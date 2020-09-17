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грузы (270) Укрзализныця (2688) Укрметаллургпром (61) Каленков Александр (98)

Тяжелые грузы должны перевозиться железной дорогой, а не разбивать украинские автодороги, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Тяжелые грузы должны перевозиться железной дорогой, а не разбивать украинские автодороги, - президент

Из-за постоянного повышения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, грузоотправители переориентировались на перевозки автотранспортом, а это разрушает украинские дороги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, тяжелые грузы всегда перевозились железной дорогой. Но из-за тарифной политики "Укрзализныци" грузоотправители отправляют их автотранспортом, и перегруженные фуры разбивают дороги.

"Железная дорога, постоянно повышая тарифы, становится неконкурентоспособной, и грузы бегут с железной дороги. Все, что можно перевозить не на железной дороге, с железной дороги ушло за последние несколько лет. Мы видим, что из года в год тарифы железной дороги растут, оборот падает. А оборот по автомобилям растет, причем растет в разы. И это как раз тот груз, который может и должен возиться украинской железной дорогой", - рассказал Каленков.

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Он также отметил, что при повышении тарифов на перевозку грузов качество предоставляемых "Укрзализныцей" услуг продолжает оставаться на низком уровне, что также приводит к отказу бизнеса от использования железнодорожного транспорта для перевозок.

"Груз бежит с железной дороги, потому что железная дорога не оказывает достаточного качества услуги и берет за свои услуги чрезмерную плату", - подчеркнул Каленков.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в "Укрзализныце", связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

