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Россия не выдаст Польше трех российских диспетчеров по делу о Смоленской катастрофе, - Песков

Россия не выдаст Польше трех российских диспетчеров по делу о Смоленской катастрофе, - Песков

Российская Федерация не собирается выдавать Польше авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Польши Леха Качинского в 2010 году.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

"Это невозможно по нашему законодательству", - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле к инициативе Польши арестовать диспетчеров относятся негативно.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Смоленская катастрофа: Генпрокуратура Польши назвала имена заочно арестованных диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный

Ранее в четверг, 17 сентября Генпрокуратура Польши назвала имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Польши Леха Качинского в 2010 году. Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

Также на Цензор.НЕТ: Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

Автор: 

авиакатастрофа (1723) Качиньский Лех (340) Песков Дмитрий (1888) Польша (8422) россия (95615) Смоленск (130)


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Топ комментарии
+4
А ЕС ИМ САНКЦИЙ ДОБАВИТ 😀😀😜
Но думаю, что диспетчеров сейчас от коронавируса уберут .
Нет человека - нет проблем
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17.09.2020 18:21
+4
про пороха забыл вставить
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17.09.2020 18:31
+4
В Астраханской области во время учений повредили танк Т-90А. По нему в суматохе выстрелил экипаж другой российской бронемашины. Один из танкистов получил ожоги, сообщает издание https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop «Военное обозрение» .
По данным издания, танк был поражен из установки ПТРК «Конкурс», установленной на БМП. Ракета не пробила корпус танка - по некоторым данным, удар на себя принял бортовой ящик с инструментами. Однако на фотографиях видно, что танк серьезно обгорел.
В инциденте пострадал командир танка, Замир Уркачаев, который получил ожоги лица и рук. Сообщается, что экипаж БМП мог выстрелить по танку из-за пылевой завесы, которая ослепила наводчика.
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17.09.2020 18:59
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А ЕС ИМ САНКЦИЙ ДОБАВИТ 😀😀😜
Но думаю, что диспетчеров сейчас от коронавируса уберут .
Нет человека - нет проблем
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17.09.2020 18:21 Ответить
от ковида из грууппы "новичек"
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17.09.2020 19:08 Ответить
Понятное дело - они слишком много знают !
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17.09.2020 18:22 Ответить
..ничего те диспетчеры не знают и близко. Просто руководили..как всегда. Такие мероприятия не афишируются и тем более низшим слоям и не доводятся. Там масса грубейших нарушений как со стороны диспетчеров, так и со стороны экипажа. А попросту полнейший бардак!! Расследование проводил Международный авиационный комитет рашки. Потеха в том, что катастрофа военного польского самолёта на российском военном аэродроме проводится гражданскими???!!! специалистами МАК, организации полномочия которой распространяются только на бывшее СНГ и то ограниченно. Украина..Молдова..полномочия МАК не признаёт. А тут Польша.!!! Там очень много вопросов ПОЧЕМУ??? И кацапсины ответов не дают!!!
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17.09.2020 20:12 Ответить
Потому что диспетчера скоропостижно скончаются.
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17.09.2020 18:26 Ответить
Не много стран выдают своих граждан.
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17.09.2020 18:26 Ответить
Да я вообще о таких не слышал, кроме Украины при Зеленском
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17.09.2020 18:54 Ответить
Шото с памятью твоей стало.
Тимура Тумгоева яка свыня выдала кацапам?
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17.09.2020 19:16 Ответить
Він не громадянин України.
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17.09.2020 19:34 Ответить
Так воевал против орков ****
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17.09.2020 19:37 Ответить
так можно об этом было сказать ДО экстрадиции

