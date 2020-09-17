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В Раде хотят уравнять ставки акцизного налога на топливо, что приведет к снижению цен на бензин

В Раде хотят уравнять ставки акцизного налога на топливо, что приведет к снижению цен на бензин

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который позволит существенно снизить цены на бензин.

Текст соответствующего проекта закона №4098 еще не опубликован на сайте парламента, а автор законопроекта народный депутат (фракция "Слуга народа") Алексей Мовчан в комментарии УНИАН рассказал, что законопроект касается выравнивания акцизов для топлива, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас акцизы прописаны для бензинов порядка 213 евро, для дизеля - 139 евро и для автомобильного газа - 52 евро. Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам там, где ставка для всех видов топлива одинаковая - на уровне 139 евро", - сказал он.

Как повлияют акцизы на стоимость топлива

Нардеп спрогнозировал, что цены на дизельное топливо, которое покупают потребители, никак не поменяются от изменения акцизов. При этом автогаз подорожает на 3-3,4 гривни, а бензин подешевеет на 2,9-3,0 гривни. "То есть по сегодняшним ценам газ может стоить 14 гривень, а бензин порядка 18 гривень. Тогда потребитель будет принимать решение в сторону бензина, поскольку пользоваться российским газом будет невыгодно", - добавил Мовчан.

Перспективы украинских НПЗ

По его словам, из-за сокращения потребления бензина в пользу дешевого автомобильного газа из России, украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут закрыться. "У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод (Кременчугский), но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшее несколько лет завод может закрыться. Это значит, что мы будем еще более зависимы от импорта, негде будет перерабатывать украинскую нефть, и сократятся рабочие места", - пояснил депутат.

Падение производства топлива в Украине Мовчан констатирует, что производство на отечественных НПЗ падает, поскольку дешевый российский автомобильный газ в силу низкого акциза вытесняет бензин. Но наращивание поставок энергетических ресурсов из страны-агрессора является небезопасным и противоречит государственной политике.

"Дешевый импортный российский газ – это прямое финансирование страны-агрессора. Порядка 45% заходит из РФ и еще порядка трети заходит из Беларуси. Хотя есть вероятность, что это тот же российский газ. Наша задача этим регулированием поддержать украинского нефтепереработчика, который сможет развиваться, больше платить в бюджет, модернизировать свое производство. Фискальный эффект мы оцениваем порядка плюс 5 миллиардов гривень доходов в год", - сказал он.

Мовчан отметил, что эту законодательную инициативу поддерживают все отечественные нефтепереработчики, включая государственные Шебелинский НПЗ "Укргазвыдобування", поскольку законопроект и им предоставит возможности для эффективной работы и развития.

Что этому предшествовало

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-августе 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на треть - до 2,19 миллиарда долларов. Поставки нефтепродуктов из России составили 839 миллионов долларов или 38,2% от расходов на импорт нефтепродуктов, из Беларуси – 712,5 миллиона долларов (32,5%), из Литвы – 268,8 миллиона долларов (12,3%).

По данным таможни, в течение 2019 года в структуре импорта высокооктановых бензинов преобладали объемы из Республики Беларусь (более 65%) и Литвы (около 30%). В структуре импорта дизельного топлива преобладало ДТ, происхождением из Республики Беларусь (более 40%) и Российской Федерации (свыше 35%).

В структуре импорта сжиженного газа преобладали поставки из Российской Федерации (свыше 45%), Республики Беларусь (более 25%) и Республики Казахстан (более 20% в общем объеме импорта).

За 5 месяцев 2020 года в Украину импортировано бензинов 366,4 тысячи тонн, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (из РФ импорт не осуществлялся). Дизельного топлива было импортирован 2320,2 тысячи тонн, что на 0,5% больше (в том числе 39,5% импорта из РФ). Поставки сжиженного газа (LPG) выросли на 4,8%, до 579,5 тысячи тонн, (в том числе из РФ 38,3% импорта).

