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НАБУ (4183) Бутусов Юрий (4250) Слуга народа (2620) Юрченко Александр (101)

Нардеп Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП, - Бутусов

Нардеп Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП, - Бутусов

В данный момент Юрченко дает показания детективам.

Как информирует главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в сети Facebook, об этом сообщают источники в НАБУ.

"Подозреваемый в вымогательстве взятки Слуга народа Александр Юрченко только что прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, ему вручено подозрение ОГПУ и САП", - говорится в сообщении.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

Также читайте: Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО

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Топ комментарии
+6
Черга єрмака, по справі вагнеровців...
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17.09.2020 15:13
+3
Нардеп Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9018
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17.09.2020 15:12
+2
100%!!!

Экс-президента 21 сентября вызывают в Печерский райсуд Киева, чтобы вручить ему документы английского суда по делу о невыполнении им условий покупки доли бизнесменов братьев Суркисов в "1+1".

На адрес суда из Центрального межрегионального управления Минюста Украины пришло поручение английского суда о вручении єкс-презіденту судебных документов.

Суркисы https://strana.ua/news/244909-bratja-surkisy-trebujut-v-sube-u-petra-poroshenko-140-mln-za-vykup-doli-v-11.html обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента , требуя от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по покупке около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".
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17.09.2020 15:21
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Нардеп Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9018
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17.09.2020 15:12 Ответить
100%!!!

Экс-президента 21 сентября вызывают в Печерский райсуд Киева, чтобы вручить ему документы английского суда по делу о невыполнении им условий покупки доли бизнесменов братьев Суркисов в "1+1".

На адрес суда из Центрального межрегионального управления Минюста Украины пришло поручение английского суда о вручении єкс-презіденту судебных документов.

Суркисы https://strana.ua/news/244909-bratja-surkisy-trebujut-v-sube-u-petra-poroshenko-140-mln-za-vykup-doli-v-11.html обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента , требуя от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по покупке около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".
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17.09.2020 15:21 Ответить
Ну захотел мужик в 2009м пива, може трубы горели, вот и украл. Понять и простить.
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17.09.2020 15:13 Ответить
Багато кого "понялі і простілі"...Деякім за крадіжки з відбуванням терміну у тюрьмі навіть відзнаку "герой України" вручили...
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17.09.2020 15:27 Ответить
Черга єрмака, по справі вагнеровців...
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17.09.2020 15:13 Ответить
теперь мы знаем имя нового ********** Краины..У.... у нас как у параши отчислился все сразу в **********.... а бубочка как то выпал из это схемы....
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17.09.2020 15:37 Ответить
С бутылочкой Старопрамен поди!!!
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17.09.2020 15:14 Ответить
Йому всього 32 роки,а виглядає.як дід.
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17.09.2020 15:14 Ответить
Избрался в том же районе,где пиво украл.
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17.09.2020 15:47 Ответить
А с виду "святой ".. Распнет его (Понтий)Понтый Зелох, или помилует
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17.09.2020 15:14 Ответить
Вже все "порешали"!!!
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17.09.2020 15:15 Ответить
Це полiтичнi переслiдування. Патрiоту Юрченку волю.
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17.09.2020 15:23 Ответить
Чувак запаниковал, забаррикадировался с утра в своем гадюшнике, но потом ему позвонили старшие "слуги" и все обошлось тихо-мирно. Рейтинг слуг и так стремится к дну, зачем усугублять)
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17.09.2020 15:26 Ответить
Тепер нехай з НАБУ укладає угоду із слідством ... і видає усю зелену братію.
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17.09.2020 15:26 Ответить
Не фартануло. Пацан сяде за всіх. Зєля зуб дав.
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17.09.2020 16:15 Ответить
А все началось с 4х бутылок пива!
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17.09.2020 16:54 Ответить
не волнуйтесь юрец4пива отмажется сразу же после местных..... как говорится никогда такого
не было и вот опять............
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17.09.2020 17:00 Ответить
 
 