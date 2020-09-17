"Президент Света": Тихановская завела официальный профиль в Instagram

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская завела официальный профиль в соцсети Instagram и взяла себе ник "president.sveta".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси, - написала Светлана под своей первой фотографией. - Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт - моя единственная актуальная персональная страница.

Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" - ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы - герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!"

Также в аккаунте размещено совместное фото Светланы и Марии Колесниковой, где Тихановская утверждает - "обвинения против Марии Колесниковой - абсолютно абсурдны". И в последней записи она сообщила о создании "списка Тарайковского", куда войдут фамилии чиновников и силовиков, "которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе".

Напомним, что Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, она покинула Беларусь после выборов президента.