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Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко

Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко

Украинский олигарх Игорь Коломойский усиливает давление на государство путем срыва договоренностей с МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ, такое убеждение в Фейсбуке высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"План простой и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности", - объясняет он.

С украинской стороны коммуникации с МВФ происходят через Минфин, именно поэтому это ведомство оказалось в центре внимания. "Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, который сегодня подал проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра ", - написал нардеп.

Депутаты из пула Коломойского уже не впервые атакуют Марченко, напомнил Алексей Гончаренко.

"Это регулярно делают Александр Дубинский, Ольга Смаглюк-Василевская и другие. Интересно, что практически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко о событиях вокруг Приватбанка. Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина", - резюмировал депутат.

Как известно, ряд депутатов подали в Верховную Раду проект постановления об увольнении с должности министра финансов Сергея Марченко. Причиной такого решения стало якобы недополучения госбюджетом минимум 2,7 млрд грн за так называемые "скрутки" - операции по противоправному формированию НДС.

Однако, в кулуарах Рады объясняют, что некоторые нардепы требуют сместить Марченко за того, что он отказывается брать на должности рекомендованных людей "по звонку".

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Марченко Оксана (109) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+19
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7625
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17.09.2020 18:15
+14
МВФ уже не даст денег хоть с Марченко, хоть без него.

ЗЕленые ляди нарушили все основные условия предоставления помощи МВФ и ЕС.
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17.09.2020 18:07
+13
Загадка века. И откуда же в Раде взялись депутаты Коломойского? Кто с первого раза угадает от какой партии их мандаты?
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17.09.2020 18:09
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Зачем нам МВФ, у нас есть добрый патриот Коломойша, он защитил Днепр и всю Украину и он деньги нап даст. Он ведь не жид какой-то там.
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17.09.2020 18:07 Ответить
Конечно нет, не какой-то там, а какой-то здесь, уже второй год, благодаря рейтингу Главклоуна и количеству зебилов прилетел в Украину перед выборами в 19 году.
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17.09.2020 18:27 Ответить
Зачем нам МВФ у нас есть "монетный двор" на Троещине! Напечатаем баксов сколько надо и тогда каждый учитель получит по 4000евро... ой... ну ладно, тогда напичатаем евро, а то получаеться я на крос-курсе чуть учителей не "кинул", которые ждут свои премиальные за предательство!
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17.09.2020 22:28 Ответить
МВФ уже не даст денег хоть с Марченко, хоть без него.

ЗЕленые ляди нарушили все основные условия предоставления помощи МВФ и ЕС.
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17.09.2020 18:07 Ответить
Как ни крути а по фактам КАЛОМмойский агент Кремля.
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17.09.2020 18:09 Ответить
Загадка века. И откуда же в Раде взялись депутаты Коломойского? Кто с первого раза угадает от какой партии их мандаты?
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17.09.2020 18:09 Ответить
а чи варто? Бо вже:
https://prm.ua/********-stavit-pid-zagrozu-bezvizoviy-rezhim-u-yevroparlamenti-vidreaguvali-na-problemi-z-priznachennyam-golovi-sap/ "Євродепутатка та член комітету з закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що українська влада ********** своїх кандидатів на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона говорить, що це так не минеться.
Про це вона https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1306509088197685253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1306509088197685253%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2020%2F09%2F17%2F7114432%2F написала на своїй сторінці у Twitter .
Вона вважає, що влада України просуває кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності.
"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала вона.!

Так що беня може не хвилюватися - уроди і без нього постаралися...
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17.09.2020 18:09 Ответить
А вот АРА ( арахамия) сказал что поверит только когда она лично ему напишет
Ара, сначала побрейся - бомж неопрятный 😀😀😀
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17.09.2020 18:15 Ответить
Посли ЄС об'явили старт відміни процедури по безвизу.

