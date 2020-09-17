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Бабий Яр (188) Холокост (186)

Участники Киевского Еврейского Форума выразили поддержку Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр"

Участники Киевского Еврейского Форума выразили поддержку Мемориальному Центру Холокоста

В итоговом отчете форума говорится о необходимости довести реализацию этого проекта до конца

Участники Kyiv Jewish Forum считают, что строительство современного мемориального комплекса на месте трагедии Бабьего Яра – это ответственность развития демократического общества для увековечивания памяти жертв массовой казни и воспитания будущих поколений в толерантном демократическом мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый отчет Киевского Еврейского Форума, в котором приняли участие действующие и бывшие главы государств, политические деятели Израиля, Польши, Украины и США.

KJF 2020 был организован Еврейской конфедерацией Украины совместно с The Jerusalem Post. Одна из дискуссионных панелей форума была посвящена будущему мемориалу Холокоста и музею в Бабьем Яре.

Известный правозащитник, диссидент, израильский политик и глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил, что восстановление памяти обо всех убитых во времена Холокоста, реальная борьба с антисемитизмом – ключевые вызовы, которые сегодня стоят как перед всем миром, так и перед Украиной.

"Мы должны сделать все, чтобы восстановить память о каждом человеке. Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте. В то же время наша борьба с глобальным антисемитизмом также очень важна", - сказал Щаранский.

В заявлении форума говорится, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" сегодня получает поддержку международных доноров, украинских властей и международной еврейской общины.

"Это означает, что идея достойного сохранения памяти жертв трагедии Бабьего Яра впервые за годы независимости Украины получила реальный шанс на реализацию", - говорится в итоговом отчете Kyiv Jewish Forum 2020.

Участником Kyiv Jewish Forum 2020 стал президент Украины Владимир Зеленский.

Спикерами и участниками Форума также выступили президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер, заместитель премьер-министра Израиля Бени Ганц, специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр, раввин лорд Джонатан Сакс, генеральный директор Американского Еврейского Комитета Дэвид Харрис, президент Еврейского Совета Содружества лорд Мендельсон, израильский правозащитник и председатель Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, а также многие министры, члены парламентов, бизнес-лидеры со всего мира и многие другие политические, религиозные, общественные и научные деятели.
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Топ комментарии
+16
Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» уже есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа народа и Голодомор в Украине» нет. Это не правильно.
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17.09.2020 15:19
+11
Чим більше буде меморіалів Холокосту тим більше буде антисемітизму бо така нав'язлива і егоістична пропаганда своїх страждань і байдужість до чужих дратує і гнівить.
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17.09.2020 15:34
+9
Московсько-єврейські олігархи це все будують.Покличте ще Хржановського,він вже раз принизив українців,своїм фільмом.
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17.09.2020 15:26
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Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» уже есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа народа и Голодомор в Украине» нет. Это не правильно.
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17.09.2020 15:19 Ответить
Як на мене - це нахабна маніпуляція...

Известный правозащитник, диссидент, израильский политик и глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил, что восстановление памяти обо всех убитых во времена Холокоста, реальная борьба с антисемитизмом - ключевые вызовы, которые сегодня стоят как перед всем миром, так и перед Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3219885
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17.09.2020 15:21 Ответить
Я не причастен к "холокосту", но я чувствую себя виновным. Куда мне переводить половину зарплаты? Как мне сгладить вину гоев?
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17.09.2020 15:22 Ответить
Московсько-єврейські олігархи це все будують.Покличте ще Хржановського,він вже раз принизив українців,своїм фільмом.
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17.09.2020 15:26 Ответить
Не бачу там призвіща єврея, патріота України, Іосифа Зісельса.

" Шість років Росія веде війну проти України. У цій війні є вбиті, покалічені, є анексія території, мільйони нещасних, біженців, інших людей, які постраждали.
Тому я запитую: як може бути, що Путін, який воює з нами, вбиває, ґвалтує, анексує, водночас дозволяє своїм "шісткам" витратити 100 мільйонів доларів в Україні на якийсь культурний проєкт? Бо і Фрідман, і Хан, і Фукс є "шістками" Путіна, бізнесменами, яким Путін дозволив розкрадати Росію, яких він поставив біля фінансових кранів.
Тому я не вірю в те, що Путіну байдуже, на що цей проєкт буде спрямований. Не вірю в те, що це щира російська ідея - подарувати нам музей Голокосту."
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17.09.2020 15:30 Ответить
А как насчёт тех евреев, которые сегодня в Украине занимаются геноцидом украинцев?
Или они то же все связаны с Путиным?
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17.09.2020 15:34 Ответить
Ви про кого конкретно?
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17.09.2020 15:40 Ответить
Ну хотя бы последние 2 президента и премьеры при них.
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17.09.2020 15:47 Ответить
Гройсман построил железку в Борисполь; его правительство отремонтировало 7000 км дорог; успешно проведена реформа первичного звена медицины; сам он лично объезжал аптеки, проверяя наличие препаратов из списка "Доступные лекартства".

