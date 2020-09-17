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Зеленский лично просил голосовать за комиссию по выбору главы САП двух депутатов, не входящих в "СН", - Лерос

Зеленский лично просил голосовать за комиссию по выбору главы САП двух депутатов, не входящих в

Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что ему стало известно о том факте, когда президент Зеленский лично звонил двум депутатам не из фракции "СН" с просьбой проголосовать за членов конкурсной комиссии по избранию нового главы САП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке.

Депутат отметил: "Мне уже двое народных депутатов, которые не входят в "Слугу народа", подтвердили что Зеленский лично их просил прийти проголосовать за комиссию по прокурору САП!

Эти депутаты пришли и нажали зеленые кнопки. Теперь ни у кого не должно возникать сомнений кто ответственен за коррупцию в государстве.

Эти показательные заявления Зеленского по посадке Юрченко - спектакль для лохов, мы все были свидетелями как он неделю отмазывал взяточников.

Теперь после назначения ручного прокурора САП, Зеленский превратит страну в банановую республику, изолированную от цивилизованного мира, почитайте заявления западных партнеров. Давайте зафиксируем, у нас появился свой Лукашенко".

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Зеленский лично просил голосовать за комиссию по выбору главы САП двух депутатов, не входящих в СН, - Лерос 01

Автор: 

САП (2066) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+48
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 7050
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17.09.2020 20:08
+37
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 7400
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17.09.2020 20:05
+35
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 2258
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17.09.2020 20:06
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Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 7400
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17.09.2020 20:05 Ответить
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 2258
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17.09.2020 20:06 Ответить
Верить Леросу себя не уважать, мог и 10 депутатов назвать, все равно без фамилий это не опровергнуть.
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17.09.2020 20:06 Ответить
ну в таком случае, верь клоуну - пианисту, он всегда "правду"чешет.
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17.09.2020 20:13 Ответить
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 3454
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17.09.2020 20:08 Ответить
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 7050
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17.09.2020 20:08 Ответить
С языка снял. И за фотошоп спасибо.
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17.09.2020 20:51 Ответить
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 6268
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17.09.2020 20:09 Ответить
Правильно буде не "обещаль", а "обісцял"!
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17.09.2020 20:17 Ответить
придется опять вернуться к игре членом на рояле
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17.09.2020 23:21 Ответить
Да никакой Зелебородько не Лукашенко - это третьеклассник который вдруг стал директором школы. Дитё бегает и повторяет - "я директор, я директор, я взрослый...".
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17.09.2020 20:12 Ответить
+++++++++++++++++++++++++ Воно саме...
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18.09.2020 05:20 Ответить
Если вы намекаете, на критику Порошенко, которая тут была, то его было за что критиковать. Или вы думаете, что критиковать Порошенко не нужно было?! Если вы так думаете, то не сильно отличаетесь от адептов Зе-секты которые так же против критики Бубочки.
Любую власть не просто можно, ее нужно критиковать и так чтобы у нее зад болел! Иначе получим диктатора к в Беларуси, а про какой либо рост можно будет вообще забыть
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17.09.2020 20:59 Ответить
Это если критика по делу. А "убийство" брата и обогащение в 82 раза разве нормально? Может у подобных критиков должно одно место болеть?
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17.09.2020 22:16 Ответить
А что на цензоре была "критика" про "убийство брата" и "обогащение в 82 раза"?!
Что то я именно такого не припомню! Да полоскали его тут порядочно, но было за что!!!
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18.09.2020 10:33 Ответить
Было и такое. А "барыга" и до сих пор.
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18.09.2020 11:20 Ответить
У зебилов глубокая глотка. Не привыкать.
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17.09.2020 20:18 Ответить
http://www.wing.com.ua/content/view/27027/90/ РАСФОРМИРОВАН ЦЕНТР АЭРОРАЗВЕДКИ, СОЗДАННЫЙ ВОЛОНТЕРАМИ В 2015 ГОДУ

Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 9112
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17.09.2020 20:21 Ответить
І Касьянов мовчить, ну так це ж не на Пороха бочку катить
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17.09.2020 20:25 Ответить
... принято оптимальное решение - интегрировать в зависимости от функционала боевые подразделения в другие структуры, в частности аэроразведку и наблюдение - в подразделения разведки, IT - в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности,
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17.09.2020 21:17 Ответить
Докерувались.....
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17.09.2020 21:32 Ответить
Когда послы США и ЕС предупреждают зе контору о честном проведении конкурса в САП , и говорят об отмене безвиза , то я больше верю Леросу , а зе и его конторе не верил и не поверю. Вы посмотрите на этот зброд "слуг народа" , нет ,там есть и нормальные люди , но они просто теряются в жиже неадекватных слуг.
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17.09.2020 20:26 Ответить
Таваріщ Путєн пріказал
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17.09.2020 20:27 Ответить
зеля - преступник
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17.09.2020 20:36 Ответить
Видите, даже после вердикта Конституционного суда президент оказывает давление на формирование САП. А что бы было, если бы не ограничивались его полномочия? Да никто бы вас и спрашивать не стал.
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17.09.2020 20:40 Ответить
Во всём этом прослеживается конкретный план, после этого кидалова, не говоря об остальных фэйлах, типа там построить дороги на Ковидный фонд - денег уже никто не даст. В Экономике грядет жопа уже к зиме. Так к кому же останется обратится за деньгами? Понятно к кому и понятно, чем придётся расплатиться
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17.09.2020 20:48 Ответить
Два депутата, що не входять до "СН", заявили, що Зеленський особисто просив їх голосувати за комісію з вибору глави САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 4912
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17.09.2020 20:51 Ответить
Жиды сруться, а славяне страдают формула тысячелетия
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17.09.2020 20:59 Ответить
Два депутата, що не входять до "СН", заявили, що Зеленський особисто просив їх голосувати за комісію з вибору глави САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 5089
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17.09.2020 21:03 Ответить
Порох дал безвиз, но 73% это не понравилось, они, видите ли, хотели, чтоб "соевой" коррупции не было. Теперь не будет безвиза, зато коррупция будет "зеленая". Премию Дарвина зелебобикам.
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17.09.2020 21:10 Ответить
Два депутата, що не входять до "СН", заявили, що Зеленський особисто просив їх голосувати за комісію з вибору глави САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 2502
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17.09.2020 21:13 Ответить
Ну значит бычачий холм. Тока усей бандой.
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17.09.2020 23:57 Ответить
Два депутата, що не входять до "СН", заявили, що Зеленський особисто просив їх голосувати за комісію з вибору глави САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 5723
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17.09.2020 21:31 Ответить
Хвантазмы карышневава гуана.
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17.09.2020 23:58 Ответить
Вот это новость....это круче липецкого "рошена" ....во криминал-то...
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17.09.2020 21:38 Ответить
это круче Скоты7 которые снимают на засРашке для хохлобыдла73 на бабкит из офшоров фиКало,мойского
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18.09.2020 01:06 Ответить
Депутат Європарламенту Віола фон Крамон говорить, що українці втомилися від безвізу "бариги" Пороха.
Та і транш на 1,5 млрд. нам нафіг не потрібен.
Не їздили закордон без віз, не потрібно і починати.
Готуйтесь зелефани їсти млинці з лопати, там куди ми йдемо це народна забава !!
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17.09.2020 22:57 Ответить
Не сцыте таварисч, то так задумана была, шоп срули срайными рядами патянулись у направлении бычава халма.
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18.09.2020 00:00 Ответить
 
 