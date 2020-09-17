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Россия не ждет при Зеленском прорыва в выполнении Минских соглашений, - Лавров

Россия не ждет при Зеленском прорыва в выполнении Минских соглашений, - Лавров

В Москве не рассчитывают на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров.

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"Попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию, которые, будучи соавторами Минских соглашений вместе с нами, украинцами и Донбассом, не могут не понимать, что украинцы просто искажают свои обязанности, пытаются от них отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений", - заявил глава дипломатии государства-агрессора.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Лавров Сергей (2304) россия (95629) Донбасс (26956) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+20
Россия не ждет при Зеленском прорыва в выполнении Минских соглашений, - Лавров - Цензор.НЕТ 5099
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17.09.2020 21:59
+19
Вова так класно проводить "розведення сторін", що село Заїченко Волноваського району Донецької області зі списку населених пунктів на лінії розмежування попало в список тимчасово окупованих населених пунктів
Кемска волость? Забирайте! Государство не обеднеет.
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17.09.2020 21:57
+12
он вам скоро всю донецкую и луганские области отпишет, плюс всё порывается воду в Крым дать, а им всё мало
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17.09.2020 21:56
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Прориву і не треба. Досить підкопую
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18.09.2020 09:30 Ответить
Нормандский формат смог развернуть Минские соглашения в сторону признания РФ стороной конфликта. Потому Лавров и нервничает.
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18.09.2020 09:41 Ответить
Вот и чудненько!
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18.09.2020 10:00 Ответить
Ждун!)
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18.09.2020 10:25 Ответить
А це було прикриття дій Зе і його команди, щоб не зарвалося. Ми не віримо ні одному слові Зе і засрашці.
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18.09.2020 13:56 Ответить
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