Это называется "Гройсман геноцидил украинцев" ?
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17.09.2020 16:12 Ответить
Да ладно,Кравчук и Кучма-чисто еврейские фамилии
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17.09.2020 16:58 Ответить
Пдарувати вам? Кому "вам"? Лично мне это музей нафиг не нужен, как и, я уверен, подавляющему болшинству киевлян
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17.09.2020 18:20 Ответить
московити будують ПА БЄДУ....щорічно сотні тисяч хасидів будуть "оплакувати" і танцювати у бабиному Яру. Нагадувати о вєлікой па БЄДЄ. Сумно до тошноти.
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17.09.2020 22:54 Ответить
Я за перейменування назви станції Дорогожичі в Бабий Яр разом з перейменнуванням станції "Дружби народів" в "Памяті Голодомору" так буде вірно з історичної точки зору. Нехай пояснять ті хто її назвав - про дружбу, яких народів та станція має назву, так для інформації тих хто там їздить? Типу - Ця станція відкрита в честь дружби народу України ... з народом ...
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17.09.2020 15:33 Ответить
Чим більше буде меморіалів Холокосту тим більше буде антисемітизму бо така нав'язлива і егоістична пропаганда своїх страждань і байдужість до чужих дратує і гнівить.
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17.09.2020 15:34 Ответить
"реальная борьба с антисемитизмом - ключевые вызовы" - провокатор ты вшивый, Щаранский.
Где ты увидел в Украине антисемитизм ? Президент - еврей; премьер-министр при Порошенко тоже был еврей.
Украину постоянно пытаются выставить как "центр антисемитизма".
Вы чего добиваетесь ? Желаете спровоцировать межэтническую войну ?

У украинцев был свой Холокост: Голодомор. Четыре миллиона умерших от голода за один год !
Йоська Рябой переплюнул Гитлера в темпах осуществления своих планов. Щаранский, может прольёшь свои крокодиловы слёзы по этому поводу, не ? Холуй ты агитпроповский, гнида.
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17.09.2020 16:10 Ответить
Антисемітизм це коли 17 найбагатіших людей України мають чомусь єврейське коріння (за даними органу Українськго єврейського комітету і посилання щоб ба мене не звинуватили https://jewishnews.com.ua/society/17-evreev-popali-v-rejting-100-samyix-bogatyix-ukrainczev), так слід їх розуміти Н. Щеранського і Б. Натаньяху який не вилазить з Кремля все с Путіним якшається?
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17.09.2020 16:23 Ответить
Нетаньяху не хочет ядерной войны, потому он и разговаривает с Кремлём. Они в Сирии имеют противоположные интересы.
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17.09.2020 16:47 Ответить
Т.н. "борьба с антисемитизмом" - это всего лишь ширма для прикрытия продвижения пан-сионизма, простыми словами - всемирного господства бохоизбранных
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17.09.2020 18:29 Ответить
Сионизм не имеет никакого отношения к этому беспределу; проверь по словарю: что такое сионизм.
Строительство этого "мемориала" - российская спецоперация.
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18.09.2020 00:10 Ответить
Термин "антисемитизм" обозначает враждебность по отношению к евреям и/или иудеям.Какой термин обозначает враждебность по отношению к украинцам?Или к молдаванам,или к россиянам,или к полякам,или к белоруссам?Почему такое выделение одной национальности из числа других народов?
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17.09.2020 16:53 Ответить
А у украинцев, и, в частности, у киевлян, спросили - нужен ли им этот "музей"? Ах, о чем это я, кого же интересует мнение гоев
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17.09.2020 18:32 Ответить
Восстановление памяти о всех погибших во времена Холокоста-очень хорошее и нужное дело!!!!Но зачем сейчас нужна в Киеве такая грандиозная дополнительная стройка с участием россиян!!!?!Ведь сейчас проще создать ряд международных сайтов-где евреи могут найти ФИО,место гибели и другие сведения,о своих погибших родственников!!!!
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17.09.2020 19:48 Ответить
 
 