Справка. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 декабря 2019 года, до 1 июля 2020 Кабинет Министров Украины должен был обеспечить проработку вопроса и принять решение о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30 процентов от общих объемов поставок. Этого так и не произошло.

Автор: 

акциз (385) бензин (294) Газ (10230) топливо (628)


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Топ комментарии
+11


Теперь расчёты в 2010
На бензин - EUR213,5 за 1 тыс. литров.
На дизтопливо - EUR 139,5 за 1 тыс. литров.
На сжиженного газ - EUR52 за 1 тыс. литров.
В 2017 в Украине было потреблено Бензина 2 014 тыс.тонн или примерно 2,7 млр. литров Дизеля 6 018 тыс.тонн ------------------ 7,2 млр. литров СПГ 1 578 тонн ----------------------- 3,4 млр. литров
В 2017 году потребителями было уплачено 1,7 млр. Евро акцыза на топливо.

1. 7 млрд долларов умножить на 8 лет = 13.6 млрд евро ( с 2010 по 2018)

БОЛЕЕ ТРИНАДЦАТИ МИЛЬЯРЛА ДОЛЛАРОВ ПОШЛО С ТОПЛИВА НА ДОРОГИ.
А дорог нет
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17.09.2020 18:47
+7
Если посмотреть со стороны Бородатой бабушки, то все очень даже заевись.
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17.09.2020 18:58
+6
Вообще то с 2010 года действует постановление об акцизе на топливо, которые ввели ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
И ГДЕ ВСЕ ЖТИ ДЕНЬГИ ? Ведь организации их платят в налоговую
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17.09.2020 18:44
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Правила форума Совет форумчан
Вообще то с 2010 года действует постановление об акцизе на топливо, которые ввели ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
И ГДЕ ВСЕ ЖТИ ДЕНЬГИ ? Ведь организации их платят в налоговую
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17.09.2020 18:44 Ответить


Теперь расчёты в 2010
На бензин - EUR213,5 за 1 тыс. литров.
На дизтопливо - EUR 139,5 за 1 тыс. литров.
На сжиженного газ - EUR52 за 1 тыс. литров.
В 2017 в Украине было потреблено Бензина 2 014 тыс.тонн или примерно 2,7 млр. литров Дизеля 6 018 тыс.тонн ------------------ 7,2 млр. литров СПГ 1 578 тонн ----------------------- 3,4 млр. литров
В 2017 году потребителями было уплачено 1,7 млр. Евро акцыза на топливо.

1. 7 млрд долларов умножить на 8 лет = 13.6 млрд евро ( с 2010 по 2018)

БОЛЕЕ ТРИНАДЦАТИ МИЛЬЯРЛА ДОЛЛАРОВ ПОШЛО С ТОПЛИВА НА ДОРОГИ.
А дорог нет
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17.09.2020 18:47 Ответить
Проффесор на ті єври придбав собі золотий унітаз.
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17.09.2020 18:54 Ответить
😀😀😀
Если не шутить - то цифры заставляют задуматься
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17.09.2020 18:55 Ответить
Зебилам нечем задуматься.
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17.09.2020 19:06 Ответить
не литров а тонну.. а в тонне не тысячу литров удельный вес топлива где то 0.75
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17.09.2020 22:10 Ответить
2,7 х 0, 75 = 2,025

