Дискуссия вокруг постановления ВР о выборах заблокировала работу ТКГ, - представитель ОБСЕ Грау

Продолжающаяся дискуссия относительно постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" не позволила прийти к принятию решений Трехторонней контактной группы по другим вопросам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается в заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций, состоявшихся 16 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.

"К сожалению, продолжающаяся дискуссия относительно постановления Верховной Рады Украины № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" не позволила прийти к принятию решений ТКГ по другим вопросам", - говорится в заявлении.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, дискуссия политической рабочей группы преимущественно была посвящена постановлению ВР, "что снова не позволило обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений".

В центре внимания дискуссий рабочей группы по безопасности, как отметила Грау, была "оценка общей ситуации безопасности в зоне конфликта и соблюдение перемирия".

Рабочая группа по гуманитарным вопросам при участии Международного комитета Красного Креста обсудила тему доступа МККК к удерживаемым, связанным с конфликтом, а также вопросы относительно взаимного освобождения и обмена последних.

По словам Грау, участники заседания также представили информацию о ходе подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

"Экономическая рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с возвратом "Укрзалізниці" вагонов, находящихся на территории, неподконтрольной правительству Украины. Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также проблемы экологии, связанные с ситуацией в затопленных шахтах вдоль линии соприкосновения по обе ее стороны", - отмечается в заявлении.

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