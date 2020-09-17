Минобороны ввело доплаты воинам из состава ООС: Размер устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений
С 27 июля за время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в условиях особого периода военнослужащим ВСУ введены вознаграждения за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Teletype.in", в Министерстве обороны обработан соответствующий приказ от 16.09.2020 г., № 330 "Вопросы реализации постановления Кабинета Министров Украины от 20 января 2016 № 18".
Таким образом, приказом установлена выплата указанного вознаграждения: Командующему Объединенными силами в размере 18 тыс. грн, Командиру оперативно-тактической группировки войск - 15 тыс. грн, Командиру бригады - 13 тыс. грн, Командиру батальона - 10 тыс. грн, Командиру роты - 9 тыс. грн, Командиру взвода - 7 тыс. грн, Командиру отделения - 6 тыс. грн. Военнослужащим, занимающим другие должности - в размере 5 тыс. грн.
В военной части А0515 и подчиненных ей воинских частях конкретные размеры вознаграждения устанавливаются командиром этой части исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете воинской части А0515.
Выплата вознаграждения осуществляется военнослужащим по месту прохождения службы согласно занимаемой или временно исполняемой должности на основании приказов руководителей органов военного управления: и воинских частей, в которых указывается размер вознаграждения в гривнах, а командирам воинских частей - на основании приказов вышестоящих командиров (начальников, руководителей).
Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения:
75% - в случае допущения 1 нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;
67% - в случае допущения 1 нарушения для командира взвода, роты (батареи);
50% - в случае допущения 2 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;
33% - в случае допущения 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи);
25%- в случае допущения 3 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады.
К нарушениям относятся:
- совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;
- наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;
- открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости.
Вознаграждение не выплачивается: военнослужащим, лично допустившим нарушение; командирам в случае учета нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц:
1 нарушение - для командира отделения;
3 нарушения - для командиров взводов, рот (батарей)
4 нарушения - для командиров батальонов (дивизионов), бригад.
Отмечается, что выплата будет осуществлена в трехдневный срок после государственной регистрации вышеупомянутого приказа.
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И только в нашей зе-тыпильной стране доплаты за "перестать стрелять".
Так и тут есть устный приказ не стрелять или допустить без приказа в часть "совместный патруль" - пыполнишь - закроют глаза на другие нарушения (тех же аватаров) и дадут. Будешь выделываться....
Так что это совсем не тот метод который стоит применять! А если учесть что придумали это именно сейчас, после отказа некоторых офицеров участвовать в цирке с "патрулями", то становится понятно для чего именно!!!
Чисто по еврейски - купил Родину - продал Родину
лишатьневыплачивать за "нечищеные сапоги" и "грязный подворотничек" в окопе (блиндаже)...
Т.е. зеленьіе суки предлагают платить не за боевьіе заслуги, а за то, чтобьі не стреляли.
Суки зеленьіе, ничего у вас не вьійдет, а если понадобится, то стрелять будут вас!
Такою він бачить свою армію
2. Заболевание - это треш
3. Не стрелять в ответ
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Этот приказ написан совковским дегенератом, главный смысл этой премии - премирование за то, что бы быть терпилой, рискуя своей жизнью.