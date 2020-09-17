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Новости
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Университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад, - Зеленский на встрече с ректорами вузов Львовщины

В рамках рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с ректорами и представителями высших учебных заведений (ЗВО) региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Во время разговора заведующий кафедрой фармацевтической, органической и биоорганической химии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, доктор фармацевтических наук, профессор Роман Лесик поднял вопрос создания Национального фонда инновационных образовательных технологий, который на грантовой основе способствовал бы развитию и поддержке инновационных технологий и внедрению их в образовательный процесс. По его мнению, это позволит использовать опыт и достижения лучших ЗВО и будет способствовать росту уровня образования.

Президент Украины отметил, что в современном мире, который очень быстро меняется и где информация не менее быстро устаревает, университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад. Нужны новые подходы, цифровизация, готовность работать с людьми, которые мыслят гораздо быстрее, чем предыдущие поколения.

Университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад, - Зеленский на встрече с ректорами вузов Львовщины 01

Поэтому, по словам Главы государства, инновации в обучении действительно необходимы.

Владимир Зеленский отметил, что пандемия коронавируса создала ряд новых, ранее невиданных вызовов для украинского образования. Поэтому нужно находить все возможности, чтобы работать и в таких условиях, учить студентов, держать их внимание и интерес.

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По словам Владимира Зеленского, этого можно достичь, если государство будет действовать совместно с представителями наших университетов, академий, институтов.

Ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Мельник обратил внимание на важность строительства нового общежития для студентов их вуза.

По словам ректора, в университет имени Ивана Франко вступает значительное количество детей из Восточной Украины - около 1 тыс. абитуриентов в год. Ежегодно заявки на поселение в общежитие подают около 4 тыс. абитуриентов. Однако университет не имеет возможности обеспечить общежитием всех иногородних студентов, нуждающихся в этом.

Поэтому Владимир Мельник отметил необходимость как можно быстрее начать строительство нового студенческого общежития. Он сообщил, что университету уже выделен земельный участок, разработана проектно-сметная документация.

Президент в ответ заметил: изменения в госбюджет на текущий год, которые сегодня приняла Верховная Рада, позволят профинансировать строительство общежития для университета имени Ивана Франко. На строительные работы направлено 50 млн гривен.

Глава государства отметил, что до декабря Кабинет Министров утвердить государственную программу восстановления и развития сети общежитий для студентов, что позволит поэтапно решить этот вопрос.

По мнению Владимира Зеленского, государство вместе с местными властями и администрациями вузов должна работать над улучшением материально-технической базы украинских университетов и создавать комфортные условия для жизни и учебы.

Автор: 

вуз (906) Зеленский Владимир (20444) Львовская область (2909)


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Топ комментарии
+24
Представляю мысли ректоров, при виде этого чуда и его речей без бумажки....
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17.09.2020 21:51
+9
Они считали, сколько раз, Клован сказал фразу- "Я думаю"
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17.09.2020 21:55
+8
Вова, пинздлюй до Ростова!
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17.09.2020 21:54
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Представляю мысли ректоров, при виде этого чуда и его речей без бумажки....
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17.09.2020 21:51 Ответить
Они считали, сколько раз, Клован сказал фразу- "Я думаю"
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17.09.2020 21:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/108318

Представляю мысли ректоров, при виде этого чуда и его речей без бумажки...Наприклад...

Университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад, - Зеленский на встрече с ректорами вузов Львовщины - Цензор.НЕТ 4332
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17.09.2020 22:23 Ответить
А що з тим універом що видав йому діплом?
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18.09.2020 07:36 Ответить
Вова, пинздлюй до Ростова!
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17.09.2020 21:54 Ответить
по словам Главы государства, инновации в обучении действительно необходимы