Правильно?
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17.09.2020 22:17 Ответить
отвечу по простому в литре-750 гр примерно..Дизелька чуть тяжелее бензин легче..там на сотые
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19.09.2020 08:57 Ответить
денги пошли на мыролюбные реформы. а дороги того, никто не отреформировал.
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17.09.2020 20:20 Ответить
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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17.09.2020 18:44 Ответить
Если посмотреть со стороны Бородатой бабушки, то все очень даже заевись.
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17.09.2020 18:58 Ответить
Мрази бениевские,про такие планы нужно было говорить до выборов,избиратель не дает вам право повышать налоги,хотите делать бензин дешевле - на здоровье,газ подонки не трогайте.
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17.09.2020 18:47 Ответить
даешь дешевый бензин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! иду за вас голосовать
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17.09.2020 18:50 Ответить
Знаете, что самое смешное. Именно с таким лозунгом на выборы пойдет Портнов. И Вы удивитесь какой процент голосов он отхватит.
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17.09.2020 18:53 Ответить
это сарказм
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17.09.2020 18:56 Ответить
У меня это был не сарказм. Он таки будет кандидатом.
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17.09.2020 19:01 Ответить
портнов никогда не будет в большой политике, он только будет выполнять роль серого кардинала, слишком одиозен
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17.09.2020 19:03 Ответить
Поживем посмотрим........... просто запомните этот мой пост. Примерно так как вспоминает сейчас мои слова один политолог, сказанные в 2010 году о перспективах Порошенко как президента в недалеком будущем.
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17.09.2020 19:09 Ответить
Це місцеві вибори і гамериканців вони не стосуються.
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17.09.2020 18:56 Ответить
Та, после выборов цены на бензин вырастут еще больше чем сейчас)))
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17.09.2020 18:57 Ответить
да все мы знаем,это такой сарказм
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17.09.2020 19:00 Ответить
Не слушать надо было до выборов, а думать.
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17.09.2020 18:52 Ответить
Вы это сделали вместе!!
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17.09.2020 18:54 Ответить
Не "уравнять" хотят, а повысить! Падлы!В Раде хотят уровнять ставки акцизного налога на топливо - Цензор.НЕТ 2432
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17.09.2020 18:52 Ответить
Так их мерсы все на бензине - им выгодно
А вот простые люди - на газу . И тут их хотят опять сделать
А КОГДА УЖЕ НАЛОГ НА ВОЗДУХ ВВЕДУТ ????
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17.09.2020 18:57 Ответить
Недолго ждать осталось.
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17.09.2020 19:02 Ответить
а кто заставлял вас брать машину с гбо или ее устанавливать? наверное хитрожопость?
или у вас машина с завода с индексом лпг без бензобака?
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17.09.2020 20:23 Ответить
Да причем здесь их мерсы?Они хотят повысить акциз на газ и соляру (это все импортное, в Украине не производится) и понизить акциз на бенз, который в Украине производит лишь одно предприятие - Кременчугский НПЗ Бени Коломойского. Вот и весь хрен до копейки
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17.09.2020 20:29 Ответить
Пиндец ГБО.
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17.09.2020 19:02 Ответить
и это правильно. мусорские конторы потеряют на своих магических разрешительных бумажках и сертификатах. и это справедливо.
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17.09.2020 20:24 Ответить
Я езжу на газу. Специально покупал Логан с ГБО от производителя стоимостью примерно 1000 евро.
Теперь у меня вопрос: они не уху ели там случайно?
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17.09.2020 19:03 Ответить
_Уху ели. И отнюдь не случайно!
_Люди на газу экономили себе деньги, уклоняясь от грабежа. Теперь грабитель решили ограбить уклонистов.
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17.09.2020 19:07 Ответить
жду когда уже бляхеров разведут. а то люди уверовали что достаточно поставить галочку, и станет доступное жилье, доступная растаможка и прочее
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17.09.2020 19:09 Ответить
і підняти беніни прибутки на бензині
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17.09.2020 22:50 Ответить
просто очень деньги нужны, а в экономику фотографы не умеют
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17.09.2020 19:07 Ответить
а зачем на моторе 1.6 гбо? это такая тяга к хитрожопой экономии?
у меня 1.9 и мкп, расход по трассе 7-9 литров на стоню.
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17.09.2020 20:26 Ответить
