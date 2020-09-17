Минобороны ввело доплаты воинам из состава ООС: Размер устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений

С 27 июля за время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в условиях особого периода военнослужащим ВСУ введены вознаграждения за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Teletype.in", в Министерстве обороны обработан соответствующий приказ от 16.09.2020 г., № 330 "Вопросы реализации постановления Кабинета Министров Украины от 20 января 2016 № 18".

Таким образом, приказом установлена выплата указанного вознаграждения: Командующему Объединенными силами в размере 18 тыс. грн, Командиру оперативно-тактической группировки войск - 15 тыс. грн, Командиру бригады - 13 тыс. грн, Командиру батальона - 10 тыс. грн, Командиру роты - 9 тыс. грн, Командиру взвода - 7 тыс. грн, Командиру отделения - 6 тыс. грн. Военнослужащим, занимающим другие должности - в размере 5 тыс. грн.

В военной части А0515 и подчиненных ей воинских частях конкретные размеры вознаграждения устанавливаются командиром этой части исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете воинской части А0515.

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Выплата вознаграждения осуществляется военнослужащим по месту прохождения службы согласно занимаемой или временно исполняемой должности на основании приказов руководителей органов военного управления: и воинских частей, в которых указывается размер вознаграждения в гривнах, а командирам воинских частей - на основании приказов вышестоящих командиров (начальников, руководителей).

Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения:



75% - в случае допущения 1 нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;

67% - в случае допущения 1 нарушения для командира взвода, роты (батареи);

50% - в случае допущения 2 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;

33% - в случае допущения 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи);

25%- в случае допущения 3 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады.

К нарушениям относятся:



- совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;

- наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;

- открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости.

Вознаграждение не выплачивается: военнослужащим, лично допустившим нарушение; командирам в случае учета нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц:



1 нарушение - для командира отделения;

3 нарушения - для командиров взводов, рот (батарей)

4 нарушения - для командиров батальонов (дивизионов), бригад.

Отмечается, что выплата будет осуществлена в трехдневный срок после государственной регистрации вышеупомянутого приказа.

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