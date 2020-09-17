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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой

Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой

Захвативший власть в Беларуси "президента" Александр Лукашенко объявил о закрытии границы Польшей и Литвой. С Украиной его усилят.


Об этом Лукашенко заявил на провластном концерте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, 

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Западом - в первую очередь с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к сожалению, с нашей братской Украиной ", - сказал он.

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Он также заявил: ""Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!".

Автор: 

Беларусь (7896) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+43
Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой - Цензор.НЕТ 859
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17.09.2020 20:45
+25
Такой удар по Европе!
Завтра рухнет экономика ЕС!
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17.09.2020 20:50
+23
Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой - Цензор.НЕТ 8569
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17.09.2020 20:47
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немає що туди їхати.
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17.09.2020 23:03 Ответить
Vidimo ekonomiceskaja situacija u nix teper katastroficeskaja,tak icet vynovnix.S Litvy v Ukrainu nado budet cerez Polsu jexat .
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17.09.2020 22:16 Ответить
Идиот бредит . цитировать лукадрища можно только психиатрам . шизофреник , параноик и социопат лукашенко должен быть изолирован в камере.
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17.09.2020 22:29 Ответить
Да нет, вот он то как раз и погуляет в бЯрёзовой роще, а в камеру отправят тех, кто на митинги ходил. Лука поднял ставку - вывел армию на улицу. Протестующие ставку чем будут поднимать?
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17.09.2020 22:45 Ответить
Да и поздно им шебуршиться, Лука их уже продал, как скот. Ну, как барин продал свой скот другому барину. Теперь новый хозяим им шкурку то завернёт. Опытный живодёр, барин то новый.
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17.09.2020 22:46 Ответить
читайте , зекоманда , внимательно - под словом закрыл лукашеску подразумевает поставил войска под ружжо ожидая атаки .
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17.09.2020 22:32 Ответить
Може й Тупін під час чергового психічного припадку закриє кордон з Україною.
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17.09.2020 22:41 Ответить
Ничего у беларусов не выйдет,они свой шанс просрали водя хороводы по Минску. Сегодня реальный президент Беларуси Путин, Лукашенко ручной гауляйтер.
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17.09.2020 22:50 Ответить
ну слафапоху, хоть какой-то шанс у нас есть, што дядя саша не окончательно одиделсо, поляки с литовцами пусть завидуют
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18.09.2020 08:39 Ответить
Ну, тепер ***** може сказати: "А картопляний Піночет вас просив!"
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18.09.2020 08:52 Ответить
Заяву Лукавого можна описати однією фразою До ***** з Лавровим: "Тримайте мене троє"
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18.09.2020 09:01 Ответить
Твій, курво, улюблений адвокат портнов...)))
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18.09.2020 22:46 Ответить
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