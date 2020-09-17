Участники Киевского Еврейского Форума выразили поддержку Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр"

В итоговом отчете форума говорится о необходимости довести реализацию этого проекта до конца

Участники Kyiv Jewish Forum считают, что строительство современного мемориального комплекса на месте трагедии Бабьего Яра – это ответственность развития демократического общества для увековечивания памяти жертв массовой казни и воспитания будущих поколений в толерантном демократическом мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый отчет Киевского Еврейского Форума, в котором приняли участие действующие и бывшие главы государств, политические деятели Израиля, Польши, Украины и США.

KJF 2020 был организован Еврейской конфедерацией Украины совместно с The Jerusalem Post. Одна из дискуссионных панелей форума была посвящена будущему мемориалу Холокоста и музею в Бабьем Яре.

Известный правозащитник, диссидент, израильский политик и глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил, что восстановление памяти обо всех убитых во времена Холокоста, реальная борьба с антисемитизмом – ключевые вызовы, которые сегодня стоят как перед всем миром, так и перед Украиной.

"Мы должны сделать все, чтобы восстановить память о каждом человеке. Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте. В то же время наша борьба с глобальным антисемитизмом также очень важна", - сказал Щаранский.

В заявлении форума говорится, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" сегодня получает поддержку международных доноров, украинских властей и международной еврейской общины.

"Это означает, что идея достойного сохранения памяти жертв трагедии Бабьего Яра впервые за годы независимости Украины получила реальный шанс на реализацию", - говорится в итоговом отчете Kyiv Jewish Forum 2020.

Участником Kyiv Jewish Forum 2020 стал президент Украины Владимир Зеленский.

Спикерами и участниками Форума также выступили президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер, заместитель премьер-министра Израиля Бени Ганц, специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр, раввин лорд Джонатан Сакс, генеральный директор Американского Еврейского Комитета Дэвид Харрис, президент Еврейского Совета Содружества лорд Мендельсон, израильский правозащитник и председатель Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, а также многие министры, члены парламентов, бизнес-лидеры со всего мира и многие другие политические, религиозные, общественные и научные деятели.