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Саакашвили (3210) таможня (1925) Альперин Вадим (44) Марченко Сергей (297)

Человек Альперина Осипов, который курировал потоки на посту "Столичный" и был уволен, вернулся на таможню, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Человек Альперина Осипов, который курировал потоки на посту

На Киевскую таможню вернулся Сергей Осипов - один из участников ОПГ Вадима Альперина.

Об этом сообщил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Еще ни разу не было такого, чтобы Президент давал четкий сигнал расследовать коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности.

Речь идет об одиозном одесском "отце контрабанды" по фамилии Альперин, который пытался подкупить НАБУ, а затем Президент лично огласил его в розыск в ноябре прошлого года. В ходе той спецоперации были арестованы и 10 участников ОПГ Альперина, в том числе некий Сергей Осипов, который "рулил" на посту "Столичный" "правильными" сменами инспекторов и курировал потоки", - пишет Саакашвили в посте на фейсбуке.

Он добавляет, что "НАБУ и САП предъявили Осипову обвинение, и он был уволен из структуры ГФС, но это никак не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова в должности уже в в структуру "реформированной" таможни".

Человек Альперина Осипов, который курировал потоки на посту Столичный и был уволен, вернулся на таможню, - Саакашвили 01

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"Возвращать бандитов в структуру госорганов - это плевок в лицо народу или просто сигнал нам всем, что это Их страна, с Их законами, а мы здесь всего лишь не имеющее права голоса быдло?

Министр финансов Марченко, который фактически дал зеленый свет старым схемам, заводя на посты региональных таможен откровенных преступников с богатым воровским прошлым, хочет показать нам, что ему никто не указ? Или он и дальше будет прикидываться, говоря, что проверка добросовестности новых кадров, которых он назначает - не его дело?

И последнее. Что это за реформа такая, при которой не дается ход ничему новому, зато педалируются старые схемы времен Януковича? Что это за реформа, когда на таможнях гигантские очереди, повсеместно кошмарят бизнес, завышают тарифы, незаконно задерживают грузы? Разве это все может называться реформой?" - возмущенно спрашивает Саакашвили.

Человек Альперина Осипов, который курировал потоки на посту Столичный и был уволен, вернулся на таможню, - Саакашвили 02
Человек Альперина Осипов, который курировал потоки на посту Столичный и был уволен, вернулся на таможню, - Саакашвили 03
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Топ комментарии
+7
Михо, так у власти уже Барыги или по твоим меркам еще нет
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17.09.2020 14:51
+4
бе-бе-бе-бе, покричи барыга теперь, язык в попу засунул
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17.09.2020 14:50
+4
Кстати, шо там с реформами? Помнишь? - "стоит только снять Порошенка и через месяц пенсия в два раза вверх". И где?
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17.09.2020 14:55
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Да ладно? (с)
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17.09.2020 14:50 Ответить
бе-бе-бе-бе, покричи барыга теперь, язык в попу засунул
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17.09.2020 14:50 Ответить
Михо, так у власти уже Барыги или по твоим меркам еще нет
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17.09.2020 14:51 Ответить
Полярность спутана у него там, где у нормальных людей совесть находится.
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17.09.2020 16:12 Ответить
Возвращать бандитов в структуру госорганов - это плевок в лицо народу
Михуил, єто и про тебя тоже.
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17.09.2020 14:51 Ответить
нашему тупому нариду и насрать в лицо не западло))) все равно выберут
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17.09.2020 15:09 Ответить
Еще у одного чела сбылись предвыборные обещания преЗедента - эпоха бедности ушла в зелёную даль....
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17.09.2020 14:55 Ответить
Шутить изволите? У него этой эпохи и не было.
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17.09.2020 16:13 Ответить
Кстати, шо там с реформами? Помнишь? - "стоит только снять Порошенка и через месяц пенсия в два раза вверх". И где?
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17.09.2020 14:55 Ответить
Главклоун вернул Мишико гражданство, вот и остается ему тихонько повизгивать и офигевать, катить бочку на Зе-паяца Швили в открытую не будет, а будет играть в игру царь хороший бояре плохие.
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17.09.2020 14:57 Ответить
Что это за реформа? -это зеленая реформа,и таких у нас точно не было,она новая,как и все у нашего неЛоха.
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17.09.2020 14:58 Ответить
"Еще ни разу не было такого, чтобы Президент давал четкий сигнал расследовать коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности.Источник: https://censor.net/ru/n3219876

