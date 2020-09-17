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Новости Агрессия России против Украины
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Военнослужащий-контрактник почти год не появлялся в части, суд приговорил его к 3 годам условно

Военнослужащий-контрактник почти год не появлялся в части, суд приговорил его к 3 годам условно

Львовянин должен был прибыть в место расположения военной части в Северодонецке в декабре 2018 года. Но вместо этого почти через год, в ноябре 2019 года, прибыл в место постоянной дислокации части в Коломые.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"30.12.2018 года военнослужащий, проходя военную службу по контракту, не явился вовремя на службу в расположение воинской части военной части А4267 (Луганская область, г. Северодонецк) и находился по месту постоянного проживания во Львовской области. 26.11.2019 военнослужащий прибыл в пункт постоянного места дислокации воинской части А4267 (г. Коломыя)", - сказано в сообщении суда.

На заседании мужчина полностью признал свою вину. Опоздание почти на год он объяснил семейными обстоятельствами, раскаялся и просил не наказывать его строго.

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"Приговором суда военнослужащий признан виновным, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год, с возложением на него обязанностей согласно ст. 76 УК Украины", - добавили в суде.

Военнослужащий-контрактник почти год не появлялся в части, суд приговорил его к 3 годам условно 01
Военнослужащий-контрактник почти год не появлялся в части, суд приговорил его к 3 годам условно 02

Автор: 

суд (25104) дезертирство (332) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+9
Ідеальний солдат для зеленої влади.
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17.09.2020 21:11
+5
Ну наший призедент взагалі забив і на захист держави і на повістки які йому приходили. Сцикун він одним словом. Все верно?
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17.09.2020 21:23
+4
який призедент такі і підлеглі.
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17.09.2020 21:17
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Правила форума Совет форумчан
Дезертиру год условно? Сколько же он занес??
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17.09.2020 21:09 Ответить
Свой человек.
Таких нельзя наказывать.
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17.09.2020 21:10 Ответить
После посадок патриотов, преследований, гонений в армии.
После ЗАПРЕТА ОБОРОНЯТЬСЯ только шизик пойдёт в такую армию.
Если суждено воевать и погибнуть то = только на Майдане, вешая сволочей зелёных, косатых, липецких и прочую мразь!
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17.09.2020 22:56 Ответить
Он не скрывался
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17.09.2020 21:11 Ответить
И от этого перестал быть дезертиром??
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17.09.2020 21:13 Ответить
Ну да! Скрывался бы дольше, назначили главнокомандующим
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17.09.2020 21:21 Ответить
Мужик жил по своему месту жительства, не скрываясь. Думаю, нам не все говорят. Если бы он тупо не явился, его бы нашли через местный военкомат или полицию в течение 2-3 дней, максимум - недели. В советской армии самовольный уход военнослужащего до суток назывался самовольной отлучкой, больше суток - самовольным оставлением части с объявлением во всесоюзный розыск. Не думаю, что суть сильно поменялась. Если он отсутствовал почти год и жил по месту жительства, то почти 100%, что он сообщал о невозможности прибыть в часть (напр., болезнь своя или кого-то из близких). Когда командованию части это надоело, они подали в суд.
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17.09.2020 21:37 Ответить
Ідеальний солдат для зеленої влади.
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17.09.2020 21:11 Ответить
який призедент такі і підлеглі.
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17.09.2020 21:17 Ответить
Ну наший призедент взагалі забив і на захист держави і на повістки які йому приходили. Сцикун він одним словом. Все верно?
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17.09.2020 21:23 Ответить
Александр скажите, а лично вы были в АТО, воевали???? Я не люблю Зе-валфю, но если сказать объективно процентов 85 украинских пацанов от армии как косили так и косят. Дело даже не в трусости, хотя в ней тоже, а в том что никто не хочет отдавать 1,5-2 года жизни и здоровья стране, которая ничего для тебя не делает взамен.
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17.09.2020 21:48 Ответить
Можливо і воював.
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17.09.2020 21:55 Ответить
Совок после войны. Средняя школа. Учительница спрашивает чем дети занимались во время войны.

Петя: - Я на заводе работал. Снаряды делал.
Учительница: - Молодец Петя! А чем ты занималась, Маша?
Маша: - А я еду готовила, солдат кормила.
Учительница: - Молодец Маша! А что ты делал, Вовочка?
Вовочка: - А я на передовой помогал, патроны бойцам подносил.
Учительница: - Да? И что они тебе говорили?
Вовочка: О я-я, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут
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17.09.2020 21:23 Ответить
В армії повинні бути мотивовані.І армія повинна бути контрактна.Бо військовий,це і професія.І не кажіть за Швейцарію.Це маніпуляція від політологів і політиків.Тут вони показують Швейцарію,а в іншому їм не підходить,та сама Швейцарія.В нас військова система,як в москалів.Потрібно відмовитися від неї.
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17.09.2020 21:24 Ответить
Интересно... с выплатой денежного довольствия или без???)))
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17.09.2020 21:35 Ответить
Це головне! Чи отримував гроші на картку всі три роки?
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17.09.2020 22:04 Ответить
ну суд наверно нам ответит?)
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17.09.2020 22:09 Ответить
В Печерский Суд на руководство подаст и отсудит зарплату за три года.
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17.09.2020 21:39 Ответить
Хмуя собі самоволка... Військовослужбовець-контрактник майже рік не з'являвся в частині, його засуджено до 3 років умовно - Цензор.НЕТ 4370
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17.09.2020 21:43 Ответить
Ех, тля. Халява, дитячий садок ... Я совдеп згадую, якщо з частини змився, років 5 дісбату.
P.S. Цілий рік , і ніхто не шукав
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18.09.2020 00:14 Ответить
А срочник сколько получил бы?
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18.09.2020 01:14 Ответить
Почему его год не искали?
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18.09.2020 08:30 Ответить
 
 