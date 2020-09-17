У 4 хасидов в Новых Яриловичах обнаружили COVID-19, - представитель "Красного Креста" Мудрая
Коронавирус обнаружили у четверых хасидов, которые находятся на границе Беларуси и Украины в Новых Яриловичах. Паломники отказались покинуть границу и госпитализироваться.
Об этом "Суспільному" сообщила председатель черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая. По ее словам, данные ей предоставили белорусские коллеги из Красного креста, информирует Цензор.НЕТ.
Она рассказала, что больные хасиды отказались от госпитализации в белорусскую больницу и находятся на границе Украины с Беларусью.
В ночь с 16 на 17 сентября Оксана Мудрая вместе с представителями Национального комитета Красного креста и отряда быстрого реагирования, одевшись в защитные костюмы, через белорусских коллег передали хасидам 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды. По ее словам, именно в таком количестве помощи нуждались хасиды.
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Также хасидам передали 4000 пакетов кошерной еды от еврейской общины Умани. По словам Мудрой, получив пищу, паломники пели, танцевали и благодарили за помощь.
Напомним, сейчас на пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.
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Кабинет Министров Украины 16 сентября поддержал решение о закрытии этого пункта пропуска. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.
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В принципе можно. Но! Кто-то должен придумать комплекс защитных мер.
Наприммер, навскидку:
- Всем ІФА тести. Активным носителям - зась. Хотя уже и времени нет.
- Волонтеры, которые бы рискуя жизнью/заразиться сопровождали бы их, обеспечивали бы социальную дистанцию, пресекали контакты с не-хасодами. По сути - конвой.
- Маршрут из рассчета объездными дорогами без остановок (кроме по нужде вдали от населенных пунктов). Высадка только в пункте назначения.
- Волонтеры убирают после них мусор и обрабатывают антисептиком (просто ковидно утилизируют).
Может быть еще что-то, но главное - все должно делаться на совесть и соответственно оплачиваться.
И что-то народ не очень паникуют:
Шляются без масок, дискотеки-кинотеатры посещают, даже руки не моют.
на 40-50% расходы на них увеличивают.
А Ковид-фонд на дороги весь потратили, значит на борьбу с эпидемией им хватает?
Ну, того, что заставляли богу молиться, а он и лбом пол пробивал...