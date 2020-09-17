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Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с нардепом Александром Юрченко, которому сегодня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение.

Об этом Зеленский сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Если человек взял хоть какую-то взятку, хоть гривну. Если человек получил взятку он должен сидеть. Мне все равно какая это партия, "Слуга народа" или другая. Я предупрждал всех чиновников, депутатов и правоохранителей, потому что мы знаем как правоохранители крышуют или крышевали тот или иной бизнес", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что рад, что нашли первого взяточника.

"Я рад, что мы нашли первого взяточника. Хотя я знаю, что много взяточников среди чиновников. Особенно в областях на местах. Но мы ко всем доберемся. Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа", который всегда говорил, что он чесный и порядочный человек. Сегодня вручили подозрение, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - добавил президент.

Также читайте: Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

Как сообщали источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но есть загвоздка, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) коррупция (8560) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+44
он юрист

он выше всяких этих заморочек про невиновность и презумпцию
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17.09.2020 15:33
+43
це дебил на месте президента страны
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17.09.2020 15:34
+41
Вот так вот без суда и следствия? Без призумции невиновности? Єх зебоб, зебоб...
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17.09.2020 15:31
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О, пацан себе еще пару лет потенциального срока накинул. Давай зеля, ломай себя полностью, чтобы потом даже у самого продажного "вовка" не было вопросов, садить тебя или нет.
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17.09.2020 16:14 Ответить
А Ермак с торговлей должностями колы?
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17.09.2020 16:16 Ответить
Странно !? А это не давление на суд ? Ведь Бубочка когда-то заявлял ,что он не вмешивается в дела судебной системы....А тут такое...ну ваще
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17.09.2020 16:17 Ответить
Зе-чмо с рассеянской ксивой в кармане отвлекает внимание от своего прямого предательства и работы на рашистскую срань и кремлядь?

запекло сволоту, запекло запроданця. Зе-чмо аж тiпається...
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17.09.2020 16:20 Ответить
А як же продажа посад братом єрмака якого вбив клятий Порошенко? А як хабарі в верховній раді і конверти? А давайте всі суди розформуємо і саджати всіх буде "великій" юрист і геній брехні--то скільки коштів заощадимо. Ну і країна дебілів!!!
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17.09.2020 16:23 Ответить
Не надо сажать гада. Надо уволить и отправить на работу со средней по стране зп. Чтобы жил и трудом искупал прошлое
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17.09.2020 16:31 Ответить
Он перед тем, как стать депутатом, был безработным. И ничего, с голоду не умирал. Так зачем ему работать на среднюю зарплату?
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17.09.2020 17:57 Ответить
Там уже очередь образовалась: сначала Порошенко, потом.... вобщем много таких.
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17.09.2020 16:35 Ответить
за крадіжку пива ))) і завтра вийде!
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17.09.2020 16:36 Ответить
Покрутився Зєля,бачить,що ні затихарити,ні відмазати...ну,значить,черговий "вирок"...
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17.09.2020 16:38 Ответить
У Юрченко небыло сомненй, что за 200к можно купить 10 голосов в комитете, где он работал. Выступал от их имени по сути.
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17.09.2020 16:46 Ответить
Блазень тут сильно смахивает на гоппика местечкового масштаба, не мудрено, он вышел из 95 балагана, и эта печать стоит на всех руководящих ее членах, и этот позор должны смыть с лица Украины 73% быдла совкового, а в принципе в выносе тела местечкового жулика должны учавствовать все граждане, и конечно, покаяться.
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17.09.2020 16:49 Ответить
Бросил лихторату обглоданую кость. А как насчет агента Козырь? Слабо?
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17.09.2020 16:51 Ответить
Не ахметов,медвечук,коломойский........,чувачок украл на презервативы,"скрипучая дверь",доведет его до суицида.
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17.09.2020 16:53 Ответить
а что там с ермаокм...говорят на него тоже дело завели?! он то точно сядет?))))
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17.09.2020 16:55 Ответить
Зеленский привел к власти одних жуликов - коррупционеров и кремлевских агентов! Эта вся власть потеряла все доверие! Если Зеленский имеет хоть каплю порядочности, то он должен распустить Раду, и должен подать в отставку! Так он хоть как то сохранит лицо и ему не будут всю жизнь плевать в спину и ненавидеть его. А если он пойдет на дальнейший сценарий и пойдет по стопам Яныка, то все его счета за границей будут арестованы, все имущество тоже, он будет не выездной из России, куда он сбежит и он будет обречен на свое преследование Украиной и не только! Стоят того те богатства, которые спецслужбы РФ ему дают и орг преступность того и принесут ли они ему счастье??? Пусть Зе прочитает - Сенеку - Нравственные письма к Луцилию. Там он хорошо говорит про то, что некоторые люди всю жизнь бегут за богатством и оно приносит им только больше проблем и несчастья, а другие люди без богатства и этой иллюзорной роскоши - чувствуют себя счастливее и свободнее. Это я не дословно, но смысл приблизительно понятен надеюсь.
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17.09.2020 17:01 Ответить
яка "отставка" ? Не читайте Сенеку - його слова не стосуються цього царства затемнення... І спробуйте рідною, бо за кожним "здрасьтє" я бачу "палучітє!" І 14 тисяч тому свідки.......
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17.09.2020 18:27 Ответить
Ага- одного он уже посадил..
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17.09.2020 17:06 Ответить
Так у него посадки только лишь на словах, а до дела так и не доходят, пример Порошенко.
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17.09.2020 18:28 Ответить
Ви про Беню Коломойського?
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17.09.2020 20:49 Ответить
Что, Бубочка опять обещает?))) И точно также выполнит, как и предыдущие обещания
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17.09.2020 17:09 Ответить
А подзвонити Баканову? А "вийди звідси, розбійник!"?
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17.09.2020 17:34 Ответить
Сажать можно весь состав "Слуг народа" и не ошибешься. Такого скопища всякого сброда в Раде никогда не было. Рестораторы, парикмахеры, сексозабоченные, корабельные сосны и другие клоуны всех мастей. В общем благодаря поклонникам канала 1+1 и "Вечернего квартала" имеем такой цирк.
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17.09.2020 18:01 Ответить
к петьке в колонию??
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17.09.2020 18:03 Ответить
Громкие слова - это хорошо, но они часто расходятся с делом. Например сейчас ходят слухи, что Главой ДБР назначат товарища Олега Татарова. Это сепар, сторонник Януковича, подчиненный Захарченка.

