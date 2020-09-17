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Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях

Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях

Сейм Латвии концептуально одобрил сегодня поправки к законодательству, предусматривающие запрет на использование в георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Delfi.lv".

Отмечается, что георгиевская лента будет запрещена на развлекательных и праздничных мероприятиях, а также на собраниях, шествиях и пикетах.

В настоящее время в Латвии во время публичных мероприятий законом запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации.

Исключение делается лишь в том случае, если все вышеперечисленное не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

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Автор: 

Латвия (1337) символика (298)


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Топ комментарии
+6
Успехи наших балтийских друзей всегда радуют.
Нам бы так.
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17.09.2020 16:33
+6
Московський рейх, як і німецький, разом із їхніми символіками в топку.
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17.09.2020 16:36
+6
Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях - Цензор.НЕТ 6565
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17.09.2020 16:38
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Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях - Цензор.НЕТ 9152
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17.09.2020 16:33 Ответить
Успехи наших балтийских друзей всегда радуют.
Нам бы так.
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17.09.2020 16:33 Ответить
Пестрая лента, не берите в руки.
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17.09.2020 16:34 Ответить
Молодцы. Я когда-то не понимал...
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17.09.2020 16:35 Ответить
Московський рейх, як і німецький, разом із їхніми символіками в топку.
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17.09.2020 16:36 Ответить
Респект.
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17.09.2020 16:37 Ответить
Колорадів до нігтю.
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17.09.2020 16:38 Ответить
Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях - Цензор.НЕТ 6565
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17.09.2020 16:38 Ответить
Да нормальная лента,вместо петли сепарам применять можно таки скрепно..
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17.09.2020 17:05 Ответить
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17.09.2020 17:11 Ответить
Otlichno, jesli bi jesjcjo razreshili bez suda i sledstvija dustom ili decis , da ljubimm drugim insektocidom travitj kolorad , to vooobshe bilo b prekrasno.
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17.09.2020 17:35 Ответить
разумная страна - разумные люди... запретили колорадскую ленту в обществе, в туалете для подтираниря можно использовать.
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17.09.2020 18:25 Ответить
 
 