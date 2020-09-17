Россия не выдаст Польше трех российских диспетчеров по делу о Смоленской катастрофе, - Песков

Российская Федерация не собирается выдавать Польше авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Польши Леха Качинского в 2010 году.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

"Это невозможно по нашему законодательству", - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле к инициативе Польши арестовать диспетчеров относятся негативно.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно", - сказал он.

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Ранее в четверг, 17 сентября Генпрокуратура Польши назвала имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Польши Леха Качинского в 2010 году. Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

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В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.