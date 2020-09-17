"Народ возьмет вилы и выгонит зеленых недоумков в следующем году", - агент НАБУ Шевченко

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко возмущен голосованием за комиссию по отбору нового председателя САП.

Свою позицию Шевченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обеспечил позорное голосования за фейковую комиссию по отбору нового председателя САП. Это при том, что наши западные партнеры предупредили украинскую власть: непрозрачный конкурс может привести к отмене безвизового режима - скриншоты прилагаю. И знаете, что на это ответил Арахамия? - Давайте не будем обращать внимание на слухи!", - написал Шевченко.

Внештатный агент НАБУ удивлен тем, что президент Владимир Зеленский и депутаты СН теперь воспринимают официальную позицию ЕС и США как слухи.

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"Мне кажется, что для действующей власти уже пошел обратный отсчет, и если не в этом, то в следующем году народ возьмет в руки вилы и выгонит этих зеленых недоумков прочь", - добавил Шевченко.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.