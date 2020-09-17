"Президент Света": Тихановская завела официальный профиль в Instagram
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская завела официальный профиль в соцсети Instagram и взяла себе ник "president.sveta".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!
Публикация от Светлана Тихановская (@prezident.sveta) 16 Сен 2020 в 8:53 PDT
"Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси, - написала Светлана под своей первой фотографией. - Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт - моя единственная актуальная персональная страница.
Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" - ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы - герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!"
Также в аккаунте размещено совместное фото Светланы и Марии Колесниковой, где Тихановская утверждает - "обвинения против Марии Колесниковой - абсолютно абсурдны". И в последней записи она сообщила о создании "списка Тарайковского", куда войдут фамилии чиновников и силовиков, "которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе".
Напомним, что Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, она покинула Беларусь после выборов президента.
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И прессуют их, и кидают их в автозаки пачками.
Пускай лучше, курва, четко скажет - чей Крым!
и другие пророссийские высказывания.
Как пошло и не креативно!!!!!
Я бы назвал - Темная жрица...... Повелитильница сил Зла......
preZident.sveta
а не president.sveta
Наглая ,лоснящаяся от самодовольства рожа водимая российскими кураторами.
Не знаю, як білоруси можуть її вважати своєю лідеркою, якоюсь там "героїнею" і такою ж "президенткою" (то їхня справа, врешті-решт), але те, що вона - примітивна маріонетка, і дурню зрозуміло.
Озвучує, що скажуть. Фу. Від себе нічого. Видерлася і корчить з себе державну діячку і великого політика. Втекла з країни, сидить в безпеці, а люди ходять хороводом ...
Це - щонайменше не порядно.
Таке саме, як і блазень-прє-зє-дєнт.
Ви хто такий ? Ви знаєте, що я вважаю і кого ким ?
Ось напрямок надалі:
Бо я таких страшно вумних бачила десь.