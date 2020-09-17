Человек Альперина Осипов, который курировал потоки на посту "Столичный" и был уволен, вернулся на таможню, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

На Киевскую таможню вернулся Сергей Осипов - один из участников ОПГ Вадима Альперина.

Об этом сообщил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Еще ни разу не было такого, чтобы Президент давал четкий сигнал расследовать коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности.

Речь идет об одиозном одесском "отце контрабанды" по фамилии Альперин, который пытался подкупить НАБУ, а затем Президент лично огласил его в розыск в ноябре прошлого года. В ходе той спецоперации были арестованы и 10 участников ОПГ Альперина, в том числе некий Сергей Осипов, который "рулил" на посту "Столичный" "правильными" сменами инспекторов и курировал потоки", - пишет Саакашвили в посте на фейсбуке.

Он добавляет, что "НАБУ и САП предъявили Осипову обвинение, и он был уволен из структуры ГФС, но это никак не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова в должности уже в в структуру "реформированной" таможни".

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"Возвращать бандитов в структуру госорганов - это плевок в лицо народу или просто сигнал нам всем, что это Их страна, с Их законами, а мы здесь всего лишь не имеющее права голоса быдло?

Министр финансов Марченко, который фактически дал зеленый свет старым схемам, заводя на посты региональных таможен откровенных преступников с богатым воровским прошлым, хочет показать нам, что ему никто не указ? Или он и дальше будет прикидываться, говоря, что проверка добросовестности новых кадров, которых он назначает - не его дело?

И последнее. Что это за реформа такая, при которой не дается ход ничему новому, зато педалируются старые схемы времен Януковича? Что это за реформа, когда на таможнях гигантские очереди, повсеместно кошмарят бизнес, завышают тарифы, незаконно задерживают грузы? Разве это все может называться реформой?" - возмущенно спрашивает Саакашвили.



