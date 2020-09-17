Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой

Захвативший власть в Беларуси "президента" Александр Лукашенко объявил о закрытии границы Польшей и Литвой. С Украиной его усилят.



Об этом Лукашенко заявил на провластном концерте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ,

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Западом - в первую очередь с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к сожалению, с нашей братской Украиной ", - сказал он.

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Он также заявил: ""Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!".