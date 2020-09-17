РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7450 посетителей онлайн
Новости
7 811 31

Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Народный депутат Александр Юрченко был допрошен в качестве подозреваемого по делу о взяточничестве, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционные органы будут просить суд взять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Когда суд будет избирать Юрченко меру пресечения, пока неизвестно, об этом сообщат позже.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также на Цензор.НЕТ: "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Читайте также: Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Автор: 

взятка (6163) залог (516) СИЗО (1363) САП (2065) Юрченко Александр (101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Які нафіг можуть бути застави за корупцію. Кічіман на 20 років з конфіскацією майна у родичів до 3-го коліна.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:53
+6
А почему-то уверен, что этот чувачок внесет залог без проблем.
Как ни как уже год в Раде не первый закон принимает.
Да и друзья - депутаты помогут, а то он может обидиться и всех заложить.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:53
+5
Очевидно, что он в одиночку не мог вносить поправки и обеспечивать их принятие.
Это обычная ОПГ, берут все, кидают в общак, делят.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
8 лямов на ровном месте подымут, взяточники рыдают в сторонке.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:49 Ответить
6.5 млн, но для меня это так далеко, что разницы не видно.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:23 Ответить
тю, що таке для нього 6,5, там у помічників є 1,5 ляма на залог! ))
показать весь комментарий
17.09.2020 16:50 Ответить
через 0.5 часа найдет эту сумму ... в ВРУ нищебродов нет
показать весь комментарий
17.09.2020 16:51 Ответить
Та он же занес уже полтора ляма. видать не хватило?
показать весь комментарий
17.09.2020 16:51 Ответить
То за помошника.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:04 Ответить
А почему-то уверен, что этот чувачок внесет залог без проблем.
Как ни как уже год в Раде не первый закон принимает.
Да и друзья - депутаты помогут, а то он может обидиться и всех заложить.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:53 Ответить
Очевидно, что он в одиночку не мог вносить поправки и обеспечивать их принятие.
Это обычная ОПГ, берут все, кидают в общак, делят.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:01 Ответить
Так він одразу так і сказав (у фільмі), тому йому ще 200 зєльоних штук треба було, робота, аднака.
показать весь комментарий
17.09.2020 19:56 Ответить
Які нафіг можуть бути застави за корупцію. Кічіман на 20 років з конфіскацією майна у родичів до 3-го коліна.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:53 Ответить
Який , нафік , кічіман, зєльона епоха настала. Пам'ятаєте: "ЕРУ МИЛОСЕРДЯ".
показать весь комментарий
17.09.2020 19:58 Ответить
Это просто очередные выборы . Начинайте думать головой , а не только есть и пить в неё .
показать весь комментарий
17.09.2020 16:54 Ответить
нардепу юрченко по фик,с залогом ему помогут нибы-то друзья и писять он хотел на нищих дебилов, которые за мешок картохи на 3 года сядут, вот так- воровать нужно много и везде
показать весь комментарий
17.09.2020 16:58 Ответить
Когда это плядство,с залогом-прекратят.Пусть привыкает.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:10 Ответить
6,5 млн ? Скільки це буде банок пива?
показать весь комментарий
17.09.2020 17:14 Ответить
Нашли лоха-отпущения! А остальные это подельники пойдут свидетелями!!!
показать весь комментарий
17.09.2020 17:59 Ответить
"Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО ..."

Може спочатку в морг, а вже потім в СІЗО?
показать весь комментарий
17.09.2020 18:01 Ответить
та, в принципі, якби всіх 732/43%зебілів... було б непогано...
показать весь комментарий
17.09.2020 18:05 Ответить
Так званий президент з дипломом юриста вкотре самостійно прийняв рішення, що цей теж винний. І що він сяде. Тож я взагалі не бачу сенсу ані в СІЗО, ані в судовому розгляді.
Тюрма. - Зеленський сказав!
показать весь комментарий
17.09.2020 18:16 Ответить
И стоимость 4 пляшек пива не забудьте включить в залог.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:09 Ответить
З прiзвищем на - нко людина не може бути злодieм. Всi на Майдан Юрченку волю.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:11 Ответить
Один депутат поправки не принимает,там замешано минимум 225 взяточников,по ходу законы за взятки у арав хамиевцев уже поставлено на поток.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:43 Ответить
А класні ці слуги собі каманду підібрали від насильників до клептоманів - хабарників в одному флаконі.
показать весь комментарий
17.09.2020 19:54 Ответить
Думается, это та соломинка, которая переломает спину ослу. Осел, в силу своей глупости, решил сдать лошка и устроить-образцово показательную акцию, - типа, смотрите посадил своего друга пейзана, как Ли Кван Ю... Но осел глуп и не понимает, что этот один баран потянет за собой все зеленое стадо) Это будет эпично) Осень предстоит веселая...
показать весь комментарий
17.09.2020 21:10 Ответить
При порохе многих арестовывали. Одного даже в кровати несли. В каких тюрьмах они все сидят? Да все на свободе. И здесь будет то же самое.
показать весь комментарий
17.09.2020 21:15 Ответить
Я не сильно глубоко в теме, но трепаться беспрпестанно несколько дней о взяточнике-депутате, это случайно не ифоповод для отвлечения от чего-нибудь посерьезнее?
показать весь комментарий
17.09.2020 21:27 Ответить
Почему балабол, брехло и популист Зе и слуги народа - полностью не сняли депутатскую неприкосновенность??

По новому закону, именно Генпрокурор будет решать - с кого в парламенте снять, а кому оставить неприкосновенность.
Вопрос, чьими «слугами» станут теперь депутаты - может, генпрокурора или президента, но точно не народа.
Хитро сделанный Зе всех на облапошил и свой лохторат.
показать весь комментарий
18.09.2020 01:21 Ответить
і так ЗАВЖДИ в Україні - МІЛЬЯРДИ крадуть всякі жи ди, татари і кацапи, а в тюрму за 10 тис. доларів сяде українець юрчЕНКО... так і живемо...
показать весь комментарий
18.09.2020 04:36 Ответить
 
 