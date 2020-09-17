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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны ввело доплаты воинам из состава ООС: Размер устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений

Минобороны ввело доплаты воинам из состава ООС: Размер устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений

С 27 июля за время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в условиях особого периода военнослужащим ВСУ введены вознаграждения за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Teletype.in", в Министерстве обороны обработан соответствующий приказ от 16.09.2020 г., № 330 "Вопросы реализации постановления Кабинета Министров Украины от 20 января 2016 № 18".

Таким образом, приказом установлена выплата указанного вознаграждения: Командующему Объединенными силами в размере 18 тыс. грн, Командиру оперативно-тактической группировки войск - 15 тыс. грн, Командиру бригады - 13 тыс. грн, Командиру батальона - 10 тыс. грн, Командиру роты - 9 тыс. грн, Командиру взвода - 7 тыс. грн, Командиру отделения - 6 тыс. грн. Военнослужащим, занимающим другие должности - в размере 5 тыс. грн.

В военной части А0515 и подчиненных ей воинских частях конкретные размеры вознаграждения устанавливаются командиром этой части исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете воинской части А0515.

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Выплата вознаграждения осуществляется военнослужащим по месту прохождения службы согласно занимаемой или временно исполняемой должности на основании приказов руководителей органов военного управления: и воинских частей, в которых указывается размер вознаграждения в гривнах, а командирам воинских частей - на основании приказов вышестоящих командиров (начальников, руководителей).

Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения:

75% - в случае допущения 1 нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;
67% - в случае допущения 1 нарушения для командира взвода, роты (батареи);
50% - в случае допущения 2 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;
33% - в случае допущения 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи);
25%- в  случае допущения 3 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады.

К нарушениям относятся:

- совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;
- наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;
- открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости.

Вознаграждение не выплачивается: военнослужащим, лично допустившим нарушение; командирам в случае учета нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц:

1 нарушение - для командира отделения;
3 нарушения - для командиров взводов, рот (батарей)
4 нарушения - для командиров батальонов (дивизионов), бригад.

Отмечается, что выплата будет осуществлена в трехдневный срок после государственной регистрации вышеупомянутого приказа.

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Автор: 

выплаты (650) Минобороны (9357) ВСУ (6610)


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Топ комментарии
+25
В нормальных странах доплаты за количество убитых врагов.
И только в нашей зе-тыпильной стране доплаты за "перестать стрелять".
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17.09.2020 18:35
+11
Тобто МОЗГАМИ надо было на выборах думать, а не "какой разницей".
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17.09.2020 18:39
+10
Офигеваю, дорогая редакция ......... Нечищеные сапоги учитывать будут наверное в первую очередь.
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17.09.2020 18:37
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В нормальных странах доплаты за количество убитых врагов.
И только в нашей зе-тыпильной стране доплаты за "перестать стрелять".
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17.09.2020 18:35 Ответить
Тобто боротися з аватарами в армії не треба?
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17.09.2020 18:37 Ответить
Тобто МОЗГАМИ надо было на выборах думать, а не "какой разницей".
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17.09.2020 18:39 Ответить
Кацапи і різна прикоцаплена наволоч чомусь свято вірить, що всі навколо дурніші за них)))
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17.09.2020 19:10 Ответить
Доплаты всегда использовались для манипулирования подчиненными. Например в премии (в отличии от зарплаты) нет четких требований выплаты и ее начисление полностью зависит от воли начальства. Будешь выполнять все забаганки начальства - дадут, будешь сильно принципиальным - будешь сидеть на одной зарплате!
Так и тут есть устный приказ не стрелять или допустить без приказа в часть "совместный патруль" - пыполнишь - закроют глаза на другие нарушения (тех же аватаров) и дадут. Будешь выделываться....
Так что это совсем не тот метод который стоит применять! А если учесть что придумали это именно сейчас, после отказа некоторых офицеров участвовать в цирке с "патрулями", то становится понятно для чего именно!!!
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17.09.2020 19:11 Ответить
Офигеваю, дорогая редакция ......... Нечищеные сапоги учитывать будут наверное в первую очередь.
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17.09.2020 18:37 Ответить
То есть - НЕ ДАЛ ОТПОР ВРАГУ - платят 100 тысяч ?