У меня 1.4 движок с МКП без кондишна ) Просто экономия, без хитрожопости, да...
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17.09.2020 21:41 Ответить
иду на выборы и рву билютень....
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17.09.2020 19:06 Ответить
точнее - бензин не подешевеет, все остальное подорожает
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17.09.2020 19:07 Ответить
Почему я, как владелец бензинового автомобиля должен быть против? На газ не хочу переходить, поэтому как для меня - хорошая идея.
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17.09.2020 19:07 Ответить
потому что думать надо не только за себя )
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17.09.2020 19:10 Ответить
с каких дел? то у мыролюбца пейсы длинные, пусть он за тебя и думает.
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17.09.2020 20:27 Ответить
а не пошел бы ты, зебобик )
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17.09.2020 20:29 Ответить
а шож не так? или тебе мало мыролюбности?
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17.09.2020 20:33 Ответить
мне хватит, и из-за таких как ты уродов
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17.09.2020 20:35 Ответить
ну так я тебя обрадую. всех соевых прихвостней ждет реформирование, очень даже мыролюбное.
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17.09.2020 20:44 Ответить
ко-ко-ко... ты ещё не поняо что тебя не-ли.. ))) лошара
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17.09.2020 20:45 Ответить
лох - це ти!
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17.09.2020 20:46 Ответить
ты правильно себя охарактеризовал любитель соевго заменителя шыкалада.
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17.09.2020 20:50 Ответить
лошара, для тупых объясняю что это про тебя, стрелочник...
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17.09.2020 20:52 Ответить
тому що бензин потім знову подорожчає..
бені треба більше бабла
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17.09.2020 22:51 Ответить
При Порошенко такого не было.
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17.09.2020 19:08 Ответить
я еще новость не прочитал, но задался вопросом почему слово повысить заменяют на уравнять
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17.09.2020 19:11 Ответить
Не переживайте, подорожает и то и другое.
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17.09.2020 19:11 Ответить
Коломойский уже давно газ задушить хочет. Очень сильно газ ему мешает.
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17.09.2020 19:14 Ответить
будет сюрприз всем проголосовавшим за зелю...они в основном и перешли на ГБО...даже внедорожники перешли. а заодно и тем,кто не голосовал за писуаниста.
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17.09.2020 19:17 Ответить
С растаможкой накпали слуг алыгархов вычеркиваем
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17.09.2020 19:21 Ответить
Газ гораздо экологичнее бензина...выхлоп чище...только идиот будет ратовать за переход массы авто с газа на бензин..
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17.09.2020 19:23 Ответить
А как же Беня и его НПЗ в Кременчуге? Он же обидится
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17.09.2020 20:33 Ответить
забыли уровнять акцизом электроэнергию. а вдруг все пересядут на электрички что тогда делать НПЗ коломойского. будет... .
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17.09.2020 19:31 Ответить
тут ноги из кременчугского НПЗ и уши коломойского, который давеча возил рабов с завода на пикеты в Киев....а мовчан-шавка коломойского
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17.09.2020 19:39 Ответить
Сученок явно на Беню работает
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17.09.2020 20:34 Ответить
Идиоты. Наоборот надо стимулировать переход транспорта на газ потому что это экологический вид топлива
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17.09.2020 20:51 Ответить
Ну тут конечно Бенины уши торчат. '' "У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод (Кременчугский), но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшее несколько лет завод может закрыться''
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17.09.2020 20:53 Ответить
Зеленский отрабатывает хотелки Коломойского.
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17.09.2020 21:11 Ответить
Дешевый импортный российский газ - это прямое финансирование страны-агрессора.Источник: https://censor.net/ru/n3219946

===============
А кто мешает закупать сжиженый американский или катарский? Беня?
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17.09.2020 21:14 Ответить
Опять всех просто развоздушат на бабки и все .ага что б еврей думал о снижении цен .как бы не так .размечтались
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17.09.2020 22:43 Ответить
не слушайте сказки про расейский газ, у нас газа как грязи и должен он стоить гривна литр, но что бы продавать по 12 нужно рассказать сказку шо купили у кацапов
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18.09.2020 08:47 Ответить
 
 