Российскому рэперу Басте, ранее выступавшему в оккупированном Крыму, отменили запрет на въезд в Украину

Министерство культуры и информационной политики исключило российского музыканта Василия Вакуленко (Баста) из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", - говорится в сообщении.

По представлению СБУ соответствующим приказом министерства от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка.

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