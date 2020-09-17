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Кулеба о хасидах: законодательство Украины должны все уважать независимо от гражданства или вероисповедания

Кулеба о хасидах: законодательство Украины должны все уважать независимо от гражданства или вероисповедания

Законодательство Украины должны уважать все, независимо от гражданства, вероисповедания или принадлежности к тому или иному культурному течению.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию с паломниками-хасидами, которые пытаются попасть в Украину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первое: есть законодательство Украины, которое должны все уважать, независимо от гражданства, вероисповедания или принадлежности к тому или иному культурному течению. Второе: действительно, была создана кризисная ситуация, но не на всей украинско-белорусской границе, я хочу подчеркнуть, а только в пункте пропуска "Новые Яриловичи". Когда мы посмотрели на всю карту наших пунктов пропуска с Беларусью, то ни в одном другом пункте такой кризисной ситуации не было. Более того, некоторые иностранные граждане прибывали на границу, видели, что не могут въехать в Украину, разворачивались и ехали назад. Все было спокойно и цивилизовано", - сказал Кулеба на совместном с главой МИД Болгарии брифинге в Киеве.

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Он подчеркнул, что Украина держит связь по этому вопросу с Беларусью и Израилем.

"С белорусской стороной мы вчера коммуницировали по этому поводу и довели четко им ту позицию, которую я только что озвучил. С Израилем мы также на связи, и я по всем дипломатическим каналам дал поручение работать для того, чтобы минимизировать любые недопонимания по этому вопросу", - отметил глава МИД.

Также Кулеба поздравил всех хасидов с наступающим праздником Рош ха-Шана.

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"Вы знаете, что Рош ха-Шана признан в Украине, как официальный праздник, мы чрезвычайно чтим его, и я, пользуясь случаем, хочу поздравить хасидов во всем мире с тем, что вскоре этот большой светлый праздник настанет", - сказал он.

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граница (5272) хасиды (255) Кулеба Дмитрий (2880)


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Зеленым ублюдкам еще бы это в тупые бошки вдолбить.
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17.09.2020 18:31 Ответить
дебилоид от слуги народов. нельзя принимать решения 27 числа,которые вступят 28. Кулеба верни людям бабки за билеты и за отели которые за неделю до были заказаны. Вы идиоты что не знали что будут лететь, если мэр умани под офисом ночевал
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17.09.2020 19:10 Ответить
Кулеба принципиально прав - закон есть закон. Но если ровно через месяц пойдёт массовая высылка украинских нелегалов из Израиля (естественно, без всякой связи с нынешним запретом на Умань) - что он тогда будет петь? Дипломатия - это искусство компромиссов. Говорю это, будучи принципиальным противником паломничества в Умань.
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17.09.2020 21:47 Ответить
Поскорее бы выслали "украинских" нелегалов из Израиля. По доброй половине из них Уголовный Кодекс плачет.
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17.09.2020 22:42 Ответить
 
 