Также под угрозой САП и НАБУ (куда могут попытаться с нарушениями назначить одиозных персонажей), а значит и безвизовый режим с ЕС.
То есть за спиной торчка Валоди враги готовят тот самый реванш про-российских сил.
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17.09.2020 18:05 Ответить
Прикольный такой, "юрист". Может он сын турецкоподданого?
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17.09.2020 18:05 Ответить
Помнится как кто-то грозил Порошенку, что он приговор последнему. Напоминает анекдот про Чапаева как тот обещал поиметь Анку, да только грозился.
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17.09.2020 18:20 Ответить
"Він обов'язково сяде" - ти , кур/ва ще не клоун-диктатор, щоб усе вирішувати кривим язиком...
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17.09.2020 18:22 Ответить
Ти **** слідуючий !!!
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17.09.2020 18:26 Ответить
шмаркля, а дєрьмак? а ти само?


коли ви, запроданцi, сядите?
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17.09.2020 18:38 Ответить
Публично давление на следствие а также суд !!!! Во идиот.
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17.09.2020 18:38 Ответить
поки немає вироку суду- він невинуватий. А завіряти, що посадять людину, вина якої не встановлена судом, це тиск на правосуддя виконавчої гілки влади. Окрема стаття КК і підстава для імпічменту. Хоча якого слугу не копирсни- за усіма ними тюрма плаче. Але спочатку- хрипатий!
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17.09.2020 19:04 Ответить
Зебил - безнрамотное чмо!!! Степень вины человека может определить только суд, а до суда нельзя говорить виновен человек или нет.....
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17.09.2020 19:23 Ответить
Тупое животное пытается объединить в себе 3 ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную.... Пора ему "лоб зеленкой мазать"...
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17.09.2020 19:30 Ответить
Надо готовить место на зоне для главного ЗЮ ишака!
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17.09.2020 19:41 Ответить
Кто-то верит в то что посадят ? Либо долго-долго будут расследовать, пока не забудется. Либо дадут домашний арест и он уедет за границу и там будет рассказывать про полiтiчне переслiдування. Трепло ты зеля.
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17.09.2020 19:46 Ответить
Правильно сказал Зе Ленский(убит на дуели).Обязательно сядет юрченко,желательно вместе с зЕ.
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17.09.2020 19:52 Ответить
Може й сяде.
А після тебе.
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17.09.2020 20:05 Ответить
молимся на штаты. Это их идея - НАБУ. Иначе капец, хана стране при таких "братских" соседях с северо-востока
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17.09.2020 20:12 Ответить
А звідки ти такий впевнений, що сяде? Ти ж не Суддя!
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17.09.2020 20:14 Ответить
он признался что построил 100% его вертикаль
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17.09.2020 20:31 Ответить
А Клоун, который это крышует, сядет?
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17.09.2020 20:27 Ответить
он ********* вешать ярлыки без суда, тоже мне сцарь
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17.09.2020 20:31 Ответить
ситуация такая подобрали бомжа сделпли с него депутата а теперь сливают его с таким фурором под шумок закрытия безвиза .
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17.09.2020 20:41 Ответить
Дуже сподіваюсь, на те, що Зеленський 💯 відсотково сяде в тюрму...
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17.09.2020 21:06 Ответить
Во-первых, это не дело президента - "сажать и обещать сажать". Во-вторых, виновен человек только после решения суда. Зеленский озабочен только своим падающим рейтингом и занимается пустыми обещниями и болтовнёй.
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17.09.2020 22:40 Ответить
"Если человек взял хоть какую-то взятку, хоть гривну. Если человек получил взятку он должен сидеть."

Бред сивой кобылы. Там нет ни одного праведника. Взятки берут ВСЕ и КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Был один, который не брал, не мог, душа не принимала, поэтому ушел в отставку, подальше от этого дерьма. Святослав Вакарчук, если вы сами не догадались.
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17.09.2020 23:55 Ответить
он сядет в тюрьму... а еще имеет юридическое образование... О презумпции невиновности даже речи нет...
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18.09.2020 02:53 Ответить
одним словом пытается надавить на популизЬм, а выходит зашквар...
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18.09.2020 02:54 Ответить
Пацан сказав - пацан зробив. Бачите якої ваги диплом юриста має клоун?
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18.09.2020 14:07 Ответить
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