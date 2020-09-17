Человек Альперина Осипов, который курировал потоки на посту "Столичный" и был уволен, вернулся на таможню, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ
На Киевскую таможню вернулся Сергей Осипов - один из участников ОПГ Вадима Альперина.
Об этом сообщил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.
"Еще ни разу не было такого, чтобы Президент давал четкий сигнал расследовать коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности.
Речь идет об одиозном одесском "отце контрабанды" по фамилии Альперин, который пытался подкупить НАБУ, а затем Президент лично огласил его в розыск в ноябре прошлого года. В ходе той спецоперации были арестованы и 10 участников ОПГ Альперина, в том числе некий Сергей Осипов, который "рулил" на посту "Столичный" "правильными" сменами инспекторов и курировал потоки", - пишет Саакашвили в посте на фейсбуке.
Он добавляет, что "НАБУ и САП предъявили Осипову обвинение, и он был уволен из структуры ГФС, но это никак не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова в должности уже в в структуру "реформированной" таможни".
"Возвращать бандитов в структуру госорганов - это плевок в лицо народу или просто сигнал нам всем, что это Их страна, с Их законами, а мы здесь всего лишь не имеющее права голоса быдло?
Министр финансов Марченко, который фактически дал зеленый свет старым схемам, заводя на посты региональных таможен откровенных преступников с богатым воровским прошлым, хочет показать нам, что ему никто не указ? Или он и дальше будет прикидываться, говоря, что проверка добросовестности новых кадров, которых он назначает - не его дело?
И последнее. Что это за реформа такая, при которой не дается ход ничему новому, зато педалируются старые схемы времен Януковича? Что это за реформа, когда на таможнях гигантские очереди, повсеместно кошмарят бизнес, завышают тарифы, незаконно задерживают грузы? Разве это все может называться реформой?" - возмущенно спрашивает Саакашвили.
Пожалуйста, подождите...
Михуил, єто и про тебя тоже.
Т.е., это Зеля "дает сигналы", что расследовать, а архаровцы не внемлют?!
...а затем Президент лично огласил его в розыск в ноябре прошлого годаИсточник: https://censor.net/ru/n3219876
Это его обязанность "оглашать в розыск"?!
Миша, ты обдулся?!
Не пора ли тебе снова жевать галстук?
КУДА ДЕЛСЯ КОВИД?
Он что - издох вместе со Степановым?
Где реляции о том, в какие цвета покрасили разные области Украины?
Где цифры из *опы Ляшко о числе заболевших и умерших?
У Стеапанову-Ляшко с отъездом Гепы на вечное лечение в Германию прикормленные сявки перестали поставлять цифры, так, что ли?
Эй, Степанов, учититесь у нашего наркомана обдолбанного, Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса: все случаи "ковида" региструются в прикормленных бизнесах
- в центре распределения медикаментов сети аптечной Chemist Warehouse (ею владеют богатые наркоманы, ротшильдовские сявки)
- на мясобойнях ливанских (том самом Ливане, где у ротшильдом удобрения недавно рванули а потом шины погорели)
- в центрах снабжению сетей супермаркетов, тех супермаркетов, которыми управляют ротшильдовские сявки
- наконец, в домах престарелых той коммьюнити, к которой принадлежит Министр Здравоохранения Штата Виктория, старуха Микакос
- населенных пунктах, через которые идет траффик наркоты
- наконец, просто в домах для малоимущих, населенных африканскими бандами
Николозович, помоги Степанову, подвези ему травы хорошей, нельзя же на опитатах синтетических сидеть, от них же "белочку" словить можно, получается, не хуже, чем от водовки.
- Вы уволены
- А можно я еще 3 месяца поработаю ,мне и зарплату не надо платить .Просто 3 этаж в котедже еще недостроен