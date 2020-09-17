Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко

Украинский олигарх Игорь Коломойский усиливает давление на государство путем срыва договоренностей с МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ, такое убеждение в Фейсбуке высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"План простой и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности", - объясняет он.

С украинской стороны коммуникации с МВФ происходят через Минфин, именно поэтому это ведомство оказалось в центре внимания. "Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, который сегодня подал проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра ", - написал нардеп.

Депутаты из пула Коломойского уже не впервые атакуют Марченко, напомнил Алексей Гончаренко.

"Это регулярно делают Александр Дубинский, Ольга Смаглюк-Василевская и другие. Интересно, что практически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко о событиях вокруг Приватбанка. Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина", - резюмировал депутат.

Как известно, ряд депутатов подали в Верховную Раду проект постановления об увольнении с должности министра финансов Сергея Марченко. Причиной такого решения стало якобы недополучения госбюджетом минимум 2,7 млрд грн за так называемые "скрутки" - операции по противоправному формированию НДС.

Однако, в кулуарах Рады объясняют, что некоторые нардепы требуют сместить Марченко за того, что он отказывается брать на должности рекомендованных людей "по звонку".