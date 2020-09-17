От прозрачности избрания нового главы САП зависит наша поддержка Украины, - заявление посольств США и Евросоюза
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном заявлении посольства США в Украине и представительства ЕС в Украине.
"ЕС, США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в заявлении.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
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кина не будет,если ...
дебилзеблодятел
мальдивы,свинарчуки ФСЁ
Они хотят Украину опустить до уровня Белоруссии
Саакашвили: Зеленский приказал расследовать схему на таможне, а Минфин назначает фигуранта дела, коррупционера Осипова на новую должность.
НАБУ и САП предъявили Осипову обвинение, и он был уволен из структуры ГФС, но это никак не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова в должности уже в в структуру «реформированной» таможни.
Но еще ни разу не было такого, чтобы Президент давал четкий сигнал расследовать коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности.
https://inforesist.org/saakashvili-zelenskij-prikazal-rassledovat-shemu-na-tamozhne-a-minfin-naznachaet-figuranta-dela-na-novuyu-dolzhnost/
Бо скоро поставят ёлку и будешь там вместо заезды торчать 😀😀😜
Также под угрозой САП и НАБУ (куда могут попытаться с нарушениями назначить одиозных персонажей), а значит и безвизовый режим с ЕС и разворот в сторону мордорских орков.
То есть за спиной торчка Валоди враги готовят тот самый реванш про-российских сил и это будет началом нового Майдана.
Эти падлы только тормозят развитие страны все 29 лет.
Существует два режима, по которым можно посетить Америку - визовый и безвизовый. Список стран, к которым применим один из двух этих вариантов может меняться, но всегда определяется https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html Госдепартаментом США . В настоящее время Украина входит в число стран, гражданам которых необходимо оформлять визу для посещения Америки. Отметим также, что даже действующая виза не является 100% гарантией разрешения на въезд в страну, так как последнее слово всегда за сотрудником пограничного контроля. Но если заявитель не обманывал сотрудников Посольства и не совершал правонарушений между получением визы и прилётом в США, вероятнее всего, его впустят в страну.
БЕЗВИЗ давал возможность на машине въехать в ЕС , купить необходимые вещи и вернуться . Люди себя чувствовали как в ЕВРОПЕ
Думаю , что формирование железного занавеса украинцам не понравиться
Так что зелёные на выборах не наберут и 3 процентов
А в придачу получат БЕЗВИЗОВЫЙ МАЙДАН и будут изгнаны
Видно в Европе 😀😜😜 не были
но ты конечно можешь умереть, это твое личное дело
а потом врубать хунту нужно.полный запрет на прокацапские партии.+голосование только после сдачи экзамена по мове и истории.и лучше запрет на выборы на ближайшие 10-15 лет.пока не будет в составе ЕС/НАТО.
Никто не мог получить никакую визу , причем в любую страну ЕС .
Консульства и визовые центры все это время практически не работали.
Граждане Украины реально прочувствовали все преимущества безвиза. Сел и поехал, даже сейчас во время пандемии.
33 мин.
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За один день:
- фактически мы увидели создание «ширки-2» из «Слуги народа», медведчуковского ОПЗЖ и бениного «За майбутнє»;
- мы, вероятно, влетаем под процедуру отмены безвиза с ЕС;
- с той же долей вероятности пролетаем мимо макрофинансовой помощи ЕС;
- глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что он лично будет блокировать создание ТСК по «вагнеровцам».
Но, видимо, этого недостаточно для большинства проукраинских сил, чтобы потребовать отставки Зеленского или хотя бы произнести слово «импичмент», не говоря уже о более серьёзных действиях. Вероятно, это связано с тем, что в случае отставки Зеленского его нельзя будет критиковать. Ну или с угрозой победы медведчуковского ОПЗЖ на выбо... а, стойте, так ведь медведчуковское ОПЗЖ уже в парламенте и по факту состоит в коалиции со «Слугой народа» и активно добавляет им голоса в обмен на что-то. Интересно вот только, на что.
Мне кажется, что с нас достаточно. С Украины достаточно. Но, очевидно, я в меньшинстве.
Что же, я подожду. Рано или поздно к этому придут все остальные.
Импичмент.
Отставка.
Суд.
За все в равной степени несут ответственность 73%.
А 25% и раньше сами неплохо справлялись.
За прєзєдєнта, гєя, в плохом смислє слова».
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3554347681251907?__cft__[0]=AZWNYtiX2C9hp-hd7Fa4Cl9_WnuyHxTB459kVnrLHJXu5FoPKadR8Er1FGv1sa3hBjWgBW09Lis9qvlWCY_IOL_HCJsEaUfiNc9dvKwrPmuy4zgteiIYmi9i2nREctDawZU&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Главное, что у Ермака есть поддержка Москвы. Нафига ему поддержка США? Они, глядишь, и посадить могут за коррупцию, как их партнера и спонсора Коломойского
кому ж этим говнюкам еще служить, как не азиопской обосРахе?
5 из 7 кандидатов - черти Ермака.
Можливо, українці почали усвідомлювати, що коли 98% українців обирають до влади нащадків пейсатої московської юдо - комуни, це не до добра?
Слуга народа, ОПЗЖ Медведчука и группа Коломойского утвердили членов комиссии по отбору главы САП. Под угрозой безвизовый режим с ЕС и деньги МВФ…
Партия Владимира Зеленского при помощи голосов ОПЗЖ и группы За майбутнє утвердила семерых членов конкурсной комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Функция этого ведомства - процессуально сопровождать антикоррупционные дела НАБУ. Теперь, с учетом интересов олигархов и российского лобби, власть сможет поставить лояльного себе человека.
Зачем президентская фракция поставила под удар поддержку международных партнеров и почему требования Запада большинство «слуг» назвали шантажом, - об этом рассказывает http://www.liga.net/ LIGA.net .
