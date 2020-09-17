По материалам контрразведки СБУ в 2020 году начала 52 уголовных производства за государственную измену

Еще 27 производств открыто за создание террористической группы или организации, и по 2 - за факт диверсии, шпионажа и терактов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В большинстве случаев расследования касаются уличенных агентов российских спецслужб, выполнявших разведывательно-подрывную работу против Украины.

Например, государственная измена и теракт инкриминируются задержанному в апреле экс-руководителю Центра специальных операций "А" Валерию Шайтанову. Он находился в агентурной связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведывательную информацию, в том числе об операциях в районе АТО/ООС.

Кроме того, СБУ предотвратила передачу секретной технической документации об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Жителя Луганщины, который оказался агентом российской спецслужбы задержали при попытке передачи данных представителям ФСБ.

Всего по материалам контрразведки СБУ с начала 2020 года начато 221 уголовное производство.

В то же время за этот период по результатам расследований были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 - за государственную измену.

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