Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях

Сейм Латвии концептуально одобрил сегодня поправки к законодательству, предусматривающие запрет на использование в георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Delfi.lv".

Отмечается, что георгиевская лента будет запрещена на развлекательных и праздничных мероприятиях, а также на собраниях, шествиях и пикетах.

В настоящее время в Латвии во время публичных мероприятий законом запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации.

Исключение делается лишь в том случае, если все вышеперечисленное не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

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