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Рада с третьей попытки смогла утвердить своих представителей в конкурсной комиссии по отбору руководства САП. 3 сентября не хватило пяти голосов, чтобы принять решение. При том, что во фракции Слуга народа зеленую кнопку нажали только 176 нардепов. На помощь пришла ОПЗЖ, однако усилий Виктора Медведчука и компании не хватило.
СПРАВКА. Осенью текущего года заканчивался срок полномочий Назара Холодницкого на должности руководителя САП - органа, который процессуально ведет дела Национального антикоррупционного бюро по топ-коррупционерам. «Наследника» Холодницкого должна избрать конкурсная комиссия из 11 человек. Четырех делегирует совет прокуроров (это уже сделано), семерых - парламент.
Недостающие голоса Слуга народа нашла в группе За майбутнє, которую связывают с Игорем Коломойским: профильный комитет изменил конфигурацию кандидатов и включил в перечень двух представителей группы За майбутнє. Троих подала президентская фракция, еще по одному - ОПЗЖ и лояльная Банковой группа Довіра. И на этот раз - с третьей попытки - неформальное новое большинство делегировало своих представителей в конкурсную комиссию - 239 голосов «за». При этом Слуга народа отдала лишь 172 из 247 голосов. Более 70 депутатов не решились голосовать.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Перед голосованием западные партнеры дали четко понять власти: непрозрачный конкурс в САП может стоить Украине сотрудничества с МВФ и ЕС. В частности, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что Украина ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 млрд евро. По ее мнению, правительство Украины спешно продвигает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП.
По мнению Центра противодействия коррупции, у избранных кандидатов нет опыта в антикоррупционной сфере, также нет безупречной деловой репутации. Пятеро из семи кандидатов ранее уже были провалены во время голосования парламента. Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что сегодняшний сценарий реализован с подачи Офиса президента.
«Зеленский сознательно толкает страну на сотрудничество с пророссийскими силами и разрыв отношений с Западом. Сегодняшнее решение парламента создало в Раде новую пророссийскую коалицию», - считает он.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html «Чтобы спасти страну, надо сносить Зеленского» - Шабунин
Зеленский сознательно толкает страну на сотрудничество с пророссийскими силами и разрыв отношений с Западом
Глава фракции СН Давид Арахамия уверяет, что никаких договоренностей с ОПЗЖ и За майбутнє нет.
«Мы ничего не делали и не искали специально голоса», - отметил он в комментарии изданию. При этом вышеупомянутые слова депутата Европарламента он назвал «слухами» и сказал, что будет реагировать «только на письма». «Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС - там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать», - сообщил нардеп журналистам.
Нардеп от СН Андрей Мотовиловец, поддержавший кандидатов в комиссию, сообщил, что при голосовании смотрел только на людей, поданных СН. А на других - нет.
«Наши кандидаты нормальные и профессиональные. Я голосовал именно за них», - объяснил он.
Еще один из голосовавших «за» нардеп от СН Роман Грищук не увидел претензий к избранным кандидатам.
«Как называется, когда тебе говорят: «Если вы проголосуете, то мы отменим безвиз»? Это шантаж или давление? Все говорят, что проголосовали вместе с ОПЗЖ. А после этого мы вместе с Евросолидарностью проголосовали закон о разведке. Поэтому не нужно вытягивать одну конкретную ситуацию», - заявил нардеп во время видеотрансляции в Facebook, отвечая на вопрос корреспондентаиздания.
Нардеп от группы За майбутнє Антон Яценко тоже отрицает наличие договоренностей с властью. «Мы ничего не делим», - заявил он. По мнению Яценко, «на людей надевают ярлыки добропорядочности», а Украина «не должна находится под внешним управлением».
Собеседник в руководстве СН и вовсе уверяет: это Запад заставил власть так голосовать.
«Все нарушилось с самого начала. Венедиктова дала через совет прокуроров четырех американцев. Если бы она подала двоих американцев и двух наших, тогда все было бы по-другому и не было бы никакого скандала», - объясняет он.
Отсутствие кандидатов от Голоса объясняют так: «У них и так уже «соросят» хватает в комиссии».
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Решение по САП делает комиссию полностью зависимой от офиса Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова, считает нардеп от Голоса и первый замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин.
«Такая комиссия отберет политически зависимого руководителя САП, который будет блокировать любые расследования против большинства или его доноров. В этом случае существует большой шанс потерять безвиз. Это вопрос нацбезопасности», - цитирует нардепа пресс-служба партии.
Согласен с ним и нардеп Гео Лерос, недавно исключенный из фракции СН.
«Это даст возможность контролировать НАБУ. В том числе, чтобы не расследовались дела против Офиса президента», - заявил он.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D1%83.html Зеленский сегодня стал украинским Лукашенко - нардеп
Такая комиссия отберет политически зависимого руководителя САП, который будет блокировать любые расследования против большинства или его доноров. В этом случае существует большой шанс потерять безвиз. Это вопрос нацбезопасности
Член правоохранительного комитета от СН, пожелавший остаться неназванным, заверяет, что «если следующий руководитель САП будет соответствовать требованиям добропорядочности и профессионализма», то «к нам не будет вопросов со стороны международных партнеров».
Вечером на решение Рады отреагировал Офис президента.
«Вынуждены напомнить, что первого руководителя САП (речь о Холодницком, - ред.) в свое время «поймало» НАБУ, зафиксировав в аудиоформате его высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями», - сказано в заявлении. По мнению ОП, «даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности».
В свою очередь США и Европейский Союз «приняли к сведению» решение парламента.
«Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», - сказано в заявлении посольства США в Украине. В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4.html ПЕС требует пересмотреть решение Рады по конкурсной комиссии С
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