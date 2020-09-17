"Буду реагировать только на письма", - Арахамия о потере безвиза из-за конкурсной комиссии САП

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал заявление евродепутата Виолы фон Крамон об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте не будем обращать внимание на слухи, а на документы", - сказал нардеп.

На замечание о том, что это не слухи, а заявление немецкого евродепутата, участницы комитета по иностранным делам Виолы фон Крамон, он сказал: "Я буду реагировать только на письма. Письма нет ни от кого. Ни от депутата, ни от парламента ... Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС - там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать".

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

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