С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
Возле населенного пункта Новогригорьевка вражеские подразделения открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в сторону позиций воинов ООС.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток, 17 сентября, в полосах ответственности бригад украинских воинов зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Возле населенного пункта Новогригорьевка вражеские подразделения открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в сторону позиций воинов ООС. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов. Наши защитники оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.
В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 13 домов, на 20 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 15 найденных взрывоопасных предметов.
Военнослужащие Объединенных сил соблюдают режим прекращения огня в полном объеме и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
Итоги за минувшие сутки
За прошедшие сутки, 16 сентября, было зафиксировано 2 нарушения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня.
Так, выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия - возле н.п. Водяное. Огневые провокации врага не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил зафиксировали 52 административных правонарушениях. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5766 транспортных средств и 5487 человек. Также был задержан 1 человек, которого подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1465 человек, в обратном направлении - 2066 человек. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.
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