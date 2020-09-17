Сюмар возглавила список "ЕС" на выборах в Киевский облсовет и готова сложить мандат нардепа

Народный депутат Украины, первый номер партийного списка "Европейской Солидарности" в Киевский областной совет Виктория Сюмар заявила о готовности сложить мандат депутата Верховной Рады и в случае поддержки большинства побороться за пост главы Киевского областного совета.

Об этом она заявила во время областной конференции Киевской территориальной организации "Европейская Солидарность", которая состоялась 16 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"Именно из-за ситуации с Владимиром Балухом, которая для меня лично очень болезненная, я дала согласие возглавить список партии в Киевский областной совет. Для меня это серьезное решение. И я вам обещаю, что если мы получим поддержку большинства, я сложу мандат депутата Верховной Рады и буду готова побороться за пост главы областного совета", - заявила Сюмар на конференции.

По ее словам, именно работа в органах местной власти - это шанс и возможность делать реальные дела и менять страну шаг за шагом.

Читайте также: Марина Порошенко возглавила список "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет

Сюмар отметила, что нынешняя партийная команда в области объединяет много профессиональных, опытных людей, которые были на фронте, были волонтерами, которые хорошо знают цену украинской независимости.

"Сегодня мы выдвигаем кандидатами на головы ОТГ замечательных профессиональных людей, которые готовы быть головами, которые провели большую работу и имеют огромную поддержку общины. Мы имеем наибольшее количество кандидатов на должность глав ОТГ и это наше достижение и наша серьезная заявка на победу на выборах в сердце Украины", - добавила депутат.

Сюмар поддержала предложение лидера партии Петра Порошенко сохранить возможность выдвинуть Владимира Балуха первым номером списка в случае улучшения состояния здоровья.