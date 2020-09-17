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Сюмар возглавила список "ЕС" на выборах в Киевский облсовет и готова сложить мандат нардепа

Сюмар возглавила список

Народный депутат Украины, первый номер партийного списка "Европейской Солидарности" в Киевский областной совет Виктория Сюмар заявила о готовности сложить мандат депутата Верховной Рады и в случае поддержки большинства побороться за пост главы Киевского областного совета.

Об этом она заявила во время областной конференции Киевской территориальной организации "Европейская Солидарность", которая состоялась 16 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"Именно из-за ситуации с Владимиром Балухом, которая для меня лично очень болезненная, я дала согласие возглавить список партии в Киевский областной совет. Для меня это серьезное решение. И я вам обещаю, что если мы получим поддержку большинства, я сложу мандат депутата Верховной Рады и буду готова побороться за пост главы областного совета", - заявила Сюмар на конференции.

По ее словам, именно работа в органах местной власти - это шанс и возможность делать реальные дела и менять страну шаг за шагом.

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Сюмар отметила, что нынешняя партийная команда в области объединяет много профессиональных, опытных людей, которые были на фронте, были волонтерами, которые хорошо знают цену украинской независимости.

"Сегодня мы выдвигаем кандидатами на головы ОТГ замечательных профессиональных людей, которые готовы быть головами, которые провели большую работу и имеют огромную поддержку общины. Мы имеем наибольшее количество кандидатов на должность глав ОТГ и это наше достижение и наша серьезная заявка на победу на выборах в сердце Украины", - добавила депутат.

Сюмар поддержала предложение лидера партии Петра Порошенко сохранить возможность выдвинуть Владимира Балуха первым номером списка в случае улучшения состояния здоровья.

Киев (25563) облсовет (538) Сюмар Виктория (420) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+2
А Народный Фронт какжеш???
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17.09.2020 16:11
+2
http://kievvlast.com.ua/vybory/petr-poroshenko-otpravil-svoyu-zhenu-marinu-v-kievsovet-pervym-nomerom-spiska-evropejskoj-solidarnosti

Марина Порошенко пойдет на выборы в Киевсовет первым номером списка "Европейской солидарности, которую возглавляет ее муж, пятый президент Украины и ныне действующий народный депутат Петр Порошенко....
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17.09.2020 18:20
+1
А причем тут ситуация с Балухом и решение Сюмар балотироватся? Где связь? Странная какая-то логика. Ни к селу ни к городу взяла и на Балухе пропиарилась.
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17.09.2020 16:27
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А Народный Фронт какжеш???
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17.09.2020 16:11 Ответить
А причем тут ситуация с Балухом и решение Сюмар балотироватся? Где связь? Странная какая-то логика. Ни к селу ни к городу взяла и на Балухе пропиарилась.
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17.09.2020 16:27 Ответить
Не уподобайся "Мери Поппинс", нечего "летать".
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17.09.2020 17:40 Ответить
http://kievvlast.com.ua/vybory/petr-poroshenko-otpravil-svoyu-zhenu-marinu-v-kievsovet-pervym-nomerom-spiska-evropejskoj-solidarnosti

Марина Порошенко пойдет на выборы в Киевсовет первым номером списка "Европейской солидарности, которую возглавляет ее муж, пятый президент Украины и ныне действующий народный депутат Петр Порошенко....
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17.09.2020 18:20 Ответить
Левая рука не знает, что делает правая! Два первых номера? Одни клоуны!
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17.09.2020 19:22 Ответить
Київрада та облрада - то дві різні речі, кловуни
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19.09.2020 14:27 Ответить
Лизоблюдка Сюмар такой же сбитый лётчик, как и её фюрер Порошенко.
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17.09.2020 21:25 Ответить
я хз хто така ліза блюдка, твоя подружка чи бойфренд, однак те шо зе-мудмудчуковська нечість і близько нічого не знає про літаки й небо я знаю точно - народжений смоктати у ***** літати не може
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18.09.2020 07:26 Ответить
а це тому шо ти розумово вiдсталий вiд природи i був таким завжди.))))
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18.09.2020 20:46 Ответить
кожному своє. ти смокчеш у ***** і розумний, а я не смокчу і в твоєму розумінні дурень. нехай так все й залишається
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19.09.2020 08:44 Ответить
 
 