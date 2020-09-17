Нардеп Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП, - Бутусов

В данный момент Юрченко дает показания детективам.

Как информирует главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в сети Facebook, об этом сообщают источники в НАБУ.

"Подозреваемый в вымогательстве взятки Слуга народа Александр Юрченко только что прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, ему вручено подозрение ОГПУ и САП", - говорится в сообщении.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

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