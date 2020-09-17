"Народ возьмет вилы и выгонит зеленых недоумков в следующем году", - агент НАБУ Шевченко
Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко возмущен голосованием за комиссию по отбору нового председателя САП.
Свою позицию Шевченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обеспечил позорное голосования за фейковую комиссию по отбору нового председателя САП. Это при том, что наши западные партнеры предупредили украинскую власть: непрозрачный конкурс может привести к отмене безвизового режима - скриншоты прилагаю. И знаете, что на это ответил Арахамия? - Давайте не будем обращать внимание на слухи!", - написал Шевченко.
Внештатный агент НАБУ удивлен тем, что президент Владимир Зеленский и депутаты СН теперь воспринимают официальную позицию ЕС и США как слухи.
Читайте на Цензор.НЕТ: Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос
"Мне кажется, что для действующей власти уже пошел обратный отсчет, и если не в этом, то в следующем году народ возьмет в руки вилы и выгонит этих зеленых недоумков прочь", - добавил Шевченко.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Также на Цензор.НЕТ: Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента
Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.
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по крайней мере после окончания их позорного депутанства, чтобы совсем Раду не опускать..
Ара-хамчик со своими микробами, разминайте шноцеры, потерпевшие..)
А если по теме - Евгению респект за такую позицию)
Серце приватизувала Жюлька?
Іт.д. , і т.п.
https://resonance.ua/oficiyniy-zliden-spravzhnya-biografi/
У цьому інтерв'ю позаштатний негласний співробітник НАБУ вихвалявся своїм шикарним способом життя: добровільний помічник Ситника пересувається на Mercedez-Benz CL500 2008 року випуску (зареєстрований на ім'я брата - Святослава Шевченка), неодноразово відвідував такі елітні закордонні курорти, як французький Куршевель та італійський Форте-дей-Мармі, а також проживає в приватному будинку на березі Дніпра. Про все це він не соромиться доносити широким верствам, публікуючи фотографії з відпочинку справжнього патріота України та борця з корупцією в соціальних мережах.......................
далі ще цікавіше ))
Крім того, навіть якщо проаналізувати інші потенційні джерела доходу агента НАБУ, то й там ми не знайдемо офіційне підтвердження його статків. Так, афілійовані з Євгеном Шевченко компанії ТОВ «Сервіс Солюшн ЛТД» і «Бізнес-Майстер Свято» мають ознаки фіктивності.
Все буде Украіна , правда хунто 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Послухала бекання херанта в Житомирі...
ЖАХ. Воно не вміє складати слова в речення.
Що воно робить на найвищій посаді в державі ????
Ви, як виборець лайна, можете дати відповідь ?
По новому закону, именно Генпрокурор будет решать - с кого в парламенте снять, а кому оставить неприкосновенность.
Вопрос, чьими «слугами» станут теперь депутаты - может, генпрокурора или президента, но точно не народа.
Хитро сделанный Зе всех на облапошил и свой лохторат.
Поддерживающие режим ЗЕ должны быть лишены избирательных прав.
До чого ? Втрутитись в державні справи сусіда ?
2. Ми були неготові.
Ворог то підступний. Якби не Майдан, то ми б мали білоруський сценарій вже в нас.
Тому зелене кодло і ригі мають бути відстороненими від влади. Це зрадники держави.
Така банальна істина.
За соцпоходженням, також, ти - із рабів,
Ти - раб в своїх кістках, ти - раб в своїй основі,
Ти - раб в своїх думках і у вживанні слів
Раб - професіонал.
В дванадцятім коліні потомственний кріпак,
Закутий в ниць свою, що дід заповідав тобі
І сталось нині - плебейський козачок у рідному краю. (с)
И, что характерно, "полетят" независимо от того, кто победит: Порошенко с Турчиновым или Кива.
Какая "вилка" у определенных представителей Слуг Народа, скажите.
Наверное, где-то что-то в Австрии (откуда намедни вернулся "бубочка") пошло очень сильно не так.
зелёный бот
Запам'ятайте раз і на завжди, це "вельмишановні" товстозаді експерти ніхріна крім розрухи не несуть. За три десятиліття правління вони ні хріна не покращили, крім власних фінансів. Їх збереження не несе ніякої користі, як і їх усунення не несе ніякої шкоди для суспільства.
Хотелось бы на это посмотреть!
А отримали ...
+ можна згадати шквал запитань до Пороха на стадіоні ...
А якщо заставити зараз Зе самому дати відповіді на своїж гострі запитання ?
А кадрові призначення ? Та всього і вмить не згадати ...
Мабуть у цьому році Зе падло буде вигнано з влади, бо вже задовбала ПОВІЯ КРЕМЛІВСЬКА зеленський здавати Україну ворогу