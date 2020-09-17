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"Слуги народа" объединились с ОПЗЖ для назначения карманного главы САП. Нужна блокада Рады или ее роспуск, - Бутусов

Сегодня большинство "слуг народа", ОПЗЖ, "Довира", "За майбутне" вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком создали новую коалицию для назначения своего карманного Специального антикоррупционного прокурора.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Если наши оппозиционные фракции хотят добиться уважения и авторитета в обществе, они обязаны заблокировать работу парламента для отмены голосования по конкурсной комиссии для избрания Специального антикоррупционного прокурора. Гражданское общество, Евросоюз, США, Канада, МВФ блокаду парламента и роспуск парламента в таком случае полностью поддержат", - отмечает Бутусов.

По его мнению, такое давление заставит Зеленского разорвать союз с Медведчуком, и дать команду фракции голосовать только за тех кандидатов, которые прошли проверку на доброчестность согласно требованиям Евросоюза.

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Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Бутусов Юрий (4366) САП (2065) Слуга народа (2631) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+67
А год назад зелибобы мне писали что никогда не будут зебил с зажоповцами в тандеме, никогда, скринь говорили они.
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17.09.2020 15:48
+42
"Слуги народа" слились с ОПЗЖ для назначения карманного главы САП. Нужна блокада Рады или ее роспуск, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4456
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17.09.2020 15:54
+40
Приплыли....
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17.09.2020 15:46
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17 вересня. УНН. Комісія для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США. Відповідна заява оприлюднена на сторінці посольства США у Twitter, передає УНН.
"Європейський Союз і Сполучені Штати взяли до відома рішення Верховної Ради України про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка", - сказано в заяві.
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17.09.2020 18:03 Ответить
Майдана уже не будет. Будет отстрел зебилов ,ПРасов и зажеддистов. Хватит умирать за Украину. Пора убивать за Украину.
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17.09.2020 19:59 Ответить
Краще добровільна відставка Зеленського і повне перезавантаження перевиборами.
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17.09.2020 21:07 Ответить
поздее зажигание... Кста, шо-та поговаривают , шо баб Юля за время коронавирусной недуги помолодела... К выборам шо ля марафет наводит..
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18.09.2020 02:58 Ответить
Ты же обещал снести его,если что то пойдет ,,не так,,? Когда начнешь ,,сносить,,?
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18.09.2020 07:43 Ответить
Депрессия, нервотрёпка, тяжёлый график работы, отсутствие перспектив у Порошенко и его секты, - это всё понятно, но нельзя же так опускаться до уровня безмозглой макаки, пан Бутусов.
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17.09.2020 21:32 Ответить
До твоего уровня он не спустится. Не переживай.
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18.09.2020 07:46 Ответить
Ну как не переживать, я могу купить вам бананов покушать, например.
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18.09.2020 20:42 Ответить
Бутусов, думаешь Зе-Слуги-олигархата проголосуют за отмену?? Наивно!
На это нужно 226 голосов. Фиг они отменят.... Если только ЕС не ведет запрет вьезд в Евросоюз этим проголосовавшим депутатам и ихним семьям. Вот тогда да...
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18.09.2020 00:00 Ответить
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