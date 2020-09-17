Военнослужащий-контрактник почти год не появлялся в части, суд приговорил его к 3 годам условно
Львовянин должен был прибыть в место расположения военной части в Северодонецке в декабре 2018 года. Но вместо этого почти через год, в ноябре 2019 года, прибыл в место постоянной дислокации части в Коломые.
Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"30.12.2018 года военнослужащий, проходя военную службу по контракту, не явился вовремя на службу в расположение воинской части военной части А4267 (Луганская область, г. Северодонецк) и находился по месту постоянного проживания во Львовской области. 26.11.2019 военнослужащий прибыл в пункт постоянного места дислокации воинской части А4267 (г. Коломыя)", - сказано в сообщении суда.
На заседании мужчина полностью признал свою вину. Опоздание почти на год он объяснил семейными обстоятельствами, раскаялся и просил не наказывать его строго.
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"Приговором суда военнослужащий признан виновным, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год, с возложением на него обязанностей согласно ст. 76 УК Украины", - добавили в суде.
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Таких нельзя наказывать.
После ЗАПРЕТА ОБОРОНЯТЬСЯ только шизик пойдёт в такую армию.
Если суждено воевать и погибнуть то = только на Майдане, вешая сволочей зелёных, косатых, липецких и прочую мразь!
Петя: - Я на заводе работал. Снаряды делал.
Учительница: - Молодец Петя! А чем ты занималась, Маша?
Маша: - А я еду готовила, солдат кормила.
Учительница: - Молодец Маша! А что ты делал, Вовочка?
Вовочка: - А я на передовой помогал, патроны бойцам подносил.
Учительница: - Да? И что они тебе говорили?
Вовочка: О я-я, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут
P.S. Цілий рік , і ніхто не шукав