Зеленский лично просил голосовать за комиссию по выбору главы САП двух депутатов, не входящих в "СН", - Лерос

Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что ему стало известно о том факте, когда президент Зеленский лично звонил двум депутатам не из фракции "СН" с просьбой проголосовать за членов конкурсной комиссии по избранию нового главы САП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке.

Депутат отметил: "Мне уже двое народных депутатов, которые не входят в "Слугу народа", подтвердили что Зеленский лично их просил прийти проголосовать за комиссию по прокурору САП!

Эти депутаты пришли и нажали зеленые кнопки. Теперь ни у кого не должно возникать сомнений кто ответственен за коррупцию в государстве.

Эти показательные заявления Зеленского по посадке Юрченко - спектакль для лохов, мы все были свидетелями как он неделю отмазывал взяточников.

Теперь после назначения ручного прокурора САП, Зеленский превратит страну в банановую республику, изолированную от цивилизованного мира, почитайте заявления западных партнеров. Давайте зафиксируем, у нас появился свой Лукашенко".

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