а то все наперебой стали рассказывать только после.
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17.09.2020 20:03 Ответить
Ти взагалі читав статтю? Мова йде про видачу свого громадянина іншій державі.
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17.09.2020 21:02 Ответить
Хто б сумнівався.
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17.09.2020 18:26 Ответить
та их давно в мордовских болотах притопили гэбнявые.
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17.09.2020 18:27 Ответить
про пороха забыл вставить
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17.09.2020 18:31 Ответить
кто такой этот пороха? это петюнька винницкий мыролюбный реформист?
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17.09.2020 20:04 Ответить
Это главный коррупционер страны, тот самый, что "в слезах и слюнях прибегал к Ющенко" с жалобою, что его депутатсва лишают.
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17.09.2020 21:04 Ответить
Диспетчера это только начало, Польша не остановится, всем придется признать что Хремль сознательно уничтожил все руководство их страны. Для тех кто знает нынешнюю Рассею, с первой секунды после сообщений о крушении было ясно, что приказ об уничтожении Качинского и Ко отдал невысокий лысый кацап с бесцветным лицом Акакия Аккакиевича. Конечно доказательство нет и вряд ли будут, но все думающие люди на Земле знают об этом с первой минут, а многие знают и подробности, куча сильных разведок по миру работает Знают но молчат.
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17.09.2020 18:27 Ответить
Молчат , бо ждут отмашки « мочить рашку»
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17.09.2020 18:30 Ответить
А вони ще живі? Сумліваюсь, аднака. ***** зайві свідки не потрібні.
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17.09.2020 18:32 Ответить
Смысл истлевших жмуриков выдавать.
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17.09.2020 18:32 Ответить
Давайте без эмоций. Если причиной катастрофы стал взрыв на борту, то по какой причине польские власти хотят арестовать диспетчеров? Они что, приводили в действие взрывное устройство? Я конечно за то, чтобы рашке было хуже, но, я за справедливость и в этом случае считаю, что поляки гонят беса.
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17.09.2020 18:37 Ответить
Еще бы понять смысл уничтожения самолета. Ну убрали антироссийское руководство, так выберут другое и вполне возможно еще более антироссийское.
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17.09.2020 20:07 Ответить
..вряд ли поляки взбунтовались, если бы были выдержаны все элементы законного расследования с привлечением всех международных экспертов и расследования по международным правилам, а не по авиационным правилам расследования катастроф , принятых в россии. Там ооочень существенные различия. Плюс категорический отказ вернуть останки самолёта и недопуск поляков к обломкам! Что прячем? Почему не пускаем? Да наверное потому что их уже давно утилизировали, чего делать нельзя было. Много нестыковок...вот и возникли вопросы!
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17.09.2020 20:18 Ответить
Потому что на суде диспетчера могут рассказать, что самолет исчез с радаров еще в воздухе, что подтвердит выводы экспертизы, нашедшей следы взрывчатых веществ.
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17.09.2020 21:06 Ответить
Когда-то за борт Качинского и за МН-17 придется рассчитываться карликом, а не авиадиспетчерами и прочими рядовыми террористами. Но наказывать и преследовать надо до последнего рашиста всех ватникопитеков и по любым причинам.
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17.09.2020 18:45 Ответить
На россии (на параше) во время учений на полигоне под Астраханью бухие олени подбили таких же оленей в танке Т-90 Так держать вата! Водка пей, земля валяться)))

Росія не видасть Польщі трьох російських диспетчерів у справі про Смоленську катастрофу, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3930
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17.09.2020 18:53 Ответить
В Астраханской области во время учений повредили танк Т-90А. По нему в суматохе выстрелил экипаж другой российской бронемашины. Один из танкистов получил ожоги, сообщает издание https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop «Военное обозрение» .
По данным издания, танк был поражен из установки ПТРК «Конкурс», установленной на БМП. Ракета не пробила корпус танка - по некоторым данным, удар на себя принял бортовой ящик с инструментами. Однако на фотографиях видно, что танк серьезно обгорел.
В инциденте пострадал командир танка, Замир Уркачаев, который получил ожоги лица и рук. Сообщается, что экипаж БМП мог выстрелить по танку из-за пылевой завесы, которая ослепила наводчика.
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17.09.2020 18:59 Ответить
Так я и говорю, шо все русские - это сцыкливые овцы и черти, а путин будет повешен. И такой страны как россия (параша) не будет. Верно?
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17.09.2020 19:03 Ответить
В противном случае его спалили бы натовские солдаты..
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17.09.2020 19:33 Ответить
Ну умеют же если захотят!
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17.09.2020 20:16 Ответить
Диспетчеры скоро заболеют короновирусом и умрут . Так что выдавать будет некого . Нэт чэлавека нэт проблемы .
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17.09.2020 19:00 Ответить
Они давно на том свете
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17.09.2020 19:07 Ответить
гаплик диспетчерам. Або новачка спробують, або щось дешевше- битовуха чи дтп
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17.09.2020 19:12 Ответить
Літак знищили якісь погані люди, а вибух і інші технічні заходи, це все засоби. Так що не можна ставити питання, вибух чи диспетчери, тим більше, що вибух в тюрьму не посадовиш
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17.09.2020 20:08 Ответить
может притворяешся?)
Самолет упал после взрыва, но диспетчеры "слегка" подправили курс самолета на лес, что был рядышком, с очевидной целью скрыть факт взрыва. Но дотошные поляки и современные технологии сделали очевидным то, что в кремле хотели скрыть.
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18.09.2020 00:17 Ответить
Всех дамбасов отыметь в очко!
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17.09.2020 19:45 Ответить
Если Польша разорвёт дип отношения с рашей тогда всё станет на на свои места и справедливо будет , всё остальное в их отношениях бред сивой кобылы и полная х-я
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17.09.2020 21:11 Ответить
Все это было бы смешно, если не было б так грустно. На Земном шаре, рядом с цивилизацией до сих пор существует некое воинствующее образование (опухоль), угрожающее всем и самопожирающее, подлое, коварное, с гопником-кагебистом во главе... Доколе?
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17.09.2020 21:20 Ответить
призрак до сих пор бродит в мозгах одной шестой
с него начинается вата и все остальное
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17.09.2020 22:58 Ответить
Песков конченный жид с дорогими часами на руке и не более
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17.09.2020 22:42 Ответить
там давно все зачищено, паны
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17.09.2020 22:56 Ответить
Диспетчера могут попрощаться со своими семьями.Новичка хватит на всех))))
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18.09.2020 07:46 Ответить
В РАССОСИИ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ )))
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18.09.2020 11:50 Ответить
 
 