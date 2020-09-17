Военнослужащий-контрактник почти год не появлялся в части, суд приговорил его к 3 годам условно

Львовянин должен был прибыть в место расположения военной части в Северодонецке в декабре 2018 года. Но вместо этого почти через год, в ноябре 2019 года, прибыл в место постоянной дислокации части в Коломые.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"30.12.2018 года военнослужащий, проходя военную службу по контракту, не явился вовремя на службу в расположение воинской части военной части А4267 (Луганская область, г. Северодонецк) и находился по месту постоянного проживания во Львовской области. 26.11.2019 военнослужащий прибыл в пункт постоянного места дислокации воинской части А4267 (г. Коломыя)", - сказано в сообщении суда.

На заседании мужчина полностью признал свою вину. Опоздание почти на год он объяснил семейными обстоятельствами, раскаялся и просил не наказывать его строго.

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"Приговором суда военнослужащий признан виновным, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год, с возложением на него обязанностей согласно ст. 76 УК Украины", - добавили в суде.



