп что то решает или такое же ничто как ес и обсе??????????????
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17.09.2020 15:34 Ответить
Чомусь Путін їх не хвилює, і він приїздить до ЄС на зустірчі хоч він згвалтував Конституцію і в хвіст і в гриву, хоч він є воєнний злочинець і фактично Гітлер 21 віку, однак йому сказали Так і Лукашенку чорну мітку вручили, а це вже подвійні стандарти ******** ЄС.
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17.09.2020 15:37 Ответить
 
 