================================
ЗЕ вже наробив "іновацій" на кільканадцять років. Нехай хоч Малюсці подякує за камери поліпшеного утримання.
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17.09.2020 21:55 Ответить
Я таки думаю шо от пятнашки до пожизненного. И пансион полный. Как говорится , - это сладкое слово "халява", на всю оставшуюся говенную его жизнь.
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17.09.2020 21:57 Ответить
буде бєніна содєржанка
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17.09.2020 21:59 Ответить
Не не не, Беню ждут комфортабельные аппартаменты в федеральной тюряге США. Уж больно этот поц понравился ФБР, Минфину США и их финансовой разведке.
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17.09.2020 22:04 Ответить
эта зеленая шмаркля единственно что помнит из университета - это туалеты, где курило "с посонами" - когда появлялось раз или два в месяц.. набегами - "понтонуться перед лохами"
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17.09.2020 21:55 Ответить
И шо, надо таки полагать шо "вЯличайший" "учёный" из Кривобивневска некто Папа Саша получит гранд в пару миллиардов на реформирование университетов? Ну, ежели с пожизненной надбавкой пролетел то надо же где то рубануть бабла. Впрочем этот поц, шо такое заявляет, имеет плохое среднее образование, и не имеет высшего, ну ещё умеет иммитировать игру х..м на рояле и иммитировать ум, честь и совесть нашей эпохи.
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17.09.2020 21:55 Ответить
Съезди это в Оксфорд и Кембридж расскажи, пугало.
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17.09.2020 21:55 Ответить
Бубачка растет. Теперь он ссыт в глаза не только шавкам-зелебобикам, но и профессорам.
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17.09.2020 21:57 Ответить
Звісно не можуть,ректори повинні одягнути ось це:

Университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад, - Зеленский на встрече с ректорами вузов Львовщины - Цензор.НЕТ 5476
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17.09.2020 21:57 Ответить
Точно!
Завтра презентуют приложение "Университет в смартфоне"!
И срочно создадут отдельное "Министерство Университетов"!
Ну деканаты нужно переименовать в офисы декана.
Дарю авторские права сразу на три реформы!
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17.09.2020 21:57 Ответить
Науку потрібно чистить ретельно. Бо сидять праффіссора, з часів кучми і овоча, що і пива не вкрадешь. Академіки!
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17.09.2020 22:06 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий



Бессвязный бред дипломированного йуриста! Боже, какой стыд!


https://twitter.com/i/status/1306602474992738305 https://twitter.com/i/status/1306602474992738305
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17.09.2020 22:18 Ответить
то якийсь поц щось меле.
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17.09.2020 22:33 Ответить
В этот раз к шахтерам Зе не ездил, а вместо этого посетил строительство логистического центра на Львовщине на объездной Львова, где должны создать две тысячи рабочих мест, встретился с преподавателями университета имени Франко, пообещав им 50 млн на строительство общежития, и в новый детсад в поселке Зимная Вода под Львовом, который построили за 26 млн грн.
Также Зеленский посулил больше 500 млн грн на строительство дорог для Львовщины.
Но, похоже, транши не сильно поменяли мнение, которые продолжали критиковать Зе в соцсетях и отмечали, что даже на сбор львовских "Слуг" не смогли обеспечить массовку.
В Митрополичьих садах на представлении Зе-команды на местные выборы на Львовщине (куда Зеленский тоже опоздал на полтора часа) пустовали целые ряды.

Університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 або 30 років тому, - Зеленський на зустрічі з ректорами вишів Львівщини - Цензор.НЕТ 389

...
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17.09.2020 22:28 Ответить
йоханий ти бабай. Університети іноді за принципами залишаються такими, якими були створені. Забери свої зелені руки від освіти та науки
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17.09.2020 22:29 Ответить
вибачте. Але, коли вселенського масштабу неук простягає свої зелені руки до святого- чекай на біду.
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17.09.2020 22:32 Ответить
Воно ще й Юзіка у Львові ректором призначить
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17.09.2020 22:49 Ответить
У ЮЗика с каждым днём шансы растут. И вообще, у всех мошенников неограниченные шансы в нашей стране пока здесь клоун.
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18.09.2020 09:15 Ответить
Університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 або 30 років тому, - Зеленський на зустрічі з ректорами вишів Львівщини - Цензор.НЕТ 5576
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17.09.2020 22:59 Ответить
Боюсь, что после зелиного президенства никаких ВУЗов вообще не останется. И где делось такое модное слово "диджитализация"? Заменили на привычное "цифровизация"?
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17.09.2020 23:41 Ответить
Современными означает: не парится по пять лет, а сразу за определенную плату нужный диплом выдать. А, то морочите голову "достойным" людям своей учебой.
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18.09.2020 07:11 Ответить
Це всерівно, що сільська бабуся, віруюча активістка місцевого приходу, збере ректорів і буде їм пояснювати цілі і задачі освіти майбутнього та рекомендувати їм як обустроїти освіту за допомогою древніх біблійних міфів та панікадила.
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18.09.2020 07:25 Ответить
 
 