Чисто по еврейски - купил Родину - продал Родину
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17.09.2020 18:38 Ответить
Контрактники повинні достойно отримувати.А от призовна служба.це рабство.
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17.09.2020 18:39 Ответить
Ну так вместо призыва идешь на контракт. В чем проблема?
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17.09.2020 19:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/391048 То навіщо тоді призив? Він сильно відрізняється від контракту.
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17.09.2020 19:47 Ответить
Так, відрізняється. Контракт ти їдеш у АТО, призов - не їдеш. А ще є конституція, котра зобов'язує кожного громадянина України захищати країну.
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17.09.2020 20:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/391048 Контракт відрізняється рівнем підготовки.Це фактично професія.А призов це рабство,причому мало чим відрізняється від совка і московського.Я за свободу.
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17.09.2020 20:46 Ответить
У Швейцарії теж є призов. То не є рабство, то є обов'язкок. У тебе не тільки права, але й обов'язки, вільна людина.
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17.09.2020 20:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/391048 Ну а чому ви одразу зі Швейцарією порівнюєте? Давайте з Францію.Британією.Саме це найсильніші європейські армії.Права в нас хрінові.І так,я хочу бути вільної людиною.А от такі як ви нео совки,пропонуєте все те саме,що і в братів московитів.Армійська система,така сама,як у них,система освіти така сам,медицина така сама і тд.До якої пори це буде тривати?
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17.09.2020 21:04 Ответить
Це буде тривати до тієї пори, поки ви не зрозумієте що в Вас не тільки права, а ще й обов'язки.
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17.09.2020 22:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/391048 В нас це повне рабство.
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17.09.2020 21:05 Ответить
Це ви просто хочете нічого не робити і щоб всі інші робили замість вас. Це не влаштовує, те не влаштовує, так прийдіть та змініть. Як роса на сонці не буде, буде або Ви свідомий громадянин своєї країни, який рухає країну, та подає приклад, от тоді й роса випарюватись почне , або так далі і буде, як зараз і 75% за гречку.
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17.09.2020 22:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/391048 Рух не може бути повторенням совка і москалів.Це ні до чого хорошого не призведе.Коли ми обираємо владу,вона багато обіцяє,а на ділі підігрує олігархам.Попередники,за яких я голосував,теж багато робили дурниць.А слова прийдіть і зробіть це московські слова,або совка.Так в Європі не роблять.Це не правильно одних заставляти їсти баланду,а на призові баланда.А інші живуть в Маямі чи в Європі.або десь в Конче Заспі і до них військовий комісаріат не має питань.Так в тій же Швейцарії чи Швеції не роблять.А з цього що зараз,нічого доброго не буде.Я це казав в 15 році,я це кажу зараз.І подібне буде і через 10 років.Якщо звісно,ми кардинально не змінимо систему.Молоді українці,в більшості хочуть виїхати з країни.Бо їх таке не влаштовує.Так не буде ніякого патріотизму,це ширма.
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17.09.2020 22:45 Ответить
Ну як не хочеш нічого міняти і голосувати за гречку далі, то нічого й не зміниться.
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18.09.2020 06:39 Ответить
Придумали перессорить военных между собой из-за денег ! Позорище
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17.09.2020 18:41 Ответить
Если эти выплаты будут перераспределяться внутри в/ч то ***** рулю...самыми премированными будут ППЖ за отсос члена...остальных будут лишать невыплачивать за "нечищеные сапоги" и "грязный подворотничек" в окопе (блиндаже)...
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17.09.2020 18:45 Ответить
В военной части А0515 и подчиненных ей воинских частях конкретные размеры вознаграждения устанавливаются командиром этой части исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете воинской части А0515.Источник: https://censor.net/ru/n3219934
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17.09.2020 19:15 Ответить
"- открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости."
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17.09.2020 18:48 Ответить
Основное в етом - открьітие огня(обращаю внимание) не само по себе, а в ответ без приказа.
Т.е. зеленьіе суки предлагают платить не за боевьіе заслуги, а за то, чтобьі не стреляли.
Суки зеленьіе, ничего у вас не вьійдет, а если понадобится, то стрелять будут вас!
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17.09.2020 19:00 Ответить
Та вже виходить.
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17.09.2020 19:01 Ответить
Гениально! Доплаты за "просто перестать стрелять"...
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17.09.2020 19:04 Ответить
Заболевания из за нарушений правил гигиены? Ах ха ха, премия за пойманых солдатских **********, аха ха(((((( я здесь живу
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17.09.2020 19:05 Ответить
С 27 июля за время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в условиях особого периода военнослужащим ВСУ введены вознаграждения за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровьяМинобороны ввел доплаты воинам из состава ООС: Размер устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений - Цензор.НЕТ 7764https://censor.net/ru/n3219934
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17.09.2020 19:10 Ответить
нарушений чего?режима "нистрилять"?
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17.09.2020 19:20 Ответить
Зелені тварюки!!
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17.09.2020 19:23 Ответить
Да уж,вот это дожились, А за сдачу в плен тройная премия?
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17.09.2020 19:34 Ответить
Плюс расейский паспорт вне очереди, и путевка в Геленжик...
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17.09.2020 19:46 Ответить
Предателям платят больше, а защитникам меньше, а если хоть один раз выстрелил, вообще не заплатят. Ведь он мог убить "наших людей".
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17.09.2020 19:35 Ответить
Стандарти НАТО впроваджені, уря-я- служиш слухняною собачкою командиру - отримуєш премію
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17.09.2020 20:00 Ответить
говнокомандующий
Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень - Цензор.НЕТ 8190

Такою він бачить свою армію

Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень - Цензор.НЕТ 4672
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17.09.2020 21:01 Ответить
1. Админ.нарушение предусматривает штраф - лишение премии это второе наказание
2. Заболевание - это треш
3. Не стрелять в ответ
===============
Этот приказ написан совковским дегенератом, главный смысл этой премии - премирование за то, что бы быть терпилой, рискуя своей жизнью.
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17.09.2020 21:07 Ответить
Экономия средств, будут рубать всех...денег нет...
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17.09.2020 22:17 Ответить
бумаги теперь больше надо будет, 33% вернулись))))
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17.09.2020 22:19 Ответить
 
 