Т.е., это Зеля "дает сигналы", что расследовать, а архаровцы не внемлют?!
...а затем Президент лично огласил его в розыск в ноябре прошлого годаИсточник: https://censor.net/ru/n3219876

Это его обязанность "оглашать в розыск"?!
Миша, ты обдулся?!
Не пора ли тебе снова жевать галстук?
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17.09.2020 15:00 Ответить
Не обдулся, обдолбался скорее. В очередной раз.
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17.09.2020 16:15 Ответить
мИхо мимо кассы- обидно да...
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17.09.2020 15:01 Ответить
Ермака брата работа. Надо зарабатывать. А ты Михо запишись на прием до Зе и все ему расскажи.
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17.09.2020 15:02 Ответить
Я все жду когда Саакашвили назовет Зеленского барыгой
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17.09.2020 15:05 Ответить
"Никогда такого не было - и вот опять!"(с)
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17.09.2020 15:06 Ответить
Николозович, да по барабану.

КУДА ДЕЛСЯ КОВИД?

Он что - издох вместе со Степановым?
Где реляции о том, в какие цвета покрасили разные области Украины?
Где цифры из *опы Ляшко о числе заболевших и умерших?
У Стеапанову-Ляшко с отъездом Гепы на вечное лечение в Германию прикормленные сявки перестали поставлять цифры, так, что ли?
Эй, Степанов, учититесь у нашего наркомана обдолбанного, Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса: все случаи "ковида" региструются в прикормленных бизнесах
- в центре распределения медикаментов сети аптечной Chemist Warehouse (ею владеют богатые наркоманы, ротшильдовские сявки)
- на мясобойнях ливанских (том самом Ливане, где у ротшильдом удобрения недавно рванули а потом шины погорели)
- в центрах снабжению сетей супермаркетов, тех супермаркетов, которыми управляют ротшильдовские сявки
- наконец, в домах престарелых той коммьюнити, к которой принадлежит Министр Здравоохранения Штата Виктория, старуха Микакос
- населенных пунктах, через которые идет траффик наркоты
- наконец, просто в домах для малоимущих, населенных африканскими бандами

Николозович, помоги Степанову, подвези ему травы хорошей, нельзя же на опитатах синтетических сидеть, от них же "белочку" словить можно, получается, не хуже, чем от водовки.
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17.09.2020 15:07 Ответить
І що? Саакашвілі працює тепер репортером?
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17.09.2020 15:10 Ответить
Это тот случай когда говорят-
- Вы уволены
- А можно я еще 3 месяца поработаю ,мне и зарплату не надо платить .Просто 3 этаж в котедже еще недостроен
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17.09.2020 15:21 Ответить
Зеля чистый ПОЦ,порох хоть имел что то с этих всех схем,а у Зели ерМак богатеет,а клоун весь в дерьме !
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17.09.2020 15:25 Ответить
Уважаю Саакашвили. А где же адекватная реакция на весь этот бардак Президента?! Или он занят написанием сценария для 95 квартала?
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17.09.2020 16:28 Ответить
Чмо черножопое!
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17.09.2020 16:58 Ответить
Новые лица с *потужними реформами*...😂😂😂
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17.09.2020 21:48 Ответить
Миша ты главное верь в реформы , и президента
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17.09.2020 23:02 Ответить
 
 