Российскому рэперу Басте, ранее выступавшему в оккупированном Крыму, отменили запрет на въезд в Украину
Министерство культуры и информационной политики исключило российского музыканта Василия Вакуленко (Баста) из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", - говорится в сообщении.
По представлению СБУ соответствующим приказом министерства от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка.
Топ комментарии
+31 Сергей Васильев #322886
показать весь комментарий17.09.2020 16:37
+30 Герхард
показать весь комментарий17.09.2020 16:40
+22 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий17.09.2020 16:38
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Макс Полиграф
показать весь комментарий17.09.2020 21:25 Ответить Мне нравится 1
Юрий Шмалько
показать весь комментарий17.09.2020 19:19 Ответить Мне нравится 3
Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий17.09.2020 19:28 Ответить Мне нравится 2
НБ
показать весь комментарий17.09.2020 20:15 Ответить Мне нравится 0
Paulo Kit
показать весь комментарий17.09.2020 20:54 Ответить Мне нравится 3
Саша Фирсов #456837
показать весь комментарий18.09.2020 03:43 Ответить Мне нравится 0
Taunris-
показать весь комментарий17.09.2020 23:09 Ответить Мне нравится 0
Igor Kalinin #261366
показать весь комментарий18.09.2020 01:26 Ответить Мне нравится 0
Lubov Soloshenko
показать весь комментарий18.09.2020 11:34 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль