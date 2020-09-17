"Слуги народа" объединились с ОПЗЖ для назначения карманного главы САП. Нужна блокада Рады или ее роспуск, - Бутусов

Сегодня большинство "слуг народа", ОПЗЖ, "Довира", "За майбутне" вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком создали новую коалицию для назначения своего карманного Специального антикоррупционного прокурора.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Если наши оппозиционные фракции хотят добиться уважения и авторитета в обществе, они обязаны заблокировать работу парламента для отмены голосования по конкурсной комиссии для избрания Специального антикоррупционного прокурора. Гражданское общество, Евросоюз, США, Канада, МВФ блокаду парламента и роспуск парламента в таком случае полностью поддержат", - отмечает Бутусов.

По его мнению, такое давление заставит Зеленского разорвать союз с Медведчуком, и дать команду фракции голосовать только за тех кандидатов, которые прошли проверку на доброчестность согласно требованиям Евросоюза.

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Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".