Участники Киевского Еврейского Форума выразили поддержку Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр"
В итоговом отчете форума говорится о необходимости довести реализацию этого проекта до конца
Участники Kyiv Jewish Forum считают, что строительство современного мемориального комплекса на месте трагедии Бабьего Яра – это ответственность развития демократического общества для увековечивания памяти жертв массовой казни и воспитания будущих поколений в толерантном демократическом мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый отчет Киевского Еврейского Форума, в котором приняли участие действующие и бывшие главы государств, политические деятели Израиля, Польши, Украины и США.
KJF 2020 был организован Еврейской конфедерацией Украины совместно с The Jerusalem Post. Одна из дискуссионных панелей форума была посвящена будущему мемориалу Холокоста и музею в Бабьем Яре.
Известный правозащитник, диссидент, израильский политик и глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил, что восстановление памяти обо всех убитых во времена Холокоста, реальная борьба с антисемитизмом – ключевые вызовы, которые сегодня стоят как перед всем миром, так и перед Украиной.
"Мы должны сделать все, чтобы восстановить память о каждом человеке. Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте. В то же время наша борьба с глобальным антисемитизмом также очень важна", - сказал Щаранский.
В заявлении форума говорится, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" сегодня получает поддержку международных доноров, украинских властей и международной еврейской общины.
"Это означает, что идея достойного сохранения памяти жертв трагедии Бабьего Яра впервые за годы независимости Украины получила реальный шанс на реализацию", - говорится в итоговом отчете Kyiv Jewish Forum 2020.
Участником Kyiv Jewish Forum 2020 стал президент Украины Владимир Зеленский.
Спикерами и участниками Форума также выступили президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер, заместитель премьер-министра Израиля Бени Ганц, специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр, раввин лорд Джонатан Сакс, генеральный директор Американского Еврейского Комитета Дэвид Харрис, президент Еврейского Совета Содружества лорд Мендельсон, израильский правозащитник и председатель Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, а также многие министры, члены парламентов, бизнес-лидеры со всего мира и многие другие политические, религиозные, общественные и научные деятели.
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Известный правозащитник, диссидент, израильский политик и глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил, что восстановление памяти обо всех убитых во времена Холокоста, реальная борьба с антисемитизмом - ключевые вызовы, которые сегодня стоят как перед всем миром, так и перед Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3219885
" Шість років Росія веде війну проти України. У цій війні є вбиті, покалічені, є анексія території, мільйони нещасних, біженців, інших людей, які постраждали.
Тому я запитую: як може бути, що Путін, який воює з нами, вбиває, ґвалтує, анексує, водночас дозволяє своїм "шісткам" витратити 100 мільйонів доларів в Україні на якийсь культурний проєкт? Бо і Фрідман, і Хан, і Фукс є "шістками" Путіна, бізнесменами, яким Путін дозволив розкрадати Росію, яких він поставив біля фінансових кранів.
Тому я не вірю в те, що Путіну байдуже, на що цей проєкт буде спрямований. Не вірю в те, що це щира російська ідея - подарувати нам музей Голокосту."
Или они то же все связаны с Путиным?
Это называется "Гройсман геноцидил украинцев" ?
Где ты увидел в Украине антисемитизм ? Президент - еврей; премьер-министр при Порошенко тоже был еврей.
Украину постоянно пытаются выставить как "центр антисемитизма".
Вы чего добиваетесь ? Желаете спровоцировать межэтническую войну ?
У украинцев был свой Холокост: Голодомор. Четыре миллиона умерших от голода за один год !
Йоська Рябой переплюнул Гитлера в темпах осуществления своих планов. Щаранский, может прольёшь свои крокодиловы слёзы по этому поводу, не ? Холуй ты агитпроповский, гнида.
Строительство этого "мемориала" - российская спецоперация.