Та що там той безвіз... На хліб не намажеш.
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17.09.2020 18:12 Ответить
... и Томосом не закусишь
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17.09.2020 18:16 Ответить
Ссыку в студию ..Решение парламента ЕС ? он белорусам предоагают сразу стать членом и НАТО и ЕС
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17.09.2020 18:20 Ответить
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7960
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17.09.2020 18:23 Ответить
Решение парламента ЕС по закрытию безвиза с Украиной в студию ,..Вот когда будет такая угроза действительно тогда и приедем все дружно в Киев опять
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17.09.2020 18:25 Ответить
"Все равно дненех нет" - скаже зелейобство
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17.09.2020 18:30 Ответить
Когда будет решение парламента ЕС, то ты, тогда, дружно ехай в дупу, в Киев будет ехать поздно.
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17.09.2020 18:44 Ответить
То есть в их интересах доллар по 100 гр , чтобы скупить всю Украину за копейки
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17.09.2020 18:14 Ответить
Беня- рейдер. Він все робить за рейдерською схемою. Банкрутить. Скупає за копійки. Перепродає.
Про дерибан України коломойський з фуйлом домовились ще в 2016. Фуйлу, країну. Бені, закриття справ і бабло.
https://minfin.com.ua/2019/11/13/39703654/ Коломойский: Вместо кредитов МВФ возьмем у России ...
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17.09.2020 18:29 Ответить
МВФ - нах, авиапарк - нах, кортежи - нах, дачу - детям!
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17.09.2020 18:14 Ответить
Льошик-губошльоп знає все )
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17.09.2020 18:15 Ответить
Врет, конечно. Правду вещает только шоколадный глаз *****
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17.09.2020 18:18 Ответить
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7625
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17.09.2020 18:15 Ответить
Шо там Голобородька скажет ...Если ЕС начнет сворачивать сотрудничество то зе-власти даже ультиматум не надо ставить ...
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17.09.2020 18:17 Ответить
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5220

Незабаром дивіться у всіх кінотеатрах. ЗЕлохам знижка.
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17.09.2020 18:17 Ответить
Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 653
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17.09.2020 18:17 Ответить
Чат двух популистов и что ?
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17.09.2020 18:23 Ответить
а ничего - зесрань должна страдать
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17.09.2020 18:27 Ответить
Кредит это не помощь идиотто,всю банду обворовывающую бюджет через пэдэвэшные схемы нужно гнать вместе с главарём этой мафии гетьмановичем,зелька проснись.
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17.09.2020 18:20 Ответить
низко опущенные уши . выпирающий кадык. Признаки принадлежности к детям Израиля. Кто нами управляет?
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17.09.2020 18:22 Ответить
на своего жабу посмотри
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17.09.2020 18:29 Ответить
Тоже девочка жидовочка?
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17.09.2020 18:57 Ответить
Да хоть кто,главное не русиш швайн,как ты)
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17.09.2020 19:12 Ответить
Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4832
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17.09.2020 18:33 Ответить
Беня коломойша методично уничтожает независимость Украины, а крышует его квартальный *******, а быдлячий народ не проявляет никаких признаков жизни, безвольно падает в пропасть.
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17.09.2020 18:41 Ответить
Всооо кина не будет
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17.09.2020 19:07 Ответить
Марченко восстановил схемы порошенко по кражам из бюджета, вор он.
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17.09.2020 19:07 Ответить
Какой государственный человек!
Сильно переживает чтобы МВФ не остался без выгодного добросовестного клиента.
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17.09.2020 19:20 Ответить
Молодец Беня, доллар по 50 будет очень выгоден всем!!!!
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17.09.2020 19:23 Ответить
спасибо вам зебилы за президнета слугу коломойского
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17.09.2020 19:27 Ответить
УкрРудПром" - аналитический портал, освещающий события горно-металлургического комплекса и деятельность финансово-промышленных групп, бизнес которых связан с крупнейшей отраслью промышленности.
Не фейк, статья https://ukrrudprom.ua/news/Kagdiy_raz_poydya_na_huy_Igor_Kolomoyskiy_poluchaet_ot_Igorya_Su.html всё ещё на сайте .

Каждый раз пойдя на х#й, Игорь Коломойский получает от Игоря Суркиса 100 тыс долларов
[16:20 14 сентября 2020 года ]
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17.09.2020 20:11 Ответить
Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3215
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17.09.2020 20:14 Ответить
Депутати Коломойського ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання Україною допомоги від МВФ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8978
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17.09.2020 20:15 Ответить
 
 