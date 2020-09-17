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Российскому рэперу Басте, ранее выступавшему в оккупированном Крыму, отменили запрет на въезд в Украину

Российскому рэперу Басте, ранее выступавшему в оккупированном Крыму, отменили запрет на въезд в Украину

Министерство культуры и информационной политики исключило российского музыканта Василия Вакуленко (Баста) из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", - говорится в сообщении.

По представлению СБУ соответствующим приказом министерства от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка.

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Автор: 

запрет (1708) Крым (26404) Министерство культуры и информационной политики (774) россия (95615) рэпер (46) СБУ (19914)


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Топ комментарии
+31
Даёшь Сватов!
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17.09.2020 16:37
+30
А он когда-нибудь прекращал?
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17.09.2020 16:40
+22
Шо , Ткаченко , пошёл работать на агрессора ?
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17.09.2020 16:38
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Американские ЩИ! Не трогайте украинский борщ
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17.09.2020 21:25 Ответить
Российский рэпер для меня звучит как афроамериканский балалаечник. Но в скрепной Кацапии рэперами стали все, кто хоть что-то мычать может...
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17.09.2020 19:19 Ответить
СБУ такое СБУ.
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17.09.2020 19:28 Ответить
Навіщо нам тут белий дауншифтер до негрів?
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17.09.2020 20:15 Ответить
Ермаку наверное позвонил?
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17.09.2020 20:54 Ответить
черты кремля Баканов, Ермак дали добро. Выслуживаются перед кремлем. Скоро еще кому то разрешат вьезд.
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18.09.2020 03:43 Ответить
Зебіли в захваті.
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17.09.2020 23:09 Ответить
111-я статья.
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18.09.2020 01:26 Ответить
Возмутительно. Пусть едет зарабатывать в сРашку, эта "культурная ценность"
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18.09.2020 11:34 Ответить
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