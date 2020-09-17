Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с нардепом Александром Юрченко, которому сегодня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение.

Об этом Зеленский сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Если человек взял хоть какую-то взятку, хоть гривну. Если человек получил взятку он должен сидеть. Мне все равно какая это партия, "Слуга народа" или другая. Я предупрждал всех чиновников, депутатов и правоохранителей, потому что мы знаем как правоохранители крышуют или крышевали тот или иной бизнес", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что рад, что нашли первого взяточника.

"Я рад, что мы нашли первого взяточника. Хотя я знаю, что много взяточников среди чиновников. Особенно в областях на местах. Но мы ко всем доберемся. Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа", который всегда говорил, что он чесный и порядочный человек. Сегодня вручили подозрение, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - добавил президент.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

Как сообщали источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП

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