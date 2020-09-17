Тяжелые грузы должны перевозиться железной дорогой, а не разбивать украинские автодороги, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Из-за постоянного повышения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, грузоотправители переориентировались на перевозки автотранспортом, а это разрушает украинские дороги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, тяжелые грузы всегда перевозились железной дорогой. Но из-за тарифной политики "Укрзализныци" грузоотправители отправляют их автотранспортом, и перегруженные фуры разбивают дороги.

"Железная дорога, постоянно повышая тарифы, становится неконкурентоспособной, и грузы бегут с железной дороги. Все, что можно перевозить не на железной дороге, с железной дороги ушло за последние несколько лет. Мы видим, что из года в год тарифы железной дороги растут, оборот падает. А оборот по автомобилям растет, причем растет в разы. И это как раз тот груз, который может и должен возиться украинской железной дорогой", - рассказал Каленков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это грозит техногенной катастрофой, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков призвал отменить квоты на импорт серной кислоты

Он также отметил, что при повышении тарифов на перевозку грузов качество предоставляемых "Укрзализныцей" услуг продолжает оставаться на низком уровне, что также приводит к отказу бизнеса от использования железнодорожного транспорта для перевозок.

"Груз бежит с железной дороги, потому что железная дорога не оказывает достаточного качества услуги и берет за свои услуги чрезмерную плату", - подчеркнул Каленков.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в "Укрзализныце", связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрметаллургпром" предлагает разработать новый оптимальный законопроект по экоконтролю