Зеленский лично просил голосовать за комиссию по выбору главы САП двух депутатов, не входящих в "СН", - Лерос
Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что ему стало известно о том факте, когда президент Зеленский лично звонил двум депутатам не из фракции "СН" с просьбой проголосовать за членов конкурсной комиссии по избранию нового главы САП.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке.
Депутат отметил: "Мне уже двое народных депутатов, которые не входят в "Слугу народа", подтвердили что Зеленский лично их просил прийти проголосовать за комиссию по прокурору САП!
Эти депутаты пришли и нажали зеленые кнопки. Теперь ни у кого не должно возникать сомнений кто ответственен за коррупцию в государстве.
Эти показательные заявления Зеленского по посадке Юрченко - спектакль для лохов, мы все были свидетелями как он неделю отмазывал взяточников.
Теперь после назначения ручного прокурора САП, Зеленский превратит страну в банановую республику, изолированную от цивилизованного мира, почитайте заявления западных партнеров. Давайте зафиксируем, у нас появился свой Лукашенко".
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Любую власть не просто можно, ее нужно критиковать и так чтобы у нее зад болел! Иначе получим диктатора к в Беларуси, а про какой либо рост можно будет вообще забыть
Что то я именно такого не припомню! Да полоскали его тут порядочно, но было за что!!!
Та і транш на 1,5 млрд. нам нафіг не потрібен.
Не їздили закордон без віз, не потрібно і починати.
Готуйтесь зелефани їсти млинці з лопати, там куди ми йдемо це народна забава !!