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Топ комментарии
+3
Еще есть самолеты, чтоб рельсы не продавливалист
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17.09.2020 14:37
+2
Смеха мало когда грузовик тянет груз от 30 до 100 тонн, при грузоподьемности максимум 22 тонны.
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17.09.2020 14:43
+2
Вы очень сильно удивитесь, но тариф на ж/д перевозки не высок. Проблема в другом. В подъездных и загрузочно-разгрузочных площадках. За 30 лет всё сведено к разрухе. Просто имею опыт в поиске места для отгрузки двух вагонов с паркетной доской.
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17.09.2020 19:47
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Умный Каленков! А издержки по перевозкам?
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17.09.2020 14:33 Ответить
какие издержки... вся Европа так работает и Канада и США и даже Австралия и многие страны... фура довезла контейнер груз до станции погрузили и все на пункте прибытия иная фура забирает груз и доставляет коротким и безопасным путем кратчайшим трансфером на склад получателя и все... вот возьмите Словакия наши соседи население 5 млн. а вот плиз на дороге железной у них порядок как то никаких мешков коробов как у нас в пассажирских вагонах велосипедов и колясок все в багажный вагон постаивл на станции прибытия получил и выбыл..а автолюбителям особенно зимой к пассажисрким вагонам 2-3 платформы для авто ты едешь в вагоне а твое авто не по горам и гололеду со снегопадом едет рискуя попасть в ДТП а просто едет в одном составе....
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17.09.2020 14:45 Ответить
Прекрасный пример! Но существуют и другие успешные примеры. В Турции искусственно сдерживают развитие ЖД сетей в пользу автобанов. Турки всегда были уверенны, что это приведёт к экономическому росту в секторах малого бизнеса. И оказались правы
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17.09.2020 15:50 Ответить
В нашем случае нам как раз выгоднее развитие ж/д, это подтянуло бы много отраслей сразу. Увы, в этом не сильно заинтересованы смотрящие УЗ.
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17.09.2020 19:38 Ответить
Еще есть самолеты, чтоб рельсы не продавливалист
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17.09.2020 14:37 Ответить
плохие новости про кернеса- угрозы его жизни нет((((
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17.09.2020 14:41 Ответить
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17.09.2020 15:05 Ответить
Покажите пример на опыте своей отрасли, а не сотрясайте воздух.
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17.09.2020 14:41 Ответить
Какой пример? Переплачивания за перевозки? Об этом и идёт речь, что из-за высоких тарифов УЗ теряет грузоотправителей, хотя должна наращивать обороты.
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17.09.2020 19:40 Ответить
Вы очень сильно удивитесь, но тариф на ж/д перевозки не высок. Проблема в другом. В подъездных и загрузочно-разгрузочных площадках. За 30 лет всё сведено к разрухе. Просто имею опыт в поиске места для отгрузки двух вагонов с паркетной доской.
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17.09.2020 19:47 Ответить
В точку!!!!А если учесть что ЖД ведёт учёт всех своих грузов...а многие предприниматели "теневики" не желают "светиться" и платить налоги государству в полном обьёме(а есть ещё много откровенно воровских схем)...то понятно почему так пользуются таким спросом фуры!!!
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17.09.2020 20:11 Ответить
+
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17.09.2020 20:18 Ответить
Смеха мало когда грузовик тянет груз от 30 до 100 тонн, при грузоподьемности максимум 22 тонны.
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17.09.2020 14:43 Ответить
ахметовские рельсы и шпалы должны быть дешовыми
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17.09.2020 14:47 Ответить
А от жд платформы до пункта назначения чем доставить? вертолетом?
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17.09.2020 15:34 Ответить
Груз по весу делится на партии, согласно грузоподьемности транспортных средств, главное не нервничайте, перевозки это не ваше.
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17.09.2020 15:51 Ответить
"Смеха мало когда грузовик тянет груз от 30 до 100 тонн, при грузоподьемности максимум 22 тонны." По-моему вы уже ответили. Определитесь со своими противоречиями
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17.09.2020 16:40 Ответить
Наверное что то не понимаете, спросите, умничать не надо, в транспортной сфере работаю 34 года.
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17.09.2020 16:44 Ответить
В нашей стране? Что мешает перевозчику зарядить фуру с перегрузом на жд?
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17.09.2020 16:46 Ответить
Зачем? Ремонт, штраф, убитая дорога.
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17.09.2020 16:48 Ответить
ЁПРСТ!!! А в пункте "А" что? Плевать на убитые дороги? Грузят сколько влезет...
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17.09.2020 16:52 Ответить
Советская железная дорога - это не перевозчик - это почти силовое министерство. Укрзалізниця сохранила все замашки. Поставляет груз специально именно тогда,когда его сложнее всего обработать(выходной на предприятии). Самые ломаные свои вагоны загоняет на предприятия,способные их починить, а потом штрафы,штрафы,штрафы. Но если они срывают все сроки - ничего с них не возьмешь. Плюс цена. Так,что не на железную дорогу должны пойти грузы, а на железки,конкурирующие между собой, как во всем мире у которых и свои паровозы и вагоны и даже пути. Раньше - нифига не будет.
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17.09.2020 16:19 Ответить
Да, львиная доля проблем УЗ именно из-за того, что они монополисты и могут диктовать свои условия. Существуй рынок перевозок, такого бардака не было бы.
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17.09.2020 19:43 Ответить
Я бачив як по трасі фурой колесні пари для жд вагонів везли. От оксюморон і еклектика)
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17.09.2020 17:32 Ответить
Так они ведь из вагона да под вагон просто не смогли те пары закатить, вот и возят с тех времен те колесные пары по всей стране, ищут в каком-бы месте их притулить чтоб металлисты не стырили.)))
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17.09.2020 20:44 Ответить
Самое страшное, что УЗ этим пользуется и повышает тарифы, из-за чего многие вынуждены переходить на дороги, получается замкнутый круг. Вот потому так важна адекватная тарифная политика на ж/д перевозках
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17.09.2020 19:37 Ответить
Как все красиво пишут и рассказывают на цензоре, а вот только кому и зачем? Наверное нам, чтоб не скучали и коментили? Почему в правительстве министры из себя баранов и дебилов корчат? Или за такие баблища и я-бы корчил из себя осла?)))
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17.09.2020 20:42 Ответить
РАБОТАТЬ,СОЗДАВАТЬ ЧТОТО ВЕЩЕСЬВЕННОЕ - НЕВЫГОДНО! ВОРОВАТЬ И СПЕКУЛИРОВАТЬ ВЫГОДНО! КОГДА ВСЕ ПОЙМУТ,ЧТО НАДО НАОБОРОТ И ВЫБЕРУТ ТОГО,КТО НАПИШЕТ ЭТО КРОВЬЮ В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ - ОЧЕНЬ БЫСТРО ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ.РАНЬШЕ НИКАК.
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24.09.2020 12:17 Ответить
 
 