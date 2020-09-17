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Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента

Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента

Верховная Рада приняла постановление об определении своих представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в рамках строгой процедуры и оживленной парламентской дискуссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП

"Офис президента Украины принял это решение к сведению, как принял к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента", - .отмечается в тексте.

В Офисе президента считают безоговорочным, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины. А для обеспечения такой независимости, а, следовательно, и институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины, САП и Высшего антикоррупционного суда законодательством предусмотрены как особые процедуры отбора руководителей на административные должности в этой системе, так и гарантии невмешательства в их деятельность со стороны любой другой ветви власти.

"Вынуждены также напомнить, что первого руководителя САП в свое время "поймало" НАБУ, зафиксировав в аудиоформате такую его деятельность и высказывания, что трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности", - указали в Офисе президента.

Также читайте: От прозрачности избрания нового главы САП зависит наша поддержка Украины, - заявление посольств США и Евросоюза

Офис президента призывает воздержаться от "чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии" о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от "спекулятивных оценок" работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах.

"Путь преодоления коррупции является также обязательная составляющая для европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности. Должны работать институты - независимо от фамилий и так, чтобы руководствовались исключительно параметрами соответствующих законов. Должны, наконец, существенно увеличиваться конкретные результаты деятельности антикоррупционной инфраструктуры. Прежде всего, в виде неоспоримых обвинительных судебных приговоров", - считают в Офисе Зеленского.

В ОП подчеркнули, что любой новый руководитель САП должен осознавать всё это на сто процентов.

"Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности", - указали в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о заявлении евродепутата фон Крамон об угрозе потери безвиза из-за конкурсной комиссии САП: "Я буду реагировать только на письма"

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2066) Офис Президента (1798)


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Топ комментарии
+10
Очередь на должность руководителя САП
Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4577
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17.09.2020 19:58
+8
Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3080
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17.09.2020 20:23
+8
Принял к сведению? Отзовите забракованных кандидатов!!!
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17.09.2020 20:29
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Очередь на должность руководителя САП
Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4577
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17.09.2020 19:58 Ответить
Портнова туда. Если не посадили, значит честный. Одного осудили и только потому, что сбежал.
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17.09.2020 20:09 Ответить
"Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента" - Это, разумеется, брехня. Враги Украины останавливаться не намерены.
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17.09.2020 20:12 Ответить
Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3080
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17.09.2020 20:23 Ответить
Принял к сведению? Отзовите забракованных кандидатов!!!
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17.09.2020 20:29 Ответить
Просто слегка обосрались и теперь юлят
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17.09.2020 20:36 Ответить
Так это "классика зеленизма"- шаг вперед,а затем два назад.
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17.09.2020 20:40 Ответить
Нет. Враги делают шаг назад - даже не назад, а на месте - и два вперёд.
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17.09.2020 20:58 Ответить
ЭТИ ,сучки,чувствуют,что народ на взводе,ждите ,все предатели ОТВЕТЯТ !!!!
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17.09.2020 23:18 Ответить
*Елена Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);*Андрей Гуджал (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ")*Алексей Дрозд (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент)*Екатерина Коваль (заместитель главы Союза юристов Украины);*Вячеслав Навроцкий (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);*Богдан Романюк (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент)*Евгений Соболь (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

========== Кто тут враг таинственный?
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17.09.2020 20:44 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1306555379560652800 6 ч

Чесно кажучи, країна яка під час війни обирає верховним головнокомандувачем дешевого артиста, що симпатизує окупанту - не заслуговує на безвіз та будь які інші блага цивілізованого світу. Спочатку гідність і самоповага - потім в Европу. Хочете Зе - стійте в стойлі.
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17.09.2020 21:22 Ответить
Рада визначила своїх представників для обрання глави САП у рамках процедури, але ми взяли до відома критику в суспільстві, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1683
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17.09.2020 21:34 Ответить
Закон о независимой комиссии приняли как раз после Холодницкого.

ЕС и МВФ «имели огромные вопросы к составу конкурсной комиссии САП в 2015 году»

Именно поэтому и МВФ, и ЕС после результатов отбора первого руководителя САП заставили тогдашнюю власть Порошенко внести изменения в закон и гарантировать, что люди с безупречной репутацией и антикоррупционным опытом будут выбирать следующего руководителя САП.

Но пришла новая власть Зеленского и сделала и делает.... ставит профанов полных в этом деле,своих ставлеников, марионеток и коррупционеров. Зависимых от Банковой....как это генпрокурор Венедиктова и ДБР.
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17.09.2020 22:47 Ответить
Вони зовсім не профани. Це хибна думка. Вони вміло відстоюють свої інтереси, які, на жаль, протилежні інтересам України.
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18.09.2020 00:58 Ответить
И вот что интересно.
Так называемые представители в САП - это те же ручные черти Ермака, которых в ВР прокатили в прошлый раз.

Но тогда даже зеленые ссыканули, что МВФ денег не даст. А сейчас решили идти вабанк.
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18.09.2020 01:54 Ответить
 
 