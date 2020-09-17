Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко
Украинский олигарх Игорь Коломойский усиливает давление на государство путем срыва договоренностей с МВФ.
Как передает Цензор.НЕТ, такое убеждение в Фейсбуке высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"План простой и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности", - объясняет он.
С украинской стороны коммуникации с МВФ происходят через Минфин, именно поэтому это ведомство оказалось в центре внимания. "Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, который сегодня подал проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра ", - написал нардеп.
Депутаты из пула Коломойского уже не впервые атакуют Марченко, напомнил Алексей Гончаренко.
"Это регулярно делают Александр Дубинский, Ольга Смаглюк-Василевская и другие. Интересно, что практически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко о событиях вокруг Приватбанка. Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина", - резюмировал депутат.
Как известно, ряд депутатов подали в Верховную Раду проект постановления об увольнении с должности министра финансов Сергея Марченко. Причиной такого решения стало якобы недополучения госбюджетом минимум 2,7 млрд грн за так называемые "скрутки" - операции по противоправному формированию НДС.
Однако, в кулуарах Рады объясняют, что некоторые нардепы требуют сместить Марченко за того, что он отказывается брать на должности рекомендованных людей "по звонку".
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ЗЕленые ляди нарушили все основные условия предоставления помощи МВФ и ЕС.
https://prm.ua/********-stavit-pid-zagrozu-bezvizoviy-rezhim-u-yevroparlamenti-vidreaguvali-na-problemi-z-priznachennyam-golovi-sap/ "Євродепутатка та член комітету з закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що українська влада ********** своїх кандидатів на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона говорить, що це так не минеться.
Про це вона https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1306509088197685253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1306509088197685253%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2020%2F09%2F17%2F7114432%2F написала на своїй сторінці у Twitter .
Вона вважає, що влада України просуває кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності.
"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала вона.!
Так що беня може не хвилюватися - уроди і без нього постаралися...
Ара, сначала побрейся - бомж неопрятный 😀😀😀
Та що там той безвіз... На хліб не намажеш.
Про дерибан України коломойський з фуйлом домовились ще в 2016. Фуйлу, країну. Бені, закриття справ і бабло.
https://minfin.com.ua/2019/11/13/39703654/ Коломойский: Вместо кредитов МВФ возьмем у России ...
Незабаром дивіться у всіх кінотеатрах. ЗЕлохам знижка.
Сильно переживает чтобы МВФ не остался без выгодного добросовестного клиента.
Не фейк, статья https://ukrrudprom.ua/news/Kagdiy_raz_poydya_na_huy_Igor_Kolomoyskiy_poluchaet_ot_Igorya_Su.html всё ещё на сайте .
Каждый раз пойдя на х#й, Игорь Коломойский получает от Игоря Суркиса 100 тыс долларов
[16:20 14 сентября 2020 года ]