Университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад, - Зеленский на встрече с ректорами вузов Львовщины

В рамках рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с ректорами и представителями высших учебных заведений (ЗВО) региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время разговора заведующий кафедрой фармацевтической, органической и биоорганической химии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, доктор фармацевтических наук, профессор Роман Лесик поднял вопрос создания Национального фонда инновационных образовательных технологий, который на грантовой основе способствовал бы развитию и поддержке инновационных технологий и внедрению их в образовательный процесс. По его мнению, это позволит использовать опыт и достижения лучших ЗВО и будет способствовать росту уровня образования.

Президент Украины отметил, что в современном мире, который очень быстро меняется и где информация не менее быстро устаревает, университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад. Нужны новые подходы, цифровизация, готовность работать с людьми, которые мыслят гораздо быстрее, чем предыдущие поколения.

Поэтому, по словам Главы государства, инновации в обучении действительно необходимы.

Владимир Зеленский отметил, что пандемия коронавируса создала ряд новых, ранее невиданных вызовов для украинского образования. Поэтому нужно находить все возможности, чтобы работать и в таких условиях, учить студентов, держать их внимание и интерес.

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По словам Владимира Зеленского, этого можно достичь, если государство будет действовать совместно с представителями наших университетов, академий, институтов.

Ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Мельник обратил внимание на важность строительства нового общежития для студентов их вуза.

По словам ректора, в университет имени Ивана Франко вступает значительное количество детей из Восточной Украины - около 1 тыс. абитуриентов в год. Ежегодно заявки на поселение в общежитие подают около 4 тыс. абитуриентов. Однако университет не имеет возможности обеспечить общежитием всех иногородних студентов, нуждающихся в этом.

Поэтому Владимир Мельник отметил необходимость как можно быстрее начать строительство нового студенческого общежития. Он сообщил, что университету уже выделен земельный участок, разработана проектно-сметная документация.

Президент в ответ заметил: изменения в госбюджет на текущий год, которые сегодня приняла Верховная Рада, позволят профинансировать строительство общежития для университета имени Ивана Франко. На строительные работы направлено 50 млн гривен.

Глава государства отметил, что до декабря Кабинет Министров утвердить государственную программу восстановления и развития сети общежитий для студентов, что позволит поэтапно решить этот вопрос.

По мнению Владимира Зеленского, государство вместе с местными властями и администрациями вузов должна работать над улучшением материально-технической базы украинских университетов и создавать комфортные условия для жизни и учебы.