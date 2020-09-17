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Новости Коронавирус и карантин
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У 4 хасидов в Новых Яриловичах обнаружили COVID-19, - представитель "Красного Креста" Мудрая

У 4 хасидов в Новых Яриловичах обнаружили COVID-19, - представитель

Коронавирус обнаружили у четверых хасидов, которые находятся на границе Беларуси и Украины в Новых Яриловичах. Паломники отказались покинуть границу и госпитализироваться.

Об этом "Суспільному" сообщила председатель черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая. По ее словам, данные ей предоставили белорусские коллеги из Красного креста, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что больные хасиды отказались от госпитализации в белорусскую больницу и находятся на границе Украины с Беларусью.

В ночь с 16 на 17 сентября Оксана Мудрая вместе с представителями Национального комитета Красного креста и отряда быстрого реагирования, одевшись в защитные костюмы, через белорусских коллег передали хасидам 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды. По ее словам, именно в таком количестве помощи нуждались хасиды.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион

Также хасидам передали 4000 пакетов кошерной еды от еврейской общины Умани. По словам Мудрой, получив пищу, паломники пели, танцевали и благодарили за помощь.

Напомним, сейчас на пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-19 не мешает широко отмечать Дни городов, но не позволяет въехать в Украину паломникам-евреям, - раввин Мота Франк

Кабинет Министров Украины 16 сентября поддержал решение о закрытии этого пункта пропуска. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

Автор: 

Беларусь (7894) граница (5272) карантин (16729) хасиды (255) Красный Крест (441) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Мало того что Лукаш с "вагнеровцами" кинул, так еще и хасидов на Украину натравил...
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17.09.2020 16:33
+3
Минулого року за одним таким (без ковіду) надсилали санавіацію і евакуювали з Умані в Київ для надання допомоги.
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17.09.2020 16:47
+3
Увидеть могилу - и умереть!
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17.09.2020 16:49
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Есть ли такая область деятельности, в которой наша власть еще не успела обсрать...я?
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17.09.2020 16:27 Ответить
Мало того что Лукаш с "вагнеровцами" кинул, так еще и хасидов на Украину натравил...
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17.09.2020 16:33 Ответить
Кто бы думал, что Обитель зла предстанет в образе хасидов.
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17.09.2020 16:32 Ответить
Это перебор. Не нагнетайте.
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17.09.2020 16:59 Ответить
А если их прийдется подключать к аппарату ИВЛ но свободных не будет, то отключат кого-то из наших граждан шоб спасти хасьонка?
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17.09.2020 16:34 Ответить
Минулого року за одним таким (без ковіду) надсилали санавіацію і евакуювали з Умані в Київ для надання допомоги.
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17.09.2020 16:47 Ответить
Було.
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17.09.2020 17:09 Ответить
Вот и ответ на вопрос. Если на один аппарат ивл будет хасид и украинец, то лучше быть хасидом.
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17.09.2020 21:44 Ответить
Огнеметы надо.
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17.09.2020 16:43 Ответить
и газенвагены ?
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17.09.2020 16:50 Ответить
конструкции Исая Берга, лейтенанта НКВД ?
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17.09.2020 17:11 Ответить
Надо этим фанатикам повысить стоимость в 20 раз их пребывания в Умани и штрафовать за срачь . Они забудут дорогу в Украину .
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17.09.2020 16:45 Ответить
Це віруючі, їм ваші ковидли і доводи ДСС! Це мислення релігійне, воно є догмою, написано прийти на могилу цадіка вони і прийдуть, хоч там і вірус *****. Тому це протистояння є абсурдом. Краще їх впустити і контролювати щоб виконав обряди і поїхав.
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17.09.2020 16:46 Ответить
Больных тоже впустить?
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17.09.2020 16:48 Ответить
А як ви віруючій людині це поясните? Для неї відхід на небеса - благо, в православії навіть цілий культ з цього розроблений , як в і древньому Єгипті в Книзі мертвих. Тут потрібні якісь нестандартні методи роботи з віруючими і ковидлою.
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17.09.2020 17:09 Ответить
Впустить? На основании чего? Сатирической фразы Шолом-Алейхема (Рабиновича). Ну им очень хочется.
В принципе можно. Но! Кто-то должен придумать комплекс защитных мер.
Наприммер, навскидку:
- Всем ІФА тести. Активным носителям - зась. Хотя уже и времени нет.
- Волонтеры, которые бы рискуя жизнью/заразиться сопровождали бы их, обеспечивали бы социальную дистанцию, пресекали контакты с не-хасодами. По сути - конвой.
- Маршрут из рассчета объездными дорогами без остановок (кроме по нужде вдали от населенных пунктов). Высадка только в пункте назначения.
- Волонтеры убирают после них мусор и обрабатывают антисептиком (просто ковидно утилизируют).
Может быть еще что-то, но главное - все должно делаться на совесть и соответственно оплачиваться.
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17.09.2020 17:17 Ответить
хасиды везли нам новый штам короновируса?? это диверсия или проявление невежества?
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17.09.2020 16:49 Ответить
Шановні, у них немає, ні лабораторій (як у доктора Баріка), ні часу займатись вірусологією, тому вони не можуть ввести новий штам вірусу якщо їх не заразили спецслужби зацікавлених держав цілеспрямовано.
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17.09.2020 17:14 Ответить
Увидеть могилу - и умереть!
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17.09.2020 16:49 Ответить
кучнее к ним подселить остальных жывотных
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17.09.2020 17:04 Ответить
Сегодняшняя ночка многих "выморозит" обратно...
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17.09.2020 17:11 Ответить
рояль им ещё подгоните.....
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17.09.2020 17:19 Ответить
Вообще-то, у нас в стране ежедневно таких 3500 обнаруживают.
И что-то народ не очень паникуют:
Шляются без масок, дискотеки-кинотеатры посещают, даже руки не моют.
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17.09.2020 18:21 Ответить
Давайте еще добавим. Бюджет резиновый. Натянется не порвется.
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17.09.2020 20:32 Ответить
Ну, "Слуги" же Бюджет на ОП, ВР, мусаров, судей натягивают и не рвется?
на 40-50% расходы на них увеличивают.
А Ковид-фонд на дороги весь потратили, значит на борьбу с эпидемией им хватает?
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17.09.2020 20:47 Ответить
Так давайте еще и бомжей со всего мира к нам свезем. У нас же все зашибись, только танцев фанатиков с бубнами не хватает. Вокруг костра.
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17.09.2020 20:54 Ответить
А давай ты не будешь изображать дурака из известной поговорки?
Ну, того, что заставляли богу молиться, а он и лбом пол пробивал...
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17.09.2020 21:14 Ответить
 
 